Les 7 meilleures applications pour adapter un mobile aux personnes âgées

Adapter le smartphone à une personne âgée est facile lorsque vous savez exactement quoi installer.

À mesure que la technologie progresse, les personnes âgées font ce qui est nécessaire pour l’adapter à leur routine quotidienne. Cependant, ce n’est pas un secret pour personne qu’ils ont besoin d’aide pour tirer le meilleur parti de leurs téléphones portables. Pour cette raison même, nous allons vous présenter aujourd’hui les meilleures applications pour adapter un mobile aux personnes âgées. Idéal pour tous vos grands-parents!

Si vous recherchiez des applications gratuites pour les seniors, vous êtes au bon endroit. Parce que? Parce que dans la liste suivante vous les trouverez de toutes sortes et pour tous les goûts. Téléchargez celui qui vous semble le plus adapté à vos besoins ou à ceux de la personne âgée que vous souhaitez aider.

Les téléphones Android et leur utilité pour les personnes âgées

Les meilleures applications pour les seniors

Lanceur de mode facile

est lanceur pour seniors, appelé Easy Mode Launcher, est composé de tuiles, une en haut pour l’heure et l’heure, et d’autres pour la caméra, l’assistant, les appels ou les messages.

Évidemment, l’outil vous permet de choisir les applications que vous souhaitez y mettre. En outre, il est également livré avec un grand écran pour les paramètres du téléphone, la possibilité d’activer les symboles de notification sur les icônes de l’application et la possibilité de sélectionner des contacts favoris pour y accéder rapidement.

WhatsApp

WhatsApp est l’outil de messagerie le plus populaire de la planète et une excellente application gratuite pour les seniors. Grâce à WhatsApp, les plus expérimentés de la maison pourront communiquer instantanément avec leur peuple sans avoir à dépenser un centime.

Sans aucun doute, cela leur permettra d’être toujours en contact avec leur famille, leurs amis et les autres. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent envoyer et recevoir des photos pour se tenir au courant du monde depuis le confort de leur Android. Tout comme tu dois l’imaginer, On pourrait dire que WhatsApp est une application essentielle pour les personnes de tout âge.

Jetez un œil à ce guide WhatsApp pour les seniors et partagez-le avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. Cela peut être très utile!

Amplificateur de haut-parleur

Speaker Booster est une application d’amplification de volume pour Android qui permet augmenter le volume des enceintes ou des écouteurs de 15 à 30%. C’est une application très simple à utiliser que vous pouvez installer rapidement sur votre Android en raison de son faible poids.

Certains de vos parents âgés ont-ils des problèmes d’audition? Ensuite, installez cette application sur votre téléphone dès que possible. Nous sommes sûrs qu’ils l’apprécieront!

Glympse

Glympse est une application de géolocalisation en temps réel qui peut être utilisée en ligne, sans l’avoir installée sur votre mobile, ordinateur ou tablette. Il s’agit de une excellente application de suivi pour les seniors car elle vous permet de savoir où ils se trouvent en quelques secondes.

Si une personne âgée de votre famille installe cette application sur votre téléphone, vous pouvez être sûr de toujours la trouver. Essaie!

Radio FM – Stations gratuites

Cette application a plus de 30000 stations différentes réparties dans 190 pays. La radio FM a un design minimaliste, compatible avec Chromecast, les stations locales et par genres musicaux.

Vous pouvez aussi enregistrez vos stations préférées, syntonisez rapidement et programmez quand vous voulez qu’il s’éteigne. Nous parlons d’une application très simple d’utilisation, parfaite pour les personnes âgées qui aiment la radio.

Alarme de médecine

Comme son nom l’indique, Medicine Alarm combine un journal de pilules, un moniteur d’humeur et un journal de santé. En termes simples, c’est une application de rappel de médicaments qui vous permettra de réussir un traitementAvec cet outil, vous pouvez définir un rappel de pilules, pilules, comprimés. Le contrôle quotidien des pilules enregistre les pilules manquées et confirmées. Il dispose d’une alarme avec différents types de coups ou de doses. Un véritable journal de santé pour Android!

Skillz

Skillzs est l’un des meilleurs jeux pour les seniors. Cela peut aider à entraîner le cerveau des personnes âgées tout en s’amusant. Avec Skillz, ils peuvent améliorer la mémoire, entraîner le sens de la réflexion, augmenter la précision, augmenter la vitesse, apprendre la coordination des couleurs et bien plus encore.

Les 7 meilleurs mobiles pour les personnes âgées

œil! Vous devriez également jeter un œil à ces 3 paramètres essentiels pour adapter un Android à une personne âgée. En outre, ce serait bien si vous regardez cette liste de 5 applications recommandées pour les personnes âgées. Laissez les plus expérimentés vivre une belle expérience Android!

