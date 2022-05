Les 7 meilleurs sites Web pour supprimer des objets de photos gratuitement et en ligne

Partager

Votre photographie a besoin d’une retouche ? Ne vous inquiétez pas! Voici quelques pages Web qui vous aideront à supprimer des objets, des éléments et des intrus de vos photos de famille.

Il n’y a pas de meilleur moyen que garder un souvenir qu’à travers un album photoet heureusement, il existe des appareils mobiles à petit budget capables de prendre des photos décentes et de bonne qualité.

Cependant, parfois, ces beaux souvenirs sont éclipsés par objets, personnes ou objets indésirables. Pour tel motif, se pose le besoin d’être éliminé et ainsi embellir le paysage ou la visibilité de la photographie.

Si vous voulez savoir comment faire, vous devez garder à l’esprit que certains téléphones sont livrés avec cette fonction par défaut et qu’il existe même plusieurs applications mobiles qui vous aident dans le processus. A cette occasion, nous vous montrerons le meilleurs sites Web pour supprimer des objets de photos gratuitement et en ligne.

Les 8 meilleures applications pour supprimer des objets et des personnes de photos

7 sites Web pour effacer des objets sur des photos en ligne et gratuitement

picsart

picwish

La peinture

Découpe.Pro

PIXLR

Nettoyage.Images

génial

Ci-dessous vous pouvez voir une liste de pages Web pour supprimer des objets des photos totalement gratuits, certains d’entre eux nécessiteront une inscription préalable, cependant, tous sont faciles à utiliser et incluent astuces et conseils pour de meilleurs résultats.

picsart

L’un des sites préférés des supprimer des objets de photos en ligne est picsart. Cette plateforme dispose de tous les outils nécessaires pour créer tout type d’édition professionnelle. De plus, il est livré avec une section spéciale pour supprimer efficacement tout élément que vous souhaitez.

Son interface est extrêmement simple, puisque vous n’aurez qu’à téléchargez l’image que vous souhaitez modifier puis choisissez l’outil « Éliminer » et sélectionnez soigneusement l’élément que vous souhaitez supprimer, vous obtiendrez ainsi une photographie professionnelle.

picwish

Une autre option à envisager pour effacer efficacement objets, objets et personnes indésirables sur votre photo il est picwish. Ce site Web est spécialisé dans l’élimination de tout type de chose qui se trouve à l’intérieur d’une image, qu’elle soit ou non gros comme une tour Soit petit comme une horloge.

Leur l’interface est très intuitive faire le les outils sont faciles à manipulervous n’avez donc qu’à téléchargez l’image que vous souhaitez modifier sur le Web et commencez immédiatement à le traiter. Maintenant, avec beaucoup de précision et de soin, vous devez marquez la zone que vous souhaitez supprimer et prêt. Quelque chose à garder à l’esprit est que pour télécharger l’image, il sera nécessaire inscrivez-vous sur la plateforme.

La peinture

La peinture a gagné en notoriété ces derniers temps et est dû à sa précision lors de la suppression d’objets sous une grande variété de formats tels que : JPG, PNG, WebP… La peinture prend en charge une taille d’image de 10 mégaoctets et une Résolution maximale de 4,2 mégapixels.

Une fois l’image chargée sur la page Web, elle affichera un série d’outils d’édition qui servira à sélectionner précisément l’objet que vous souhaitez supprimer. Après supprimer les éléments indésirables Vous pouvez le télécharger sans vous inscrire sur le Web.

Découpe.Pro

Un des éditeurs en ligne les plus populaires sur le marché est Découpe.Pro. Ce site propose diverses options d’édition pour images animéessupprimez les arrière-plans, modifiez la résolution, corrigez les couleurs, floutez les arrière-plans et bien sûr supprimer des objets de photos gratuitement.

De plus, il possède l’un des de meilleures interfaces, car il est extrêmement intuitif et les outils qu’il présente sont faciles à utiliser. Comme si cela ne suffisait pas, la plateforme prend en charge différents formats et il est possible de charger images en qualité 4K.

PIXLR

Si vous cherchez à supprimer efficacement un objet d’une image, puis à effectuer d’autres types d’édition, alors PIXLR est l’option idéale. Avec cette plate-forme, vous pourrez créer des éditions fantastiques de manière simple et rapide, soit en utilisant les modèles que le Web présente, soit avec vos propres créations.

De plus, ce site Web prend en charge la fichiers image les plus populaires sur le marché et vous pouvez également télécharger des images haute résolution. Maintenant, une fois la photo téléchargée, la plate-forme affichera diverses options à modifier, sélectionnez « Retoucher » et commencer à supprimer des objets de l’image sans problème.

Nettoyage.Images

Nettoyage.Images C’est l’une des plateformes les plus demandées en ce moment, c’est grâce à sa facilité et son efficacité. Parmi tant de fonctions, l’une des plus utilisées consiste à supprimer les arrière-plans de tout type d’image, en obtenant résultats professionnels.

Avec cette plateforme, vous pouvez également supprimer des objets d’une photo et même télécharger tout type de fichiers image sans risque de perte de qualité lors du téléchargement.

Comme si cela ne suffisait pas, il est capable de supprimer efficacement et en quelques secondes articles qui prennent beaucoup de place sur la photo et petits objets.

génial

génial est un autre site Web conçu pour supprimer des objets de photos gratuitement, en plus d’être l’un des plus complets de cette liste. Il s’agit d’un éditeur d’images entièrement en ligne et gratuit où peux-tu créer tout type de dessinsque ce soit pour les réseaux sociaux ou pour votre album personnel.

De plus, il vous donne la facilité de ajouter des filtrestextes, textures, supprimez avec précision les arrière-plans et, bien sûr, supprimer des objets, des éléments et des personnes de vos images favoris.

Comme vous pouvez le voir, il existe différentes sites Web pour supprimer des objets de photos totalement gratuits, sont efficaces et garantissent des résultats de première classe. Qu’attendez-vous pour les essayer ?

