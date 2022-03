Les 7 meilleures séries d’action que vous pouvez regarder sur Disney +

7 séries d’action Disney+ qui vous feront vibrer dès le premier épisode.

Les histoires pleines d’action ont la capacité de vous transmettre diverses émotions à travers l’écran. Grâce à cela, nous vous apportons aujourd’hui cette compilation avec les 7 meilleures séries d’action Disney+. Si vous vouliez vous divertir en grand avec une série passionnante, alors vous êtes au bon endroit.

Habituellement, les séries d’action sont pleines de tirs, de combats, d’émotions et parfois ils ont même une touche d’humour tout à fait remarquable. Jetez un œil à toute cette compilation et choisissez celle que vous aimez le plus.

7 séries d’action Disney+ pour vous divertir aujourd’hui

Nous vous apportons la liste définitive avec Les 7 meilleures séries d’action Disney Plus. De plus, nous vous invitons également à voir cette autre compilation avec les 8 meilleurs films d’aventure Disney +. Quoi qu’il en soit, ce sont toutes les séries que nous avons pour vous.

Le Mandalorien

livre de boba fett

Loki

Agents du SHIELD

24

Œil de Faucon

Le mauvais lot

Mandalorien

Sans vouloir exagérer, The Mandalorian est l’une des meilleures séries que vous pouvez voir dans tout le catalogue Disney Plus. On parle de une histoire de l’univers star wars qui se produit après la chute de l’Empire et avant la montée du Premier Ordre.

Cette série suit les aventures de Mando, un chasseur de primes de la tribu légendaire des Mandaloriens qui fait des bêtises dans l’immensité de la galaxie, loin de la portée de la Nouvelle République. 16 chapitres bourrés d’action qui raviront même si vous n’êtes pas un amateur de Star Wars.

Année : 2019

Saisons : 2

Épisodes disponibles : 16

Durée approximative : 47 minutes

livre de boba fett

Le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand voyagent à travers le monde souterrain de la Galaxie jusqu’à ce qu’ils atteignent les sables de Tatooine. Quel est votre objectif ? Revendiquez le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

La série met en vedette Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Si vous êtes un amoureux de l’univers Star Wars et que vous avez adoré la série The Mandalorian, alors vous tomberez sous le charme de cette nouvelle histoire. Tirs, combats et moments excitants sont garantis !

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 7

Durée approximative : 50 minutes

Loki

Loki est une série originale de Disney Plus sur le dieu de la déception de Marvel, le frère bien-aimé/détesté de Thor. L’histoire se déroule après qu’il se soit emparé du Tesseract (récipient en forme de cube destiné à contenir la Pierre de l’Espace) dans Avengers : Endgame, le dernier film de la Phase 3 de l’Univers cinématographique Marvel.

Après ce moment, Loki se retrouve dans une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace appelée Time Variation Agency. En conséquence, il est obligé de réponse pour les crimes qu’il a commis contre la chronologie et ils lui donnent les deux options suivantes : être retiré de la réalité ou aider à attraper une menace encore plus grande.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 6

Durée approximative : 50 minutes

Agents du SHIELD

« BOUCLIER » est un équipe antiterroriste qui combat les menaces dans le monde Marvel et sur Terre en général, des super-vilains aux organisations criminelles. Celui-ci est célèbre pour avoir parmi ses membres des super-héros tels que Thor, Iron-Man, Captain America ou encore Hulk.

Cette série d’action Disney+ se concentre sur les missions de l’équipe « SHIELD » supervisée par l’agent Phil Coulson (Clark Gregg) qui se consacrera à enquêter enquêter sur le nouveau, l’étrange, l’inconnu et protéger l’ordinaire de l’extraordinaire.

Année 2007

Saisons : 6

Épisodes disponibles : 136

Durée approximative : 43 minutes

24

24 est l’une des meilleures actions que vous pouvez voir sur Disney +. Bien qu’il soit sorti il ​​y a 20 ans, il reste une bonne alternative pour tous ceux qui recherchent une histoire passionnante. Rencontrez Jack Bauer dans son quotidien, le chef de la Los Angeles Counter Terrorist Unit. Chaque épisode correspond à une heure exacte de fiction et de réalité, ainsi chaque saison se déroule un jour précis.

Année 2007

Saisons : 9

Épisodes disponibles : 205

Durée approximative : 42 minutes

Œil de Faucon

Hawkeye est une série d’action Disney + qui se déroule à New York après le Gap. Clint Barton, l’ancien vengeur connu sous le nom de Hawkeye, fera tout pour retrouver sa famille pour Noël. Sera-ce aussi facile qu’il n’y paraît? Eh bien, au moins, il aura l’aide de Kate Bishop, un archer de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 6

Durée approximative : 45 minutes

Star Wars : Mauvais lot

Star Wars : The Bad Batch est une série d’action animée sur Disney+ dans laquelle les clones d’élite et expérimentaux de Bad Batch explorent une galaxie en évolution rapide et constante. Cet événement a lieu immédiatement après la fin de la Guerre des Clones.

Les membres du Bad Batch sont une équipe unique qui change génétiquement de ses frères de l’armée des clones et possèdent chacun une capacité spéciale. En termes simples, ce sont des soldats extraordinairement efficaces qui forment une équipe formidable pour le combat. Une série animée Disney+ que vous allez adorer.

Année : 2021

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 16

Durée approximative : 29 minutes

