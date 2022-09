Les 7 meilleures applications pour trouver des personnes pour jouer en ligne

Actuellement, il existe une grande variété de jeux vidéo avec des histoires incroyables à jouer seul, cependant, la meilleure façon de profiter d’un titre est avec des amis ou des personnes ayant des goûts similaires.

Si vous êtes une personne avec peu aptitudes sociales ou tout simplement dans votre environnement vous ne trouvez pas quelqu’un avec qui vous lier d’amitié ou qui aime les jeux vidéo, c’est le moment de jeter un œil à ceux-ci 7 applications pour trouver des personnes pour jouer en ligne.

Applications pour trouver des personnes avec qui jouer en ligne : parler, discuter et jouer

noblement

UNBLND

Discorde

GamerLink LFG

épale

GameTree LFG Amis du jeu

Plink

Ci-dessous vous pouvez voir quelques applications pour trouver des amis pour jouer en ligne et profitez de jeux multijoueurs ensemble.

Noobly : trouvez des amis gamers !

noblement Il s’agit d’une application similaire à un réseau social pour gamersoù vous pouvez rejoignez des groupes avec des goûts similaires et ajouter des photos ou publier des avis.

Il a un communauté saine avec un chat en direct pour parler à vos contacts, qui sont disponibles pour jouer quotidiennement. La plateforme propose récompenses pour les interactions dans l’application elle-même.

GooglePlay | noblement

UNBLND

Une autre option pour trouver des gens pour jouer en ligne c’est UNBLND. Cette application est axée sur tous les publics et pour rencontrer de nouvelles personnes, démarrer des conversations et élargissez votre cercle d’amitié.

Pour amener des amis à jouer à des jeux vidéo il faut créer un compte et réglez-le selon vos goûts personnels, puis saisissez vos titres de jeux préférés. Une fois l’enregistrement terminé, l’algorithme de l’application vous montrera des personnes ayant des goûts similaires.

GooglePlay | UNBLND

Discorde

Discorde est l’une des plateformes préférées des gamers, et grâce à sa système multiplateforme vous pouvez avoir le même compte lié à différents appareils.

L’application a des centaines de fonctions qui vous permettent d’effectuer directement, appels de groupechat ou salons vocaux et même créer fonctionnaires publics et privés.

Avec cette plateforme, vous pouvez rejoindre des serveurs avec des goûts similaires et se faire des amis pour jouer en ligne.

GooglePlay | Discorde

GamerLink LFG

GamerLink LFG existe depuis plus de 6 ans, et de plus en plus de joueurs utilisent cette application pour découvrir de nouveaux jeux et rencontrer des gens.

L’application héberge plus de 300 titres de jeux vidéo et vous pouvez les rejoindre si vous le souhaitez. Après avoir rejoint les serveurs, vous pourrez discuter avec toute la communauté sous un interface confortable et plein de couleurs.

GooglePlay | GamerLink LFG

épale

Si vous vous considérez comme un joueur professionnel et vous voulez aider d’autres joueurs, vous devriez considérer épale. Il abrite l’une des plus grandes communautés et où il est possible de trouver professionnels du jeu partager leurs connaissances.

De plus, il a des fonctions intéressantes telles que « faire la fête »qui est utilisé pour communiquer en temps réel avec vos amis à travers le salles de discussions. Son algorithme est rapide, efficace et vous connecte avec vos amis via des balises.

GooglePlay | épale

GameTree LFG Amis du jeu

Que vous jouiez depuis une Xbox, PlayStation, Nintendo, PC ou mobile, l’application GameTree LFG Amis du jeu est une bonne alternative pour trouver des gens pour jouer en ligne.

Il a une longue liste de titres populaires et rétro et intégrer l’un des algorithmes plus précis pour entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées.

Sa partie visuelle est minimaliste et intuitif et son optimisation est supérieure à d’autres applications similaires.

GooglePlay | GameTree LFG Amis du jeu

Plink

Plink est un autre bien application pour trouver des personnes pour jouer en ligne. Il est capable de synchroniser votre profil avec les jeux les plus populaires : Warzone, LOL, CsGo, Fornite, Apex Legends, Rocket League, PUBG, Overwatch, GTA V, Rainbow Six Siege et autres.

De cette façon, d’autres joueurs actifs pourront vous inviter à matchs de jeux en ligne selon votre niveau de jeu, que vous soyez débutant ou professionnel.

GooglePlay | Plink

