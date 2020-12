Les 7 meilleures applications pour créer des diagrammes et des cartes conceptuelles

Organisez vos idées avec les meilleures applications pour créer des diagrammes et des cartes conceptuelles sur Android. Nous vous disons ce qu’ils sont.

Les plans et cartes conceptuelles sont des outils qui peuvent vous aider à mieux comprendre ce que vous étudiez ou, tout simplement, organiser vos idées plus clairement.

Vous n’avez plus besoin d’avoir un stylo et du papier à portée de main pour les fabriquer, car il existe des applications Android dédiées à cette fonction. Dans cet article, nous vous recommandons les meilleures applications pour créer des diagrammes et des cartes conceptuelles avec votre mobile.

Si vous avez besoin d’afficher des informations de manière plus concise pour mieux les garder à l’esprit, ces applications peuvent vous aider à créer facilement des diagrammes et des cartes conceptuelles. Voyons ce qu’ils sont!

Meilleures applications pour créer des diagrammes et des cartes conceptuelles

Mindly

miMind

Mindomo

XMind

Esprit d’orbite

Mindmeister

Cartes mentales 3D

Mindly

Cela fait plusieurs années que nous vous avons recommandé Mindly pour la première fois, mais l’application reste l’une des plus utiles pour organiser votre esprit grâce à la création de diagrammes et de cartes conceptuelles.

Avec Mindly, vous pouvez de la planification d’un projet à la préparation d’un discours, en faisant un bref aperçu. C’est grâce aux multiples fonctionnalités dont il dispose, telles que hiérarchie infinie d’éléments, intégration de notes, d’images et des icônes à n’importe quelle pièce, des jeux de couleurs pour le rendre encore plus visuel et la possibilité d’exporter au format PDF.

Si vous recherchez une application simple mais complète pour organiser vos idées dans des situations diversesMindly est l’un des meilleurs que vous puissiez trouver.

miMind

Une autre bonne application pour organiser vos pensées est miMind, dans laquelle vous n’avez pas besoin de vous inscrire ou de payer pour utiliser ses fonctions. Il possède une interface intuitive qui facilite grandement conception des schémas et des cartes comme vous l’aviez imaginé.

Vous pouvez utiliser les modèles d’application, créer autant de niveaux de hiérarchie que vous le souhaitez, séparer et connecter les nœuds autant de fois que vous le souhaitez, importer le contour dans des formats tels que JPEG ou PDF, partagez-le directement avec vos collègues et effectuez même des copies de sauvegarde dans Google Drive.

Avec cet outil utile, vous pouvez créer des diagrammes pour vos cours éducatifs, des cartes conceptuelles pour votre travail ou des diagrammes pour planifier vos voyages, vous pouvez lui donner différentes utilisations et en tirer le meilleur parti.

Mindomo

Mindomo est une autre application que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile ou tablette Android pour créer des diagrammes et des cartes conceptuelles.

Il a synchronisation entre différents appareils dans laquelle vous utilisez la plateforme, vous pouvez donc toujours accéder à vos créations et continuer à les développer, que vous soyez sur votre mobile ou votre PC.

En plus d’avoir les fonctions de base de ce type d’applications (modèles multiples, édition et hiérarchie infinie), dans Mindomo vous pouvez créer également des cartes et des schémas collaboratifs en temps réel faire le travail entre plusieurs personnes en même temps.

XMind

XMind est sur le marché depuis plus de 12 ans, une application axé sur les étudiants et les travailleurs souvent utilisé par les cartes conceptuelles.

Avec XMind vous pouvez gérer les notes que vous avez prises lors d’une réunion ou d’une conférence, faire les grandes lignes d’une leçon pour mieux la comprendre, créez un plan quotidien avant de voyager ou organisez toute votre année avec une carte conceptuelle.

Bien sûr, vous pouvez choisir entre plusieurs modèles par défaut, rejoignez ou détachez des nœuds à votre façon, donnez aux boîtes des couleurs différentes et, enfin, partagez votre carte conceptuelle.

Esprit d’orbite

Bien qu’il soit moins connu que ceux mentionnés ci-dessus, Orbit Mind est également un outil intéressant pour réaliser des schémas et des cartes conceptuelles, peu importe que ce soit pour préparer une leçon pédagogique ou pour votre travail.

C’est une plateforme qui ne peut être utilisé que sur les téléphones mobiles Il a une interface simple. En fait, il dispose d’une seule barre d’outils où vous trouverez toutes les fonctions disponibles, telles que ajouter de nouvelles boîtes, les modifier ou leur donner une couleur différent.

Votre travail chez Orbit Mind est parti sauvegarde automatique lors de l’édition, ce qui évitera d’éventuelles frayeurs. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez enregistrer la carte en tant qu’image ou PDF et la partager plus tard.

Mindmeister

MindMeister est une autre application gratuite pour votre mobile Android avec laquelle vous pouvez organiser toutes vos pensées et informations sous la forme d’un diagramme ou d’une carte conceptuelle.

Vous pouvez choisir le modèle que vous aimez le plus, le modifier à votre guise, collaborer avec d’autres utilisateurs dans son développement et le partager quand vous avez terminé. Comme dans d’autres applications, vous pouvez ajouter des images et des icônes aux éléments, les différencier avec des couleurs différentes et dessiner vos propres connexions entre les nœuds.

De plus, lorsque vous avez terminé la carte schématique ou conceptuelle, vous pouvez le présenter directement depuis l’application MindMeister ou exportez-le au format PDF et PNG.

Cartes mentales 3D

Visualisez vos pensées, idées et notes en les traduisant en une carte conceptuelle grâce à cette application gratuite appelée 3D Mind Maps. Vous disposez d’un espace 3D illimité, vous pouvez ajouter des notes et des balises à chaque nœud, partager via Google Chromecast et enregistrez les modifications automatiquement.

En outre, 3D Mind Maps dispose également d’un version payante avec laquelle vous pouvez accéder à des fonctions plus avancéescomme des arrière-plans et des couleurs personnalisés, plusieurs hyperliens par nœud et des liens de saut entre les nœuds, entre autres.

