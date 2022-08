Les 7 films pour enfants les plus courts que vous avez sur Netflix

in

Si vous cherchez ce que vous pouvez voir ce week-end avec les plus petits de la famille, voici quelques recommandations. Découvrez de quoi il s’agit et combien de temps ça dure !

©NetflixThe Willoughby Brothers, l’un des courts métrages d’animation.

Bien qu’une bonne partie des utilisateurs du plateformes de streaming qu’ils soient jeunes ou vieux, la vérité est que le Public enfant occupe également une place importante auprès du public. En ce sens, les services d’abonnement tels que Netflixproposent dans leurs catalogues différentes productions destinées aux plus jeunes membres de la famille.

En ce qui concerne les enfants, il est vrai qu’il peut être quelque peu difficile de capter leur attention pendant une longue période. Pour cela, il est préférable de trouver un film qui ne dépasse pas 90 minutes et gardez-le dynamique. De cette façon, il sera beaucoup plus facile de les divertir. Dans le même temps, une bonne partie de ces productions comportent des clins d’œil aux adultes.

Il faut se rappeler que Netflix propose des profils conçus exclusivement pour les enfants, bloquant tout autre type de propositions destinées aux plus de 16 ans. Cependant, au sein de tout type de profil, le géant du streaming répartit les productions du catalogue par genre. Ici, vous pouvez filtrer avec l’option « A voir en famille » et trouvez des options infinies. En attendant, on passe ici en revue 7 courts métrages disponibles sur le service d’abonnement.

+ 7 courts métrages pour enfants sur Netflix

– Monster House : la maison des frayeurs

Durée: 1h30

Terrain: Trois amis ont entrepris d’exposer les terreurs d’une maison abandonnée qui semble avoir une vie propre et un désir intense de dévorer les gens.

– Les frères Willoughby

Durée: 1 heure et 32 ​​minutes

Terrain: Quatre enfants élaborent un plan pour se débarrasser de leurs horribles parents, un couple très égoïste. Ils veulent former leur propre famille imparfaite.

– éteint

Durée: 1 heure et 25 minutes

Terrain: Deux adorables créatures en forme de beignet se retrouvent accidentellement dans un futur où leur espèce n’existe plus. C’est maintenant à eux de trouver comment éviter l’extinction !

– Hilda et le roi de la montagne

Durée: 1 heure et 24 minutes

Terrain: Après s’être réveillée dans le corps d’un troll, Hilda doit utiliser son intelligence et son courage pour rentrer chez elle, redevenir humaine et sauver la ville.

– Emoji : le film

Durée: 1 heure et 27 minutes

Terrain: À Textopolis, où les emojis ne sont censés montrer qu’une seule émotion, les diverses expressions de Gene deviennent un problème. Sa solution : devenir « normal ».

-Benji

Durée: 1 heure et 27 minutes

Terrain: Lorsqu’un garçon et sa sœur sont en danger, un chien déterminé vient à la rescousse et aide à réparer le cœur de la famille.

– Pollonejo et le hamster du noir

Durée: 1 heure et 31 minutes

Terrain: Un jeune animal explorateur fait équipe avec deux amis pour trouver un puissant artefact avant son oncle avide.

