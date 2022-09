7 séries Netflix que vous pouvez regarder en famille pour passer un bon moment.

Parfois, une bonne histoire suffit amplement à réunir pères, mères, frères, cousins, oncles et autres. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui ce qu’ils sont Les 7 meilleures séries Netflix à regarder en famille. Donc, si vous vouliez passer du temps de qualité avec vos proches, alors vous êtes au bon endroit.

Dans le catalogue Netflix, il y a beaucoup de séries vraiment divertissantes, mais toutes n’ont pas ce qu’il faut pour faire passer un bon moment à un grand groupe familial aux goûts différents. Pour cette raison, nous avons fait cette compilation très spéciale qui sera parfait pour profiter de ces dimanches à la maison.

Voici les 7 meilleures séries Netflix à regarder en famille

Nous vous apportons une liste avec Les 7 meilleures séries Netflix à regarder en famille en 2022. Bien qu’il puisse être difficile de choisir parmi tant d’options, vous pouvez être sûr que toute alternative que vous choisirez les divertira. Il y a quelque chose pour chacun!

cobra kai

amsterdam

pari de la reine

Peaky Blinders

Inventer Anna

cerceaux

La loi des audacieux

cobra kai

Vous avez aimé le film mythique Karaté Kid ? Eh bien, Cobra Kai vous ravira, vous et votre famille. Nous parlons d’une série qui a su séduire un public adulte et adolescent avec la même intensité, c’est pourquoi il est une des meilleures séries Netflix à regarder en famille.

Des décennies après le tournoi qui a changé leur vie, la rivalité entre Johnny Lawrence et Daniel Laruso renaît d’une manière inimaginable. En plus de vous procurer une bonne dose de nostalgie, il s’agit de une série qui a un beau message et une histoire qui touche au coeur. Cobra Kai ne meurt jamais !

Année : 2018.

Saisons : 4.

Épisodes disponibles : 40.

Durée approximative : 45 minutes.

Regardez Cobra Kai sur Netflix

La meilleure série d’action disponible sur Netflix

amsterdam

New Amsterdam est l’une des meilleures séries médicales sur Netflix et est parfaite pour un visionnage en famille. Ceci présente l’histoire du Dr Max Goodwin qui est devenu le directeur d’un célèbre hôpital de New York.le New Amsterdam pour le changer complètement et donner la priorité aux patients.

C’est une histoire basée sur des faits réels, car il s’inspire des récits d’Eric Manheimer dans son livre « 12 patients : vie et mort à l’hôpital Bellevue » dont il a été le réalisateur. Nous parlons d’un hôpital fondé en 1736 qui a joué un rôle très important dans la prise en charge des victimes du 11 septembre. New Amsterdam cherche à imiter la vie à l’intérieur de cet hôpital légendaire, mais son nom a été changé pour éviter des problèmes juridiques.

Année : 2018.

Saisons : 2.

Épisodes : 40.

Durée approximative : 42 minutes.

Regardez New Amsterdam sur Netflix

pari de la reine

Dans Queen’s Gambit, vous vous rendrez dans un orphelinat des années 1950 où une jeune femme montre son extraordinaire talent pour les échecs. Alors que sa renommée monte en flèche, elle fait ce qu’elle peut pour surmonter sa dépendance. Une série avec Anna Taylor-Joy qui a fortement dynamisé la vente de jeux d’échecs. De plus, il s’agit de l’une des meilleures séries Netflix à regarder en famille puisqu’elle ne compte que sept épisodes qui se déguste facilement tout au long d’une journée ou d’un week-end.

Année : 2020.

Saisons : 1.

Épisodes disponibles : 7.

Durée approximative : 60 minutes.

Regardez Queen’s Gambit sur Netflix

Peaky Blinders

Peaky Blinders est l’option parfaite à regarder en famille si tout le monde aime les séries de gangsters. Cette série addictive se déroule dans les années 1920 au Royaume-Uni et présente comment est la lutte de la famille Shelby pour obtenir le pouvoir et étendre son contrôle sur d’autres endroits.

L’histoire est pleine d’action, des émotions intenses, des personnages fascinants et des faits incroyables qui vous laisseront sans voix dès le premier épisode. Une série qui transmettra différentes sensations à toute la famille. Assurez-vous simplement que les petits de la maison ne sont pas là !

Année : 2017

Saisons : 6

Chapitres : 36

Durée moyenne : 60 minutes

Regardez Peaky Blinders sur Netflix

Inventer Anna

Inventing Anna tourne autour de la vie d’Anna Delvey, une jeune femme qui a réussi à infiltrer le cercle le plus fermé de la société new-yorkaise. En 2013, Anna a déménagé aux États-Unis et se faisant passer pour une héritière millionnaire ayant accès à une fiducie présumée de plus de 60 millions de dollars.

Grâce à sa nouvelle identité, il a pu assister aux soirées les plus exclusives de Manhattan et séjourner dans les hôtels les plus luxueux de la ville. Des années plus tard, cependant, elle a été condamnée pour fraude, vol de services et vol au deuxième degré pour avoir fraudé des hôtels et les personnes les plus riches de New York. Une autre série Netflix parfaite à regarder en famille en raison de son petit nombre d’épisodes. Idéal pour courir un marathon !

Vous aimez les séries dans lesquelles les femmes sont les protagonistes ? Eh bien, jetez également un œil à cette liste avec les meilleures séries mettant en vedette des femmes de Netflix et HBO.

Année : 2022.

Saisons : 1.

Épisodes : 9.

Durée approximative : 60 minutes.

Regardez Making Anna Up sur Netflix

cerceaux

Hoops est l’une des meilleures séries animées sur Netflix et est parfaite pour le visionnement en famille. Celui-ci se concentre sur le monde du basket et est réalisé par un entraîneur grossier aux méthodes assez douteuses. Bien sûr, les rires sont garantis avec ces jeux pleins d’insultes, avec des joueurs extrêmement mauvais et avec des personnages très fous qui ils vous feront rire, vous et votre famille, pour de nombreuses raisons différentes.

Année : 2020.

Saisons : 1.

Épisodes : 10.

Durée approximative : 25 minutes.

Regarder Hoops sur Netflix

La loi des audacieux

Découvrez la vie intéressante d’un homme qui n’a pas terminé sa carrière universitaire, mais qui a a développé plusieurs talents qui lui permettent d’entrer dans l’univers des lois, de la main d’un brillant avocat nommé Harvey Specter. Une histoire qui combine le drame conventionnel typique avec une touche d’humour qui vous surprendra par la simplicité de sa proposition et les cas intéressants qui arrivent au cabinet d’avocats où ils vivent. Si vous regardez cette série en famille, sûrement tout le monde sera accro dès le premier épisode.

Année 2011.

Saisons : 9.

Épisodes disponibles : 134.

Durée approximative : 40 minutes.

Regarder Law of the Bold sur Netflix

La meilleure série inspirante sur Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂