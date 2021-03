Les 7 meilleures applications pour supprimer les boutons et les imperfections de vos photos

Dites adieu aux boutons et aux imperfections de vos photos avec l’une de ces applications.

Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas la seule personne à avoir été agacée en voyant sa photo gâchée par un grain ou une imperfection indésirable. Cependant, il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser sur votre mobile pour les supprimer facilement. Alors cette fois, nous allons vous présenter le meilleures applications pour supprimer les boutons et les imperfections de vos photos.

Étiez-vous à la recherche d’un éditeur de photos pour effacer les imperfections ou vouliez simplement installer une application pour supprimer les boutons sur les photos? Alors vous êtes venu au bon endroit. Téléchargez l’une des applications répertoriées ici et arrangez vos photos dès que possible.

7 bonnes applications pour supprimer les boutons de vos photos avec votre Android

Gomme à boutons

Pimple Eraser est une application qui a été spécialement développé pour éliminer les points noirs, les grains de beauté, les cicatrices et autres imperfections qui peuvent endommager l’une de vos photographies. Avec cette application, vous pourrez effacer ces boutons de votre visage de manière naturelle, claire et complète.

Cette application est très simple à utiliser, la première chose à faire est de faites un zoom avant ou arrière et déplacez la photo jusqu’à ce que vous voyiez la cicatrice de près. Ajustez la taille du cercle bleu, faites-le glisser et placez le centre du cercle sur la cicatrice. Appuyez sur le bouton « Supprimer » en bas à droite et la cicatrice sera automatiquement supprimée comme par magie.

Lensa

Lensa est un éditeur de photos pour Android qui vous permettra retouchez vos photos avec un nombre infini d’effets. Cette application dispose de nombreux filtres pour prendre des selfies spectaculaires, supprimer les arrière-plans flous ou retoucher vos photos pour effacer les taches et les imperfections.

Comme si cela ne suffisait pas, cela vous permet également supprimez les yeux rouges et rendez vos photos parfaites 365 jours par an. Amenez vos selfies à un autre niveau avec cette puissante application de photographie!

Détachant visage

Si vous voulez que les photos de votre visage soient aussi parfaites que possible, vous allez adorer cette application. Parce que? Parce que Face Spot Remover est capable de enlever les boutons, enlever la peau sèche, changer les cheveux à leur place, éliminer les yeux rouges ou améliorer l’éclairage de vos photos.

Cette application fera le travail dur pour vous avec facilité. Tout ce que tu dois faire est sélectionnez les zones présentant des imperfections, des taches sombres, des marques ou des boutons et laissez cet outil faire sa magie. Ça ne pourrait pas être plus simple!

Application d’éditeur de photos pour dissolvant l’acné

L’application Acne Remover Photo Editor est une application qui vous permettra de effacez l’acné ou les marques de boutons qui apparaissent sur votre visage pour endommager vos photos préférées. C’est l’un de ces outils du Google Play Store dont la fonction principale est d’éliminer les boutons ou imperfections sur les photos de ses utilisateurs.

Il ne vous reste plus qu’à prendre une photo avec votre appareil photo ou à ouvrir une photo de votre galerie, sélectionnez les marques d’acné, cliquez dessus et elles disparaîtront comme par magie. Sans aucun doute, c’est l’une des applications les plus faciles à utiliser de toutes celles qui apparaissent dans cette liste.

Facetune2

Y a-t-il des jours où vous avez plus d’acné que d’habitude? Ensuite, cette application deviendra votre meilleur ami. Pour beaucoup, Facetune2 est un clone de Photoshop pour Android. Grâce aux fonctionnalités de cette application, vous pourrez éliminer les excès de cheveux, les rides, les taches, les yeux rouges sur les photos, les boutons ou toute imperfection que vous souhaitez éliminer.

Avec Facetune 2, vous pouvez retouchez vos photos, illuminez-les, floutez-les et bien plus. De plus, il donne la possibilité de le relier à divers réseaux sociaux tels que Facebook Twiiter et Instagram. Retouchez vos photos en quelques secondes!

Pixlr

Si vous faites partie de ces personnes qui ne réalisent pas ce qui ne va pas avec votre photo, Pixlr est l’outil que vous devez installer sur votre mobile. Parce que? Parce qu’il fait tout le travail acharné: détecter ce qui doit être modifié sur votre photo. Mais en plus de le faire dans des photos individuelles, cette application a également la capacité de réaliser ce processus dans des photos de groupe.

Il est également nécessaire de souligner que l’application a la possibilité de définissez votre photo améliorée directement comme photo de profil Facebook. Et si cela ne suffisait pas, vous pouvez également les partager via Twitter et par e-mail!

Perfect365

Perfect365 est un application qui détecte la beauté de votre visage avec quelques retouches et il vous permet d’éliminer facilement les cernes, les boutons ou les imperfections. Cet outil a prédéfini certains modèles de maquillage afin que vous puissiez les mettre dans vos photos en quelques secondes. Une autre de ses fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité d’enregistrer des modèles qui peuvent être utilisés pour d’autres photos à l’avenir. Vous pouvez lier cette application avec Facebook, Twitter et Flicker!

