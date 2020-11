Les 7 meilleurs téléviseurs pour la PS5 et la Xbox Series X

En principe, vous pouvez utiliser les nouvelles consoles de jeu PS5 et Xbox Series X avec pratiquement n’importe quel téléviseur. Pour pouvoir utiliser des fonctionnalités de nouvelle génération telles que la résolution 4K, 120 images par seconde, ALLM et VRR, vous avez besoin d’un téléviseur adapté. Nous avons sélectionné pour vous 7 téléviseurs recommandés pour PS5 et Xbox Series X.

Les fonctionnalités de nouvelle génération expliquées Résolution 4K : Techniquement parlant, la résolution Ultra HD de 3 840 x 2 160 pixels est en fait appelée «4K» dans le langage courant et dans la publicité. Surtout avec des téléviseurs plus grands de 65 pouces, 4K signifie une image plus nette avec des détails plus visibles par rapport à la Full HD, soit 1920 x 1080 pixels, qui est populaire depuis de nombreuses années.

: Même la PS4 (Pro) et la Xbox One S / X peuvent afficher le contenu correspondant sous forme d'images à contraste élevé (HDR). Cela se poursuit avec la PS5 et la Xbox Series X, la série X équipant même d'anciens jeux de HDR avec son mode Auto-HDR et avec une mise à jour de Dolby Vision Gaming. Les téléviseurs que nous recommandons peuvent gérer le contenu HDR10 que les deux consoles peuvent lire, mais seuls les téléviseurs LG peuvent gérer Dolby Vision en plus de cela. Autres fonctionnalités de nouvelle génération: La nouvelle génération de consoles introduit des fonctionnalités supplémentaires telles que le traçage de rayons de simulation de lumière et le stockage SSD rapide. Vous pouvez en profiter sans télévision spéciale.

LG CX OLED: le téléviseur ultime de nouvelle génération

Les téléviseurs OLED de la série LG CX sont dotés de fonctionnalités de nouvelle génération. Il existe quatre connexions HDMI 2.1 et les résolutions ALLM, VRR et 4K à 120 Hertz fonctionnent au-dessus. En plus du HDR10, les téléviseurs CX peuvent également lire du contenu Dolby Vision, ils sont donc équipés pour les jeux Dolby Vision avec la série X. L’écran OLED a un temps de réponse court, de sorte que les pixels passent rapidement d’une couleur à l’autre. Cela évite les stries.

De plus, le retard d’entrée est correct, les entrées du contrôleur sont affichées à l’écran avec seulement un retard très court. Dernier point mais non le moindre, OLED signifie toujours un contraste élevé et un éclairage parfait pour une excellente qualité d’image.

LG BX OLED: moins cher avec de petites réductions

La série BX-OLED offre des avantages similaires à la série CX, mais avec des fonctionnalités un peu plus médiocres et à un prix inférieur. Il n’y a que deux ports HDMI 2.1 sur un total de quatre connexions HDMI. Ils peuvent également utiliser ALLM, VRR et 4K à 120 Hertz. En plus du HDR10, ce téléviseur peut également gérer le contenu Dolby Vision. Par rapport aux téléviseurs CX, les téléviseurs BX ne sont pas trop lumineux, ce qui signifie un contenu HDR moins impressionnant. L’expérience a montré que LG fournit également la série «B» avec moins de mises à jour logicielles.

Samsung Q90T: le meilleur téléviseur LCD pour PS5 et Series X.

Le Samsung Q90T est l’un des meilleurs téléviseurs LCD pour les nouvelles consoles. Les téléviseurs LCD reposent sur un rétroéclairage composé de LED; contrairement aux OLED, les pixels ne s’allument pas d’eux-mêmes. D’une part, cela signifie un éclairage moins précis, mais d’autre part, une plus grande luminosité sur de plus grandes surfaces. L’éclairage du Q90T est divisé en plusieurs zones («Full Array Local Dimming). Les points forts comme la lune dans le ciel nocturne avec un contenu HDR sont magnifiquement lumineux. Une couche de couleurs à points quantiques garantit des couleurs naturelles pour le contenu HDR tel que les films et Jouer.

Malheureusement, le Q90T ne propose qu’un seul port HDMI 2.1 sur quatre connexions HDMI. Mais cela crée 4K à 120 Hertz, ALLM et VRR et est donc bien équipé pour les consoles de nouvelle génération. Il suffit de se passer de Dolby Vision, le Q90T se contente du HDR10 ainsi que du HDR10 + et du HLG, ce dernier n’étant pertinent que pour les films et séries. Incidemment, « Ultra Viewing Angle » est à bord et cela signifie une bonne image, également vue de côté – le téléviseur est donc également adapté pour jouer avec des amis.

Samsung Q80T: fonctionnalités puissantes, prix plus bas

Le Samsung Q80T QLED ne se rapproche pas tout à fait du modèle haut de gamme Q90T en termes de qualité d’image, mais il possède les mêmes fonctionnalités de nouvelle génération. Il existe un port HDMI 2.1 pour le contenu 4K à 120 Hertz, VRR, ALLM et l’affichage HDR est impressionnant. Ceci est assuré par l’affichage lumineux, l’éclairage d’arrière-plan dans les zones et la couche de couleur QLED pour une représentation naturelle des couleurs. Le temps de réponse et le délai d’entrée sont également corrects avec le Q80T. «L’angle de visualisation ultra» assure une image stable de côté.

Samsung Q70T en 85 pouces: pour jouer au cinéma maison

Les incisions avec le Samsung Q70T sont un peu plus grandes par rapport au Q90T. Le téléviseur n’a pas d ‘«angle de vision ultra», de sorte que la qualité de l’image en souffre quelque peu lorsqu’elle est vue de côté. Il ne peut pas non plus afficher le contenu HDR de manière trop lumineuse. Du côté positif, il y a un port HDMI 2.1 avec ALLM, VRR et 4K à 120 Hertz, un bon temps de réponse et un faible retard d’entrée. Grâce aux Quantum Dots, les couleurs HDR naturelles sont affichées. Et le prix est inférieur à celui des Q80T et Q90T. Nous recommandons spécifiquement le modèle 85 pouces, car grâce à l’écran géant, certains des inconvénients sont mis en perspective et cela signifie un véritable jeu de cinéma maison.

LG NANO917NA: bon téléviseur LCD avec Dolby Vision

Le LG NANO917NA n’est pas dégoûté par les fonctionnalités de nouvelle génération. Deux des quatre connexions HDMI reposent sur HDMI 2.1, y compris la résolution ALLM, VRR et 4K à 120 Hertz. Dolby Vision est également proposé, le téléviseur devrait donc être équipé pour les jeux Dolby Vision avec la Xbox Series X. Le téléviseur utilise un soi-disant panneau IPS. Cela signifie une meilleure stabilité de l’angle de vision que même les meilleurs téléviseurs Samsung avec panneaux VA peuvent obtenir. NANO-TV offre des avantages pour les jeux en groupe. Un temps de réponse rapide et un délai d’entrée court sont également des atouts ici.

Et oui, il y a un hic: IPS signifie un contraste relativement plus faible et un écran noir plus faible, et en plus de cela, le téléviseur n’est pas aussi lumineux que les produits phares QLED de Samsung. L’essentiel est que l’écran HDR semble moins impressionnant, bien que la gradation locale complète aide. Le téléviseur LG peut également bien afficher les couleurs HDR, et c’est finalement aussi une question de goût si vous préférez les écrans VA ou IPS.

LG NANO867NA: plus faible en HDR, mais d’excellentes fonctionnalités

Le LG NANO867NA dispose également de deux connexions HDMI 2.1 dont ALLM, VRR et 4K à 120 Hertz. Il y a Dolby Vision et, grâce à la dalle IPS, une bonne stabilité de l’angle de vue pour jouer avec des amis. Presque personne ne se plaindra du temps de réponse et du délai d’entrée.

Par rapport au modèle LG NANO917NA plus puissant, la qualité d’image est moins impressionnante avec le contenu HDR, car il n’y a pas de gradation locale complète. Au lieu de cela, l’image est éclairée par le côté («edge-lit»). Combiné au contraste IPS relativement faible, le résultat est une impression d’image moins explosive et plus détendue. Mais la télé est moins chère.