Les 7 meilleurs films de Will Smith que vous pouvez regarder sur Netflix

7 films de Will Smith que vous devriez profiter de regarder sur Netflix.

Will Smith est l’un des artistes les plus célèbres et les plus controversés de l’industrie cinématographique. Sa carrière a été l’une des plus appréciées du public. Pour cette même raison, nous présentons aujourd’hui une liste avec Les 7 meilleurs films de Will Smith sur Netflix.

Le film de chaque acteur laisse des messages réfléchis et sentimentaux. La carrière de Will Smith à Hollywood a donné les meilleures performances et décors dans les productions cinématographiques.

Les meilleurs films de Will Smith disponibles sur Netflix

Ce n’est un secret pour personne que les films de Will Smith sont parmi les plus drôles et les plus divertissants du cinéma. Mais à cause de ce qui s’est passé pendant les Oscars,Netflix a décidé d’abandonner les projets et films qu’il avait programmés avec l’acteur. Cependant, vous pouvez toujours voir ces titres Will sur la plate-forme.

Homme Gémeaux

Spécialiste de la séduction de l’attelage

Après la terre

mauvais garçons

Sept âmes

La vérité cachée

hommes en noir

Homme Gémeaux

Henry Brogan est un assassin d’élite de 51 ans qui est prêt à quitter ce métier meurtrier après avoir terminé son 72e travail.Ses plans sont bouleversés lorsqu’il devient la cible d’un mystérieux agent qui peut apparemment anticiper chacun de ses mouvements. Pour couronner le tout, Brogan apprend bientôt que l’homme qu’il essaie de tuer il est une version clonée de lui plus jeune et plus rapide.

Année : 2019

Durée approximative : 118 minutes

Spécialiste de la séduction de l’attelage

L’entraîneur de rencontres Alex « Hitch » Hitchens ( Will Smith ) encadre un mauvais client qui espère gagner le cœur d’une femme glamour. Au fur et à mesure qu’Albert progresse, Hitchens fait face à ses propres revers romantiques lorsque des techniques éprouvées ne fonctionnent pas pour Sarah Melas, une journaliste de tabloïd faisant des recherches sur la vie amoureuse. Sarah découvre la relation d’Hitchens avec Albert, maintenant le petit ami d’Allegra, et menace de détruire les deux relations. Une alternative idéale pour les amateurs de comédies romantiques.

Année 2005

Durée approximative : 118 minutes

Après la terre

Les gens ont été forcés de quitter la Terre il y a un millénaire pour construire une nouvelle maison sur Nova Prime. Maintenant, le général Cypher Rage (Will Smith) dirige la plus célèbre famille Nova Prime et son fils adolescent Cifer (Jaden Smith) ressent une énorme pression pour suivre les traces de son père. Cypher et Kitai partent en voyage pour réparer leur relation, mais quand son avion s’écrase sur la surface contaminée de la Terre, ils doivent tous beaucoup se faire confiance, sinon ils mourront. Un film de science-fiction qui vous divertira du début à la fin.

Année 2013

Durée approximative : 100 minutes

mauvais garçons

Les détectives de Miami-Dete Mike Laurie (Will Smith) et Marcus Barnett (Martin Lawrence) explosent lorsque l’héroïne de 100 millions de dollars qu’ils ont récemment saisie est pillée au siège de la station. Soupçonnant qu’il s’agissait d’une affaire interne, le ministère de l’Intérieur leur a donné cinq jours pour découvrir la drogue avant de fermer le service des stupéfiants. À partir de là, une série d’épisodes pleins d’action et d’adrénaline commence.

Année : 1995

Durée : 119 minutes

Sept âmes

Ben Thomas est un homme en mission : donner des parties vitales de votre corps à ceux qui ont désespérément besoin d’un donneur. Ben rencontre Emily, une belle jeune femme à risque d’une maladie cardiaque mortelle, mais lorsqu’il tombe amoureux d’Emily et commence à s’ouvrir à elle, il devient clair qu’il y a quelque chose de sombre dans son passé qui l’oblige à accomplir ces actes. de gentillesse apparemment aléatoire.

Année 2008

Durée approximative : 123 minutes

La vérité cachée

Lors de l’autopsie de l’ancien joueur de la NFL, le médecin légiste Dr Bennett Omalu (Will Smith) découvre une déficience neurologique similaire à la maladie d’Alzheimer, l’encéphalopathie traumatique chronique, et publie ses découvertes dans une revue médicale. Parce que d’autres athlètes sont confrontés au même diagnostic, le croisé s’est donné pour mission de sensibiliser le public à la Dangers des blessures à la tête liées au football.

Année : 2015

Durée approximative : 123 minutes

hommes en noir

Le secret le mieux gardé de l’univers. Travaillant dans une agence gouvernementale hautement financée mais non officielle, Kay (Tommy Lee Jones) et Jay (Will Smith) sont des hommes en noir, des pourvoyeurs d’immigration de toutes les créatures extraterrestres sur Terre. Alors qu’ils enquêtaient sur une série de rencontres rapprochées non enregistrées, des agents du MIB ils découvrent le complot meurtrier d’un terroriste intergalactique en mission pour tuer deux ambassadeurs de galaxies rivales qui se trouvent actuellement à New York.

Année : 1997

Durée approximative : 96 minutes

