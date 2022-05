Les 7 meilleures applications pour accélérer les vidéos sur votre mobile

in

Accélérez vos vidéos sans être un expert en montage vidéo avec ces 7 excellentes applications.

Avec TikTok et Instagram Reels Il est très important de savoir monter des vidéos si vous voulez vous démarquer sur les réseaux sociaux, ainsi de nouvelles applications apparaissent chaque jour qui vous permettent d’éditer des vidéos depuis votre mobile de manière professionnelle. Certaines de ces applications vous permettent d’apporter presque n’importe quelle modification à une vidéo, et d’autres se spécialisent dans une fonction particulière pour les personnes qui ne sont pas intéressées par tant d’options.

L’une de ces fonctions les plus demandées par les utilisateurs est de pouvoir accélérer une vidéo pour réduire le temps d’un tutoriel ou simplement pour obtenir un résultat plus amusant, pour cette raison, dans cet article, nous allons vous montrer Les 7 meilleures applications pour accélérer une vidéo depuis votre mobile.

Top des meilleures applications pour accélérer les vidéos sur mobile

mouvement rapide

Nous commençons notre liste avec l’une des applications les plus populaires pour accélérer les vidéos que vous pouvez trouver dans le Play Store. Fast Motion a gagné sa place parmi les meilleures applications pour accélérer les vidéos grâce à ses plus de 30 vitesses disponibles qui vous donnent un résultat final exactement comme vous le souhaitez.

En plus de pouvoir modifier la vitesse de vos vidéos, vous pouvez également vous pouvez les couper, ajouter des filtres et même ajouter de la musiquemême si pour ajouter de la musique de fond à vos vidéos, nous avons une liste très complète d’applications.

Changeur de vitesse vidéo

L’appli qui vous permet d’accélérer une vidéo jusqu’à 2X ou de ralentir 0,5X si vous voulez faire un effet de ralenti. Vous pouvez facilement créer vos vidéos en arrière-plan, c’est-à-dire qu’une fois que vous avez terminé de les personnaliser, appuyez sur Enregistrer et continuez à utiliser votre mobile jusqu’à ce que l’application vous informe que le processus est terminé.

Grâce à votre aperçu, vous pouvez revoir chaque modification que vous avez apportée avant d’enregistrer l’ensemble du projet.

Caméra au ralenti

Cette application est très complète, car elle vous permet de choisir la vitesse de lecture de votre vidéo dans chaque section que vous pouvez sélectionner vous-même au moyen de points que vous placez tout au long de la vidéo. Dans chacune de ces parties vous pouvez modifier la vitesse à votre convenanceaussi vous pouvez séparer la vidéo de l’audio pour ajouter une musique de fond et obtenir un résultat unique.

éditeur vidéo vn

Cette application peut rivaliser avec n’importe quel éditeur vidéo de bureau professionnel, et elle est si facile à utiliser que vous n’avez besoin d’aucune connaissance préalable pour obtenir d’excellents résultats sur vos vidéos. Peu importe que vous soyez débutant ou professionnel, cette application répondra à vos besoins.

En plus de modifier la vitesse de vos vidéos, vous pouvez également ajouter de la musique, écrire différentes phrases tout au long de la vidéo, placer des filtres, parmi de nombreuses autres options.

Time Freeze Cut

Vous songez à faire une vidéo en accéléré sans avoir à regarder un didacticiel complet ? Alors Time Freeze Cut est l’application que vous recherchez.

Cette application est un éditeur vidéo puissant et professionnel qui vous permet de modifier la fréquence d’images ou la vitesse d’une vidéo avec la technique d’interpolation de mouvement. Vous pouvez augmenter la fréquence d’images des vidéos normales à 60, 120 et 240 ips. Time Freeze Cut prend en charge les vidéos de 1 à 240 ipsc’est-à-dire des vidéos prises par des caméras de drones, des smartphones et des professionnels de toutes sortes.

Effet

L’application vous permet de créer des vidéos avec des parties en mouvement rapide ou ralenti ou même jouer à l’enversqui permet de créer des vidéos très drôles et originales.

Compter avec un grand catalogue de musique sans copyrightdes filtres, des autocollants et tout ce dont vous avez besoin pour personnaliser vos vidéos.

FilmoraGo

Enfin, nous avons FilmoraGo, si vous avez déjà essayé d’éditer une vidéo depuis votre ordinateur, il est très probable que vous ayez entendu parler de Filmora, l’un des meilleurs éditeurs vidéo sur ordinateur, et sur mobile, sa qualité est toujours celle de un monteur vidéo professionnel.

Avec cette application, vous pourrez produire des vidéos avec des photos ou joindre plusieurs enregistrements, ajouter des filtres, des autocollants, ajouter du texte personnalisé, de la musique, des effets visuels, des transitions et bien sûr, contrôler la vitesse de la vidéo comme vous le souhaitez.

