Les 7 meilleures applications pour apprendre à se maquiller comme un professionnel

Profitez de ces applications de maquillage et découvrez comment mettre en valeur votre beauté à l’aide de la technologie.

Il existe des milliers d’applications de maquillage, mais toutes n’ont pas ce qu’il faut pour créer un maquillage vraiment bon. Cependant, il existe certains outils qui peuvent aider à améliorer la beauté de n’importe qui. Pour cette même raison, nous allons vous présenter aujourd’hui 7 applications pour apprendre à se maquiller avec des astuces, des conseils et des tutoriels.

Lorsque vous téléchargez l’une des applications de maquillage suivantes, vous pouvez être sûr que vous porterez vos compétences en maquillage à un autre niveau. Peu importe si vous débutez dans le monde du maquillage ou si vous avez le temps de vous maquiller, tous les outils de cette liste vous aideront à vous améliorer.

Meilleures applications de maquillage pour Android

Maquillage Youcam

Cette application de maquillage a une caméra pour que vous puissiez essayez différents looks et modifiez-les à votre guise. Ici, vous aurez la possibilité de mélanger une variété de couleurs pour personnaliser vos ombres, rouges à lèvres, eye-liners et fards à joues. De plus, il vous permet d’importer une photo de votre galerie pour la sauvegarder, la modifier puis la partager sur les réseaux sociaux.

Si vous aimez les selfies, il est nécessaire de souligner que cette application Il a un filtre pour retoucher votre peau, affiner votre nez, contourer votre visage, éliminer les cernes, ajouter du volume aux sourcils et plus. Tout comme vous devez l’imaginer, c’est un outil parfait pour les amateurs de maquillage.

Maquillage cours

Le nom de cet outil parle de lui-même, car c’est le cours parfait pour les personnes qui connaissent peu le sujet des couleurs, des combinaisons et des pinceaux. C’est totalement gratuit et c’est à portée de main, il suffit de télécharger l’application sur le Google Play Store pour commencer à perfectionner votre image en apprenant à se maquiller et à mettre en valeur les meilleures caractéristiques de votre visage.

Maquillage professionnel

Manuel de maquillage professionnel avec ** des centaines d’illustrations et des photos en couleur qui vous aideront à découvrir ce monde merveilleux **. Dans ces applications, vous trouverez un grand nombre de trucs / astuces beauté et maquillage pour que vous puissiez utiliser correctement tous les produits et identifier le type de techniques qui convient le mieux à votre type de visage et de peau.

Apprendre le maquillage

Learn Makeup est une application qui vous permettra de découvrir comment les différents pinceaux de maquillage sont utilisés, comment réaliser certaines techniques difficiles ou quel type de maquillage convient le mieux à votre style de peau. C’est un cours très complet de 76 leçons réparties en deux sections: maquillage et beauté. Un guide maquillage capable de sublimer votre beauté!

Maquillage

Makeupp est un outil qui effectue relookings virtuels utilisant une technologie de pointe, simulation de maquillage et effets de relooking. Essayez des milliers de cosmétiques, de couleurs et de nuances en quelques secondes. De plus, vous pouvez également essayer plus de 40 coiffures de célébrités, ajouter des accessoires et bien plus encore.

MaquillagePlus

MakeupPlus est l’application parfaite pour vous permettre de faire passer votre édition de selfie à un autre niveau. Obtenez un maquillage virtuel completDu rouge à lèvres, contour et cils, aux sourcils et à la couleur de vos cheveux, aux fausses taches de rousseur et à la brillance. Tout depuis votre appareil photo mobile!

Maquillage Magic Face Makeover

Cette application de maquillage peut embellissez votre image et changez votre style avec une seule touche. Donnez à vos photos personnelles un aspect unique en utilisant toutes les fonctions puissantes de cet outil et obtenez d’excellents résultats.

Conseils beauté pour les femmes

