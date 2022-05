Les 7 meilleures séries Netflix de 2022 à ce jour

2022 a été une année de pur succès pour Netflix. Bien que seulement cinq mois se soient écoulés depuis le début de cette année, la vérité est que la plateforme a trouvé la formule parfaite pour se positionner comme l’une des meilleures. Au-delà du fait qu’il y a quelques semaines, il a été confirmé qu’ils avaient perdu plus de 2 000 utilisateurs, ils se sont peu à peu relevés et réarmés.

En effet, malgré leurs statistiques, Netflix a continué à créer et à diffuser des productions uniques. En fait, cette année, il a fait des premières qui ont fait fureur, y compris des séries complètement nouvelles et des fictions qui sont revenues avec une deuxième ou une troisième édition, selon les cas. Cependant, la réalité est que jusqu’à présent en 2022, il y en a sept qui, pour nous, sont déjà devenus les meilleurs. Apprenez à les connaître !

+ Les 7 meilleures séries Netflix à ce jour :

7. Ozarks – saison 4 :

Le 21 avril 2017 marquait le lancement de la première saison de Ozarkmais en avril dernier la série est revenue sur Netflix avec sa quatrième édition. Les nouveaux épisodes ont une nouvelle fois captivé les fans au point d’être parmi les plus joués sur la plateforme depuis 11 semaines. Selon les statistiques du géant du streaming, ils cumulent déjà un total de 31 400 000 heures vues.

Synopsis: A cette occasion, la nouvelle édition qui se compose de 14 chapitres raconte les nouveaux problèmes auxquels Marty et Wendy sont confrontés, alors que Ruth fait des affaires toute seule, Jonah se rebelle et le neveu d’Omar commence à attirer l’attention. Et, pourtant, il continue d’explorer le capitalisme, la dynamique familiale et la survie à travers des personnages qui n’ont rien d’ordinaire..

6. Bienvenue à Eden :

C’est une série originale de Netflix qui venait directement d’Espagne. C’était le 6 mai dernier lorsque le compagnie de Ted Sarandos a lancé cette bande de huit épisodes dans le monde entier. La fiction est rapidement devenue un succès grâce à son intrigue captivante, pleine d’adrénaline, d’émotion et qui laisse un message qui ne passe pas inaperçu : ne croyez pas tout ce qui se passe sur les réseaux. C’est actuellement l’une des séries les plus regardées avec un total de 28 660 000 heures regardées, des chiffres qui l’ont amenée à être renouvelée pour une deuxième saison.

Synopsis: Cinq jeunes, très actifs sur les réseaux sociaux, reçoivent une invitation à une soirée très exclusive. Sans savoir à qui il envoie le message, ils décident de le recevoir de la meilleure façon et assistent à l’événement sur une île secrète. Sans aucun doute, c’est le voyage de leur vie au paradis, mais la vérité est que tout n’est pas ce qu’il semble et ils devront se battre pour survivre.

5. Qui a piégé Sara – Saison 3 :

La série mexicaine, qui a eu sa première première en 2021, de retour sur Netflix avec une troisième et dernière saison de 7 épisodes. encore une fois avec Manolo Cardona et Ximena Lamadrid en tant que protagonistes, l’édition a apporté plus de suspense, d’adrénaline, de drame et d’action. À son tour, il a montré les pires détails de la vie de Sara, quelque chose qui a apparemment captivé les fans. En effet, il compte déjà un total de 45 590 000 heures visionnées en une seule semaine.

Synopsis: Pour Álex, savoir qui était vraiment sa sœur n’était que le début. Désormais, non seulement ses pires soupçons sont confirmés : le cercueil de Sara est vide, mais il doit aussi prendre un nouveau chemin et quitter la vengeance : la retrouver pour découvrir ce qui s’est passé. Ceci, bien sûr, en même temps qu’il doit faire sortir César de sa cachette pour aider Chema.

4. Battement de coeur :

Original de Netflix, Pressentiment Il est arrivé pour la première fois sur la plate-forme le 20 avril. Avec une saison de 14 épisodes et mettant en vedette Michel Brun Oui Ana Lucia Dominguez, cette fiction devient rapidement un succès. Lors de ses premiers jours à l’écran, il a réalisé des chiffres inégalés et, de fait, il est toujours présent dans le top 10 avec un total de 19 220 000 heures vues au cours des cinq dernières semaines. Ces chiffres ont réussi à faire renouveler la bande pour une deuxième saison en moins d’un mois.

Synopsis: Pálpito est une série qui englobe le drame, le mystère et un peu d’action en racontant l’histoire tragique de Simón. Ce personnage, joué par Michel Brown, est marié et père de deux excellents enfants, mais un jour sa vie bascule à jamais : sa femme est kidnappée et il la tue pour lui prélever le cœur pour le greffer à Camila, la femme d’un homme atteint de beaucoup d’argent. Par conséquent, en quête de vengeance, Simón entre dans le monde dangereux du trafic d’organes.

3. Anatomie d’un scandale :

Le 15 avril de cette année, Netflix a ajouté à son catalogue Anatomie d’un scandale, une série pour laquelle personne n’avait d’attentes. Cependant, la vérité est que la fiction originale de la plateforme a surpris plus que prévu en raison de son intrigue captivante. Protagonisée par Sienna MillerMichelle Dockery Oui Ami Rupertcette fiction a un total de six épisodes qui l’ont amenée à faire fureur.

Synopsis: Anatomie d’un scandale est à la fois un thriller psychologique et un drame judiciaire qui se déroule parmi l’élite britannique. Dans ce monde, où la vérité se cache entre justice et privilège, vivent James et Sophie Whitehouse, qui ont une vie parfaite. Il est ministre, avec un dossier sans tache, et elle est l’épouse parfaite pour cet homme merveilleux. Mais un jour, tout bascule lorsqu’un secret de son passé refait surface et menace son travail, son mariage et son estime personnelle.

2. Bridgerton – saison 2 :

Le 25 mars, Netflix a renouvelé l’une des séries les plus réussies de son catalogue : Bridgerton. La bande, basée sur le livres de julia quinn, est revenu sur la plateforme, mais cette fois avec un nouveau protagoniste : Jonathan Bailey. Et, sans aucun doute, c’était l’un des drames romantiques les plus connus des fans, au point qu’il est toujours dans le TOP 10 des plus regardés avec un total de 13 660 000 heures regardées.

Synopsis: Ayant épousé sa sœur, Daphné, lors de la saison précédente, Anthony Bridgerton doit désormais se concentrer sur lui. Le vicomte de la famille la plus célèbre de Mayfair a un nouvel objectif : trouver une femme pour qu’il puisse continuer sa lignée. Bien sûr, la femme doit remplir certaines conditions pour devenir la nouvelle épouse d’une personne de son rang. Cependant, tout change pour lui lorsqu’il rencontre Kate Sharma, une jeune fille nouvellement arrivée qui va lui faire croire à l’amour.

1. L’avocat de Lincoln – Saison 1 :

Protagonisée par Manuel García Rulfo, L’avocat de Lincoln arrivé sur Netflix le 13 mai dernier avec un total de dix épisodes qui continuent de faire sensation. La grande preuve en est que la série est déjà en tête du top 10 des plus regardées au niveau mondial depuis deux semaines avec un total de 108 090 000 heures regardées. C’est-à-dire que c’est l’une des fictions les plus réussies que le géant du streaming ait jusqu’à présent.

Synopsis: Mickey Haller a hérité de son père sa passion pour le droit et a réussi à devenir l’un des plus importants avocats de la défense pénale de la ville de Los Angeles. Cependant, un jour, il a un accident qui change sa vie et il arrête de pratiquer pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’un autre fait fondamental l’oblige à retourner dans un cabinet d’avocats. Bien sûr, il ne perd pas ses hobbies : il continue de s’occuper de ses clients dans la voiture arrière de sa Lincoln, qu’il s’agisse de grosses ou de petites caisses.

