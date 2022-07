Le premier semestre appartient déjà à l’histoire et le service de streaming Netflix Il a traversé différentes périodes ces derniers mois, qui ont été largement positives, bien qu’il y ait une tache douloureuse dont ils doivent se remettre. Au milieu du succès des reproductions du contenu de leur vaste catalogue, ils ont officialisé une forte baisse d’abonnés qui a généré des pertes économiques comme jamais auparavant et ont rapidement lancé des stratégies à mettre en œuvre pour capter à nouveau ces utilisateurs ou obtenir de nouveaux téléspectateurs.

Au-delà de cette première grande crise d’entreprise, il faut souligner qu’il y a une caractéristique principale de la plateforme qui perdure, même dans les pires moments. Il s’agit de la capacité de ses titres à devenir des phénomènes mondiaux instantanés, avec des millions de reproductions et à être commentés par le public sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tous n’ont pas le même niveau de qualité, mais certains méritent d’être classés. Pour cette raison, Ensuite, nous vous apportons quels sont les 7 meilleurs films à ce jour en 2022. Consultez la liste!

+Les 7 meilleurs films Netflix en 2022 jusqu’à présent

7- Perdu dans l’Arctique

Ce film réalisé par Peter Flinth est arrivé à la bibliothèque le 15 février et est rapidement devenu l’un des plus choisis au monde. Il met en vedette Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole, Charles Dance, Sam Redford, Ed Speleers, Gísli Örn Garðarsson et Frankie Wilson, et est basé sur de vrais événements.

Synopsis: En 1909, l’expédition danoise d’Alabama, dirigée par le célèbre capitaine Ejnar Mikkelsen (Coster-Waldau) entreprend une mission difficile pour prouver que le Groenland n’est pas divisé en deux morceaux de terre et réfuter la revendication des États-Unis sur le territoire. Laissant son équipage derrière lui, l’inexpérimenté Iver Iversen (Joe Cole) l’accompagnera dans le difficile voyage, même à pied à travers la glace.

6- Apollo 10 1⁄2 : Une enfance spatiale

Richard Linklater a réalisé ce film qui est arrivé en streaming le 1er avril. Bien qu’il ne soit pas l’un des plus commentés et qu’il n’ait pas dominé les principaux classements d’audience, il est généralement considéré comme l’un des meilleurs titres de l’année. Il met en vedette une distribution vocale composée de Zachary Levi, Jack Black, Glen Powell, Josh Wiggins, Samuel Davis, Lee Eddy, Bill Wise et Mona Lee Fultz.

Synopsis: Il raconte l’histoire du premier atterrissage sur la lune, à l’été 1969, de deux points de vue : celui des astronautes et du centre de commandement de ce moment triomphant, et celui d’un garçon de Houston, au Texas, qui a son propre intergalactique rêves. Le cinéaste nominé aux Oscars Richard Linklater s’inspire de son enfance pour offrir dans Apollo 10 1/2 : A Space Childhood un instantané de la vie en Amérique dans les années 1960, mêlant passage à l’âge adulte, observation de la société et aventure insolite.

5- Week-end en Croatie

Le 3 mars dernier, ce film réalisé par Kim Farrant et écrit par Sarah Alderson arrivait sur la plateforme. Il a été l’un des plus commentés ces derniers temps et s’est retrouvé en tête du Top 10 pendant plusieurs semaines. Dans son casting on retrouve : Leighton Meester, Luke Norris, Christina Ulfsparre, Amar Bukvic, Ziad Bakri, Iva Mihalic, Adrian Pezdirc, Marko Braic et Lujo Kuncevic.

Synopsis: Le week-end d’une femme (Leighton Meester) en Croatie tourne mal lorsqu’elle est accusée d’avoir tué sa meilleure amie (Christina Wolfe) et que sa quête pour découvrir la vérité révèle un douloureux secret.

4- Le sauvetage de Ruby

Une grande partie de la critique a applaudi ce long métrage réalisé par Katt Shea et scénarisé par Karen Janszen, qui est arrivé le 17 mars. Également basé sur une histoire vraie, il met en vedette Grant Gustin, Kaylah Zander, Camille Sullivan, Tom McBeath, Sharon Taylor, Eileen Pedde et Giacomo Baessato, entre autres.

Synopsis: Le soldat d’État Dan (Grant Gustin) rêve de faire partie de l’équipe canine de recherche et de sauvetage K9, mais personne ne veut lui donner une chance. Ruby le chiot, qui vit dans un chenil, rêve d’avoir un foyer, mais a presque perdu espoir. Lorsque le destin réunit Dan et Ruby, le lien incassable qui se développe entre eux les aide à relever leur plus grand défi à ce jour.

3- L’escroc de Tinder

L’un des événements de l’année est ce documentaire de Felicity Morris, dans lequel ils portent à l’écran l’un des cas les plus frappants de réalité virtuelle de ces derniers temps. C’est l’un des succès de l’année puisqu’il a été ajouté le 2 février, avec des témoignages exceptionnels de Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm et Ayleen Charlotte.

Synopsis: Un escroc s’est fait passer pour un magnat et a séduit des femmes en ligne pour leur escroquer des millions de dollars. Maintenant, ses victimes prévoient de se venger.

2- La Maison

Le 14 janvier, cette production britannique est arrivée sur la plateforme, qualifiée d’une des animations les plus marquantes de 2022. Emma De Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth von Bahr et Paloma Baeza réalisent cette histoire qui englobe des genres tels que le drame et le horreur.

Synopsis: « The House » est une comédie noire décalée sur une maison et les trois histoires surréalistes des individus qui en ont fait leur maison. Une anthologie réalisée par les plus grandes figures de l’animation image par image indépendante : Emma de Swaef et Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr et Paloma Baeza.

Pour spoilers, ce film de Jeremiah Zagar avec Adam Sandler dans le rôle principal est le meilleur de Netflix jusqu’à présent cette année. Une fois de plus, l’acteur a été acclamé par la critique pour avoir joué un rôle dramatique dans une histoire émouvante aux côtés de Juancho Hernangómez, un basketteur professionnel.

Synopsis: Sandler joue un dépisteur de basket-ball malchanceux qui, à l’étranger, découvre un joueur extrêmement talentueux au passé mouvementé. Sans l’approbation de son équipe, il décide d’emporter le phénomène avec lui, leur donnant à tous les deux une dernière chance de se montrer dignes de la NBA.

