Les 7 séries les plus regardées sur STAR+ dans sa première semaine

Le 31 août, Star + a enfin eu son grand lancement. Et il n’a pas fallu longtemps aux fans de séries, de films et de culture pop pour s’inscrire au plateforme de streaming. Entre le 10 contenus les plus consultés, une particularité a été remarquée : la majorité a opté pour des fictions qui ont commencé comme des programmes de télévision. Nous détaillons ici les sept paris Star + les plus regardés de la semaine dernière.

+ Les 7 séries les plus vues sur Star+ cette semaine

7. Seuls les meurtres dans le bâtiment

L’une des premières les plus choisies par les tout nouveaux utilisateurs de Star + a été Seuls les meurtres dans le bâtiment, créé par Steve Martin, Dan Fogelman et John Hoffman. Cette série tourne autour de trois inconnus joués par Steve Martin, Selena Gomez et Matin Short, qui partagent une obsession pour les histoires de crime vraies et se retrouvent soudainement impliqués dans une. Lorsqu’une mort horrible survient dans leur immeuble exclusif de l’Upper West Side de New York, les trois suspects assassinent et utilisent leur connaissance des vrais crimes pour découvrir la vérité.







6. C’est nous

Bien que sa première saison ait été diffusée en 2016, la vérité est que l’histoire de la famille Pearson est plus actuelle que jamais. En attendant le lancement de sa sixième et dernière saison prochainement, ceux qui se sont inscrits sur la plateforme de streaming en ont profité pour voir tous les épisodes disponibles de cette fiction mettant en scène Mandy Moore, Milo Ventimiglia, Chrissy Metz, Sterling K. Brown et Justin Hartley. Tous donnent vie à une production très émouvante sur le temps, la distance, l’amour, les expériences et la mort au cours de différentes décennies.







5. Histoire d’horreur américaine

Cela fait dix ans que Ryan Murphy et Brad Falchuk se sont associés pour lancer le premier épisode de la série américaine Histoire d’horreur américaine. Depuis, le succès n’a pas connu une seule pause : ils ont déjà créé 10 saisons dans lesquelles suspense et événements surnaturels se conjuguent avec un excellent casting.







4. Futurama

L’un des ajouts au catalogue a été Futurama, la comédie animée de Matt Groening, créateur de Les Simpsons. Il s’agit d’un livreur de pizza nommé Fry, qui est cryogénisé par accident en 1999 et se réveille 1000 ans plus tard dans un nouveau monde heureux qui n’a en quelque sorte pas progressé beaucoup plus loin que le 20e siècle.







3. Le gars de la famille

S’il s’agit de comédies animées, il ne peut pas être exclu de Star + gars de la famille, une fiction acide et controversée créée par Seth mac farlane. Il présente les aventures de la famille Griffin composée de Peter, un homme avec peu de lumières, Lois, une femme au foyer moderne, et leurs trois enfants, les adolescents Meg et Chris, et le bébé intelligent Stewie.







2. Les morts-vivants

Pendant des années que Les morts qui marchent il a été installé comme l’une des fictions favorites au marathon. Et ses followers ne cessent de le prouver : dès la première semaine de la plateforme de streaming sur le marché, la série s’est classée deuxième parmi les contenus les plus visionnés. De quoi s’agit-il? Un groupe de survivants cherche un endroit sûr après une apocalypse zombie. Mais ce n’est pas leur seul conflit : ils doivent affronter des démons du passé, des menaces et des relations qui subissent de plus en plus de dommages collatéraux.







1. Les Simpson

L’une des grandes forces de Star+ est qu’elle a réussi à s’imposer comme la première plateforme de la région à disposer de la 32 saisons de la série la plus longue de l’histoire de la télévision. Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie et de nombreux habitants de Springfield Ce sont des icônes de renommée mondiale et ont attiré des millions d’adeptes à travers le monde. Si vous avez envie de voir ce joyau de la culture pop, vous ne pouvez pas le manquer en streaming.







