Les 7 meilleures astuces pour le Samsung Galaxy S21

Tirez encore plus parti de votre Samsung Galaxy S21 avec ces astuces simples.

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 et S21 +, et en particulier le Galaxy S21 Ultra arrivent chargés de nouvelles fonctionnalités sympas qui vous permettent de profiter encore plus des derniers terminaux étoiles de l’entreprise. Parmi eux, en plus, il est possible de trouver l’étrange astuce cachée que beaucoup pourraient oublier au cours de leurs premiers jours d’utilisation des appareils.

Par conséquent, aujourd’hui, nous voulions revoir le meilleures astuces que nous avons trouvées dans le Galaxy S21 après avoir pu tester les dernières créations de Samsung pendant un certain temps.

Supprimez les objets des photos sans rien installer

Jusqu’à présent, afin de supprimer des objets des photos depuis le mobile, il a été nécessaire de recourir à des applications tierces, dans certains cas de paiement comme TouchRetouch, l’une des meilleures applications prime disponible sur Android. Mais si vous avez un Galaxy S21, vous pouvez oublier ces types d’applications.

Avec la application de galerie remaniée inclus dans One UI 3.1, il est possible supprimer des objets ou des taches d’image rapidement, facilement et surtout libre. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez votre application de galerie mobile et sélectionnez l’image que vous souhaitez modifier. Appuyez sur l’icône en forme de crayon en bas pour accéder à l’éditeur. Dans la barre d’outils en bas, faites défiler tout le chemin vers la droite pour choisir l’option finale, identifiée par une gomme et une ligne en pointillés. Touchez l’objet de l’image que vous souhaitez supprimer, puis touchez le bouton «Supprimer».

Et c’est tout: comme par magie, l’objet que vous avez sélectionné sera supprimé. Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler les modifications pour effectuer une sorte d’ajustement au cas où le résultat ne vous convaincrait pas.

Accédez rapidement au mode « une main »

Peut-être que si vous avez acheté un Galaxy S21, atteindre tous les coins de l’écran d’une seule main n’est pas un problème. Mais si vous avez parié sur l’un des deux frères aînés, le mode à une main inclus dans le logiciel Samsung peut devenir votre meilleur allié.

De plus, sachez qu’il existe un option pour activer rapidement ce mode, Il se compose de faites glisser un doigt sur la barre de gestes du bas vers le bas. D’un simple mouvement, l’écran s’adaptera pour que vous pouvez l’utiliser d’une seule main sans aucun probléme.

Changer l’intensité de la lampe de poche

Vous ne le savez peut-être pas, mais votre Galaxy S21 – et les téléphones Samsung les plus récents – offrent la possibilité de changer l’intensité du flash LED lorsqu’il est utilisé comme lampe de poche.

Pour ce faire, il suffit d’en créer un appui long sur l’icône de la lampe de poche sur le panneau de configuration rapide, puis augmenter ou diminuer l’intensité. Vous verrez comment le flash commence à s’éclairer plus ou moins selon le niveau que vous avez choisi.

Trouvez rapidement tout sur votre mobile

Avec One UI 3, Samsung a inclus un accès direct à un système de recherche cela vous permet de trouver pratiquement n’importe quoi. Des contacts aux applications, en passant par les paramètres mobiles ou les fichiers enregistrés en mémoire.

Pour accéder à cette recherche, suivez simplement ces étapes:

Déroulez le menu des paramètres rapides en faisant glisser vers le bas depuis le haut de l’écran. Une fois là-bas, faites glisser à nouveau vers le bas pour afficher encore plus de commandes. En haut, une icône en forme de loupe apparaîtra. Appuyez dessus. Saisissez votre requête et attendez que les résultats apparaissent.

Vos widgets préférés, sur l’écran de verrouillage

La écran verrouillé intégré à One UI est infiniment plus utile et pratique qu’Android Stock, et une partie de cette commodité réside dans la possibilité de ajouter des widgets.

L’accès au panneau de widgets depuis l’écran de verrouillage est extrêmement simple: il vous suffit appuyez deux fois sur l’horloge de l’écran de verrouillage, et vous verrez une liste avec des widgets que vous pouvez personnaliser, ajouter ou supprimer ceux que vous jugez pratiques.

Effets spéciaux dans vos appels vidéo

Samsung a inclus effets spéciaux pour les appels vidéo qui ne sont présents dans aucun autre appareil – pour le moment. Ces effets sont conçus pour fonctionner avec différentes applications d’appel vidéo, bien que pour le moment uniquement compatible avec Google Duo. Pour les activer, procédez comme suit:

Ouvrez les paramètres mobiles et allez dans « Paramètres avancés ». Recherchez la section « Effets des appels vidéo ». Choisissez l’un des effets disponibles: flou, couleur ou image. Vous pouvez également voir un aperçu de chaque effet et voir quelles applications sont compatibles.

Configurez le bouton latéral à votre guise

Par défaut, le bouton d’allumage du Galaxy S21 permet invoquer l’assistant Bixby avec une longue pression. Cependant, ce bouton peut être configuré pour effectuer toute action souhaitée.

Par exemple, vous pouvez utilisez le bouton pour ouvrir une application avec un double tap, ou modifiez l’action de la pression longue. Pour ce faire, procédez comme suit:

Ouvrez les paramètres mobiles et allez dans « Paramètres avancés ». Appuyez sur « Bouton de fonction ». Choisissez l’action que vous souhaitez effectuer en appuyant deux fois sur le bouton ou en appuyant longuement sur.

Ce sont quelques-unes des astuces les plus intéressantes que nous ayons rencontrées lors de nos tests du Galaxy S21. À ceux-ci, nous devons ajouter une série de paramètres cachés ou intéressants inclus dans One UI 3 qui valent la peine d’être connus, et qui rendront sans aucun doute votre expérience avec le terminal encore plus complète.

