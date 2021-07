Les 8 femmes célèbres qui portent leurs cheveux gris naturellement et sans préjugés

Les cheveux peuvent être portés de plusieurs manières. Court, long, ondulé, droit ou avec des bigoudis. Il peut également avoir différentes couleurs. Pourtant, il y a quelques années, il semblait que montrer son gris naturel était synonyme de bâclé ou de mal soigné, mais aujourd’hui les célèbres qui montrent leurs cheveux gris sont de plus en plus. Et nous parlons au féminin, car ce type de préjugé revient toujours sur les femmes. Avez-vous déjà entendu des critiques sur Richard Gere ou alors George Clooney pour avoir les cheveux gris ? Malheureusement la réponse est négative.

Les stéréotypes de la beauté sont presque toujours présents dans les corps et dans l’esthétique féminine. Cependant, petit à petit, le paradigme semble changer. Il y a quelque temps, ça a commencé avec les cheveux. Un nombre important de personnes célèbres ont choisi d’afficher leurs cheveux gris sur les tapis rouges, tout naturellement. Alors si vous n’êtes toujours pas d’accord, jetez un œil à ces femmes courageuses qui osent défier les préjugés.

+ Des célébrités qui portent leurs cheveux gris naturellement et sans préjugés

Salma Hayek

S’il y avait quelque chose de positif à propos de la quarantaine, c’était d’entrer en contact avec des cheveux naturels. Sans événements ni salons de coiffure ouverts, de nombreuses célébrités en ont profité pour se détendre et porter leurs cheveux aussi sains que possible, loin des teintures nocives. C’est le cas de l’actrice mexicaine Salma Hayek, qui à l’époque a mis en ligne une photo avec ses cheveux gris les plus fiers.

Andie Macdowell

Photo : Getty Images



Vous vous souvenez sûrement d’elle pour avoir participé à d’innombrables comédies romantiques. 4 mariages et un enterrement est l’un d’eux. Andie Macdowell est l’une des actrices et mannequins les plus populaires aux États-Unis. Et à 63 ans, il a choisi de ne plus se teindre les cheveux. En fait, lors de sa dernière apparition dans Cannes, elle portait des cheveux gris spectaculaires.

Demi Moore

Photo : Getty Images



C’est un exposant du corps féminin naturel. En fait, elle s’est arrangée avec son amie Gwyneth Paltrow parties spécifiquement où la règle est d’aller sans maquillage. Et la même chose se produit avec les cheveux. Demi Moore n’a pas peur de se présenter à un tapis rouge avec ses cheveux mélangés à ses cheveux gris.

Meryl Streep

Photo : Getty Images



Il y a des années Meryl Streep Elle a décidé de mettre de côté ses cheveux blonds et de porter ses cheveux gris au naturel. C’est déjà un look classique de l’actrice et c’est vraiment spectaculaire. Peut-être, l’un des premiers qui a imposé cette tendance.

Jane fonda

Photo : Getty Images



Elle est l’une des actrices et militantes les plus importantes d’Hollywood. Elle est aussi une icône de la mode et, comme Meryl, a longtemps été encouragée à montrer ses cheveux gris sans problème majeur. Nous l’avons donc vue avec des cheveux plus courts et plus longs, mais toujours avec le gris du gris qui ressort.

Gwyneth Paltrow

Photo : Getty Images



Sans aucun doute, l’actrice américaine est une amoureuse de la nature. En fait, il a publié plusieurs livres où il donne des conseils sur son mode de vie sain. Et en cela il y a aussi l’esthétique. Icône du jeu d’acteur, elle est aussi une icône de la mode. Mais loin de montrer une image irréelle du corps et de la figure féminine, Gwyneth encourage les femmes à se montrer telles qu’elles sont. D’où sa décision d’assister, par exemple, aux Golden Globes avec ses cheveux gris.

Hellen Mirren

Photo : Getty Images



Hellen Mirren Il est également l’une des figures du cinéma qui a choisi de devenir gris pendant de nombreuses années. Sa personnalité et sa confiance en elle l’ont motivée à se montrer ce que c’est que de ne plus avoir peur de ce qu’ils vont dire. Et ses cheveux blancs-gris le prouvent.

Katie Holmes

Photo : Getty Images



C’est un exposant de la mode. Propriétaire d’un style hyper glamour mais subtil, Katie a aussi tendance à ramener ses cheveux gris au naturel sans trop de peine. C’est ainsi qu’elle a été vue dans différents événements auxquels elle a assisté.