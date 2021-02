Les 7 planètes extraterrestres en orbite autour de TRAPPIST-1 sont comme des pois dans une cosse

Les sept planètes rocheuses en orbite autour de l’étoile naine rouge TRAPPIST-1 ont des densités remarquablement similaires, ce qui suggère qu’elles ont probablement des compositions similaires.

Situé à environ 40 années-lumière de la Terre, TRAPPIST-1 héberge sept planètes rocheuses qui sont à peu près de la taille de la Terre ou plus petites – le plus grand groupe de planètes à peu près de la taille de la Terre jamais trouvé dans un seul système stellaire.

Des études antérieures ont mesuré la masse et le diamètre des planètes TRAPPIST-1, et ont découvert qu’elles étaient rocheuses ou terrestres, comme la Terre. Cependant, une nouvelle étude a mesuré la densité des mondes rocheux avec une plus grande précision, suggérant que toutes les planètes sont environ 8% moins denses que la Terre, selon un communiqué du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

En relation: À quoi ressemblerait la vie sur les planètes TRAPPIST-1?

« Le ciel nocturne est plein de planètes, et ce n’est que depuis 30 ans que nous avons pu commencer à percer leurs mystères », Caroline Dorn, astrophysicienne à l’Université de Zurich et co-auteur de l’étude, dit dans la déclaration . «Le système TRAPPIST-1 est fascinant car autour de cette étoile, nous pouvons en apprendre davantage sur la diversité des planètes rocheuses au sein d’un seul système. Et nous pouvons en fait en apprendre davantage sur une planète en étudiant également ses voisins, donc ce système est parfait pour cela. . «

Les chercheurs peuvent étudier le exoplanètes en orbite autour de TRAPPIST-1 en recherchant les baisses de luminosité de l’étoile créées lorsque les planètes se croisent devant elle – également connue sous le nom de méthode de transit. Ces observations, combinées à des mesures de la synchronisation des orbites des planètes, ont permis aux astronomes de calculer une masse et un diamètre estimés de chaque planète, selon le communiqué; cette information détermine la densité de chaque monde.

Les densités similaires des planètes TRAPPIST-1 (elles ne diffèrent pas de plus de 3%, ont découvert les scientifiques) pourraient signifier qu’elles contiennent toutes la même proportion des matériaux qui composent la plupart des planètes rocheuses , comme le fer, l’oxygène, le magnésium et le silicium.

Cependant, comme les planètes sont environ 8% moins denses que la Terre, elles n’ont pas la même composition que notre planète d’origine. Par conséquent, la nouvelle étude a proposé trois intérieurs possibles des sept exoplanètes rocheuses.

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « 45secondes.fr Collection » regorge d’astronomie étonnante, d’incroyables découvertes et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre

Les chercheurs ont proposé trois intérieurs possibles des sept exoplanètes rocheuses TRAPPIST-1. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Une explication possible est que les planètes TRAPPIST-1 ont une composition similaire à celle de la Terre, mais avec un pourcentage de fer plus faible – environ 21% par rapport aux 32% de la Terre. Cela signifierait que chaque planète a une surface rocheuse et un plus petit noyau riche en fer que celle de la Terre.

Alternativement, un intérieur composé de fer mélangé à des éléments plus légers, comme l’oxygène, pourrait expliquer une densité plus faible. Dans ce cas, l’oxygène et le fer formeraient de l’oxyde de fer ou de la rouille. L’oxygène supplémentaire diminuerait la densité des planètes. À son tour, il n’y aurait pas de noyau de fer solide, comme celui de nombreuses autres planètes rocheuses, y compris la Terre, selon l’étude.

Enfin, les chercheurs suggèrent que la surface de chaque planète pourrait être recouvert d’eau , ce qui est encore plus léger que la rouille et pourrait expliquer la densité plus faible des planètes par rapport à la Terre. Dans ce scénario, les planètes auraient un noyau de fer plus gros et plus dense.

Mais dans ce troisième scénario, l’eau devrait représenter environ 5% de la masse totale des quatre planètes extérieures TRAPPIST-1; l’eau représente moins d’un dixième de 1% de la masse totale de la Terre. Pendant ce temps, les trois planètes internes TRAPPIST-1 sont situées trop près de leur étoile hôte pour que l’eau de surface reste liquide. Au lieu de cela, l’eau serait vaporisée et resterait dans l’atmosphère sous forme de vapeur, ce qui signifie que les trois planètes intérieures auraient des atmosphères comme Vénus .

Cependant, les chercheurs ont déclaré que le troisième scénario est moins probable étant donné que les sept planètes ont des densités remarquablement similaires, mais nécessiteraient des proportions variables d’eau par rapport à leur proximité avec TRAPPIST-1 . « Ce serait une coïncidence pour les sept planètes d’avoir juste assez d’eau pour avoir des densités similaires », selon le communiqué de la NASA.

Leurs conclusions ont été publié le 22 janvier dans The Planetary Science Journal.

Suivez Samantha Mathewson @ Sam_Ashley13. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.