Les 7 meilleures applications gratuites pour identifier les plantes et les fleurs

Ces applications utilisent la caméra de votre smartphone pour identifier les plantes, les fleurs et les arbres, devenez un véritable botaniste!

Notre smartphone est un tout outil technologique qui, paradoxalement, peut être très utile pour améliorer notre relation avec le la nature plus primitif.

Sûrement si vous faites partie de ces privilégiés avec un jardin plus d’une fois, vous avez été inondé d’un curiosité botanique cela vous fait vous demander des choses comme: De quelle plante s’agit-il? Pourquoi pousse-t-il dans mon jardin? Puis-je abattre cet arbre? Si j’attache une corde à cette branche, supportera-t-elle le poids de mon corps?

Eh bien, vous aimerez savoir que votre téléphone mobile vous offre une encyclopédie de la connaissance pour amateurs de jardinage, de botanique ou d’horticulture. Et est-ce qu’en utilisant uniquement la caméra de votre mobile, vous pouvez découvrir des informations précieuses sur les plantes, les fleurs et les arbres de votre environnement.

Dans ces cas, le plus simple serait d’essayer Google Lens (une application Google spécialement conçue pour que votre appareil photo mobile reconnaisse ce qu’il voit, offrant des informations à ce sujet), mais malheureusement,

il est très possible que cette technologie Google reste toujours derrière dans bon nombre de cas.

Pour cette raison, nous avons préparé un sélection d’application pour identifier les plantes et les fleurs avec votre mobile qui vous seront très utiles dans vos aventures avec la flore qui vous entoure.

Meilleures applications pour reconnaître gratuitement les plantes et les fleurs

PlantNet

Nous sommes peut-être avant application pour reconnaître les plantes le plus populaire sur le Play Store et celui avec la meilleure approbation scientifique. L’intérêt de PlantNet est qu’il s’agit d’un projet parrainé par la Fondation Agropolis et qu’il a été développé par divers groupes scientifiques. Grâce à cela, il promet d’identifier les plantes au moyen d’une comparaison avec les images déjà existantes dans un énorme base de données botanique, qui ne cesse de croître grâce aux contributions et photographies de ses utilisateurs.

Au cas où il y aurait un rencontre entre l’image de la plante et la base de données, l’application proposera un bonne quantité d’informations sur l’installation en question et il donnera à l’utilisateur la possibilité de «faire don» de la photographie à ce projet scientifique qui se déroule depuis 2014 et que est disponible gratuitement sur Android et iOS.

PlantSnap

C’est une application très complète pour reconnaître les plantes et les fleurs en ligne qui promet d’identifier jusqu’à 90% de toutes les espèces de plantes, fleurs et arbres, reconnaissant même les feuilles ou les fruits du même. Utilisation de votre caméra mobile Vous pourrez ainsi identifier la plante en question, obtenir des informations à son sujet telles que sa taxonomie, ses caractéristiques et diverses curiosités.

En plus d’être complètement libre, avec PlantSnap, vous pouvez créez votre propre bibliothèque de plantes et de fleurs, cataloguer les espèces que vous rencontrez. De plus,

vous pouvez faire partie d’un énorme communauté avec des passionnés de botanique de plus de 200 pays. PlantSnap est complètement libre et est disponible sur Android et iOS.

PictureThis

C’est l’une des applications les plus faciles à utiliser pour identifier les plantes avec des photos et avec le plus de téléchargements dans tout le Play Store: compte plus de 30 millions d’utilisateurs. Et ce n’est pas pour moins, puisque reconnaître plantes et fleurs avec l’appareil photo, vous offre des informations et des conseils sur le soin de la flore, donc ça peut être le compagnon idéal si vous êtes intéressé par le jardinage et la culture de légumes.

Grâce à son moteur de recherche combiné à l’Intelligence Artificielle, ses reconnaissances bénéficient d’un 98% de précision, bien au-dessus de celui des experts humains. Il comprend également Fonctions supplémentaires comme guides de soin des plantes; la possibilité de créer votre propre fichier avec nos plantes préférées; configuration des avis d’irrigation, de taille ou de fumigation, etc. Tout cela terminé avec une interface simple et conviviale et le Tampon de recommandation Google. Ça vaut le coup d’essayer!

Flore Incognita

Rapprochez le monde des plantes et des fleurs avec Flora Incognita, une application qui a été développé par des scientifiques et des ingénieurs de l’Université Polytechnique d’Ilmenau et de l’Institut Max-Planck d’Iéna. Pour cette raison, vous avez l’assurance que les résultats que vous obtiendrez dans la numérisation des plantes et des fleurs sera très rigoureux.

Lorsque la caméra de votre téléphone portable identifie la plante en question, Flora Incognita vous fournira information complémentaire cela comprend des caractéristiques fondamentales de la plante aux détails de sa propagation ou si elle est ou non en danger d’extinction.

Il est à noter que l’application est conçue avant tout pour le identification de la flore sauvage, donc si vous envisagez de l’utiliser pour vous aider à tailler le bonsaï, une autre option pourrait être meilleure.

NatureID

Bien que l’application soit en anglais, est l’un des meilleurs identifiants d’usine gratuits que vous pouvez télécharger. Son fonctionnement est aussi simple qu’efficace: vous prenez la photo et l’application vous propose une «biographie» complète de la plante en question, vous informant également sur si la plante est malade et quel traitement pourriez-vous appliquer, étant tout un doit pour les amateurs de jardinage.

Comme si cela ne suffisait pas, il comprend beaucoup de valeur grâce à un supplément très spécial, et c’est Nature ID identifie également les animaux, en fournissant des informations sur l’espèce, l’habitat ou les soins dont elles peuvent avoir besoin. Vous pouvez télécharger NatureID gratuitement sur Android et iOS.

LeafSnap

C’est peut-être l’une des applications les mieux notées de cette compilation, en partie grâce à son design minimaliste une opération plus facile que de prendre soin d’un cactus: une photo et … La magie! Vous accédez à toutes les informations de l’usine d’antan.

LeafSnap est capable de reconnaître par la caméra de votre mobile jusqu’à 90% de toutes les espèces de plantes et d’arbres connues. Wow, sauf si vous partez tour Pour la Malaisie, cette application couvrira absolument tous vos besoins floraux.

FindPlant

Nous terminons la compilation avec FindPlant, une application intéressante qui, bien qu’elle soit en anglais, sa principale vertu est que c’est totalement gratuit. Cela signifie qu’il n’inclut pas les fonctionnalités ou le contenu protégé moyennant des frais.

Sinon, ça marche forme identique aux autres applications vues ici: prendre une photo du spécimen de plante via l’application et il vous ramènera toutes les informations disponibles à ce sujet. FindPlant dispose d’une base de données d’usine mise à jour et, en principe, uniquement disponible sur Android.

