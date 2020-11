Les 7 meilleures applications pour apprendre le chinois (2020)

Le chinois est une langue compliquée, mais vous pouvez l’apprendre avec ces applications qui vous apprendront à écrire ses caractères, à le prononcer et tout son vocabulaire.

Le chinois mandarin est connu comme l’une des langues les plus difficiles à apprendre, bien que vous puissiez vous aider avec certains outils pour faciliter l’apprentissage.

L’un de ces outils est votre propre téléphone mobile, dans lequel vous pouvez utiliser des applications pour apprendre le chinois: sa grammaire, son vocabulaire et même sa prononciation.

Si vous avez toujours voulu savoir parler chinois mais n’avez jamais osé le faire, nous vous recommandons les meilleures applications pour apprendre le chinois une fois pour toutes.

Meilleures applications Android pour apprendre le chinois

Gouttes

Bonjour chinois

Apprendre le chinois – ChineseSkill

Dictionnaire chinois Pleco

Skritter: écrire le chinois

Apprendre le chinois AI – Super chinois

HelloTalk

Gouttes

Drops est une application très intéressante que nous recommandons déjà pour apprendre le japonais. C’est une application qui fonde l’apprentissage sur leçons de seulement 5 minutes, vous pouvez donc toujours passer du temps à apprendre à parler chinois sans vous fatiguer.

Cet outil vous aidera à apprendre les caractères de la langue à travers des illustrations très soignées, c’est-à-dire qu’il repose sur un apprentissage visuel. Il se compose d’un vocabulaire de plus de 1000 mots de base que vous devrez utiliser si vous visitez le pays asiatique. Au fur et à mesure que vous progressez dans les leçons, visitez la section de progression pour voir comment vous maîtrisez mieux le chinois mandarin.

Bonjour chinois

Une autre bonne application pour apprendre le chinois avec votre mobile est Hello Chinese, qui essaie de vous apprendre la langue à partir de zéro grâce à des jeux amusants. Vous pouvez commencer par apprendre à écrire les caractères avec le mode d’écriture tactile qui corrigera les erreurs.

Ensuite, vous pouvez accéder à une longue liste de vocabulaire et écouter des dizaines de audio enregistré par des locuteurs natifs pour apprendre à parler. Vous pouvez donc également utiliser la reconnaissance vocale de l’application, qui vous écoute lorsque vous parlez et corrige votre prononciation.

Enfin, sachez que Hello Chinese peut également être utilisé dans mode hors-ligne, pour continuer à apprendre le chinois même lorsque vous n’avez pas Internet.

Apprendre le chinois – ChineseSkill

Plus d’un million de téléchargements et une note moyenne énorme de 4,8 ont des compétences chinoises sur le Google Play Store, où vous pouvez le télécharger gratuitement. Ceci est une application qui se compose de petits cours d’écriture, d’écoute, de prononciation et de lecture en chinois mandarin.

Comme l’option précédente, la compétence chinoise s’entraîne à enseigner avec jeux divertissants qui rendent le processus d’apprentissage plus agréable pour les utilisateurs.

Grace à outils de correction, vous pourrez améliorer votre écriture et votre prononciation en sachant où se trouvent vos erreurs. De plus, Chinese Skill n’a pas d’annonces ou de paiements dans l’application, vous pouvez donc accéder à tout le contenu sans avoir à payer.

Dictionnaire chinois Pleco

Connaître un vocabulaire large est une partie fondamentale de l’apprentissage d’une nouvelle langue, et c’est pourquoi nous souhaitons recommander l’application Pleco Chinese Dictionary pour apprendre le chinois.

Comme son nom l’indique, c’est un dictionnaire dans lequel vous pouvez consulter toutes les questions qui peuvent se poser sur n’importe quel terme. Plus précisément, le dictionnaire chinois Pleco a plus de 130 000 mots et plus de 20 000 phrases en chinois, avec transcription phonétique incluse.

Une recherche puissante, des diagrammes pour comprendre comment écrire des caractères et la reconnaissance de caractères en direct sont quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables de cette application pour apprendre le chinois, qui il n’a pas non plus d’annonces.

Skritter: écrire le chinois

Skritter est une application axée sur enseigner l’écriture de caractères chinoiss divisé en différents ponts, du niveau débutant au niveau expert.

Dans sa version gratuite, vous pouvez accéder à une série de decks avec différents personnages. Premièrement, Skritter vous montre sa signification et sa prononciation, pour puis commencez à pratiquer votre écriture.

Il est préférable de commencer par les jeux les plus simples, comme la façon de commander du café, et de passer à des sujets plus avancés, comme le yoga. Si votre point faible est l’écriture de caractères chinois, Skritter est la solution.

Apprendre le chinois AI – Super chinois

Le super chinois utilise une technologie de Intelligence artificielle pour adapter les cours à votre niveau. Ainsi, vous pouvez progressivement apprendre l’écriture, la prononciation, le vocabulaire et l’écoute de cette langue apparemment compliquée.

L’application a petites leçons, 10-15 minutes, afin que vous n’ayez pas à consacrer beaucoup de temps à la journée et, de cette manière, vous ne vous fatiguiez pas lorsque vous étudiez. Il y a plus de 400 leçons divisées en 9 niveaux et basées sur plus de 50 sujets qui vous intéressent, vous avez donc un long mais divertissant voyage devant vous pour apprendre le chinois avec le super chinois.

HelloTalk

HelloTalk est une application pour apprendre le chinois qui repose principalement sur avoir des conversations chinoises avec d’autres personnes. Pour ce faire, il vous met en contact avec des utilisateurs d’autres régions du monde qui souhaitent également apprendre une nouvelle langue.

Trouvez un partenaire qui vous convient et commencez à pratiquer la langue que vous avez tellement envie d’apprendre. Avec la l’aide des autochtonesCe sera une tâche beaucoup plus simple que vous ne l’aviez imaginé au début.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂