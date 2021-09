Les 62 tatouages ​​d’Ed Sheeran et leur signification révélés

Alors que les billets pour la tournée britannique 2022 d’Ed Sheeran sont en vente, les fans ont des questions plutôt obscures sur l’artiste; comme combien de tatouages ​​a-t-il, et que signifient-ils tous ?

Son tatoueur, Kevin Paul, qui a également encré Rihanna, a parlé à GQ magazine en 2020 et a révélé la signification de certaines des meilleures encres du musicien – dont certaines correspondent à celles de Harry Styles.

« Tout ce qu’Ed a fait est un peu étrange pour la plupart des gens », a déclaré Paul à la publication.

« Beaucoup de gens se moquent de ses tatouages, en particulier sur le devant, mais ce qu’ils ne réalisent pas, c’est que Damien Hirst lui-même en a conçu un certain nombre. Il en a également conçu quelques-uns sur le haut du dos. »

Tatouage de lion

Le tatouage de lion d’Ed Sheeran sur sa poitrine est considéré comme l’un des tatouages ​​dont on parle le plus au monde. (Crédit : Instagram/@teddysphotow)

En tant que soi-disant tatouage le plus célèbre au monde, nous devions commencer par cette tête de lion qu’Ed a encrée sur sa poitrine. Il l’a eu pour célébrer la vente à Wembley – bien sûr, c’est à prévoir des concerts d’Ed Sheeran maintenant.

« Une grande entreprise m’a offert 300 000 € pour les droits sur l’œuvre d’art par la suite, ce que j’ai refusé. Maintenant, je suis en pourparlers avec un grand musée pour qu’il fasse partie d’une exposition sur l’histoire moderne », a déclaré Paul. GQ.

« Selon les rapports, c’est le tatouage le plus célèbre au monde et quand il l’a obtenu, on m’a dit qu’il avait eu trois fois plus de couverture médiatique que n’importe quel autre tatouage ces derniers temps », a-t-il ajouté.

Tatouage d’orque

En juillet 2021, Ed a dévoilé son tatouage le plus étrange à ce jour, dédié à sa fille, Lyra, née en août 2020.

Apparemment, Lyra a été conçue alors qu’Ed et sa femme Cherry étaient en escapade en Antarctique (c’est aussi pourquoi Lyra a « Antarctique » dans son nom). Pour se souvenir de ce moment spécial, Ed s’est fait tatouer un énorme épaulard sur son biceps gauche intérieur.

Parler à Le soleil à propos du nouvel encrage, l’artiste ‘Bad Habits’ a déclaré: « Je suis complètement couvert des tatouages ​​​​les plus étranges et les plus colorés et c’est la chose que personne ne peut comprendre, à part ma femme.

« Tout le monde dit que je ressemble à un crayon fondu.

« Mais je les aime. J’aime que chaque fois que quelque chose d’aléatoire se produit, je le mets sur mon corps. »

Le tatouage de ketchup à la tomate Heinz

Le tatouage Heinz Tomato Ketchup d’Ed a conduit à un partenariat de marque avec Heinz, qui a permis de collecter des fonds pour deux des organisations caritatives préférées d’Ed. (Crédit : PA)

Ed manquait de ketchup à la tomate lors d’une tournée aux États-Unis une fois, alors il avait une bouteille encrée sur son bras.

Le tatouage s’est ensuite transformé en un grand partenariat avec Heinz; Des bouteilles de ketchup Ed Sheeran X Heinz en édition limitée ont été fabriquées et vendues à des fins caritatives.

Tatouage mère et enfant

Le tatouage « mère et enfant » d’Ed Sheeran. (Crédit : Instagram/@teddysphotos)

Le portrait de la mère et de l’enfant d’Ed sur son bras droit est basé sur le célèbre tableau d’Henry Matisse.

C’est aussi l’œuvre d’art préférée de sa mère et Ed lui en a apparemment acheté une copie avec son premier chèque de paie.

Le tatouage « grill » de Galway

Celui-ci est assez évident, mais oui, Ed a écrit « Galway Grill » sur lui, ce qui était apparemment une faute d’orthographe intentionnelle.

Il a été conçu et tatoué sur lui par Petite femme l’actrice Saoirse Ronan, qui figurait dans le clip de « Galway Girl ».

Elle a dit GQ qu’ils pensaient qu’il serait « drôle » et « énervant » d’épeler « fille » mal.

Tatouage de puzzle

Le tatouage de puzzle d’Ed Sheeran. (Crédit : Instagram/@teddysphotos)

Maintenant, celui-ci est plutôt doux. Ed a demandé à toutes les personnes les plus proches de lui d’avoir ce tatouage en signe de leur amitié.

Vous pouvez voir le puzzle sur son bras gauche.

Tatouage ‘Prince’

Ed a le mot ‘Prince’ écrit sur son biceps inférieur gauche à l’encre vert vif. Ce n’est pas une ode à la famille royale, ni même un clin d’œil à la légende musicale Prince. C’est en fait une référence à l’émission de télévision préférée d’Ed – Le Prince de Bel Air.

« Le tatouage du prince a été fait aux États-Unis, simplement parce qu’il est un énorme Tle prince frais de Bel-Air fan », a déclaré Paul GQ. « Il a eu ‘Prince’ et son pote, qui était dans Rizzle Kicks, a eu ‘Fresh’. »

Tatouage de gants de boxe

Le tatouage des gants de boxe d’Ed Sheeran. (Crédit : PA)

Ed a trois petits gants de boxe rouges encrés sur son avant-bras droit, qui sont apparemment une référence à son côté irlandais de la famille. Le chanteur a également le drapeau irlandais en forme de trèfle à côté de ce tatouage.

Tatouage Pingou



Rien n’épelle la bromance comme ce prochain tatouage dans la collection d’encres d’Ed Sheeran.

Selon le tatoueur de Sheeran, le tatouage Pingu d’Ed est le résultat d’une sortie avec Harry Styles, puis de la décision de se faire tatouer le personnage de télévision préféré de leur enfance.

« Les Pingu le tatouage est arrivé parce que lui et Styles sont sortis, se sont fait baiser et parlaient de leurs dessins animés préférés quand ils étaient enfants et ils ont tous les deux dit Pingu, alors j’ai encré un pingouin sur chacun d’eux un dimanche matin », a expliqué Paul à GQ. « Nous avons fait les deux Styles ’17 Black’ et le Pingu tatouages ​​le même jour. »

Tatouage d’anneaux dans le dos

L’un des derniers tatouages ​​d’Ed est une ode à sa femme et à leur future famille.

En 2020, Ed a révélé cinq bagues qu’il avait ajoutées à son dos, symbole de sa femme, Cherry Seaborn, et de leur famille grandissante.

Selon Paul, Ed est un père de famille dans l’âme et a toujours parlé ouvertement de son ambition de s’installer et d’avoir des enfants.

Ed a également un arbre généalogique encré sur son biceps droit, qui serait également un symbole de l’importance de la famille pour lui.

Tatouage d’ours en peluche

Le tatouage d’ours en peluche d’Ed Sheeran. (Crédit : PA)

Encore une fois, sur son biceps droit, se trouve un petit tatouage d’ours en peluche qui serait symbolique de son surnom d’enfance « Teddy ».

Tatouage Kool Guy

Le tatouage Kool Guy est une autre conception qui résulte de l’association avec une autre célébrité.

Selon Net Luxe, ce tatouage juste en dessous de son dessin animé Teddy a été conçu par John Meyer, qui était co-hôte invité Les Spectacle tardif avec lui en 2015.

Ed et John ont décidé de se créer des tatouages ​​​​l’un pour l’autre, qu’ils révéleraient ensuite en direct dans l’émission.

Alors qu’Ed a dévoilé un script simple pointant vers son « Teddy », Mayer a eu un visage de chat qui aurait pu sortir tout droit d’un cahier d’école primaire.

De toute évidence, ce ne sont que quelques-uns des tatouages ​​​​les plus célèbres de l’artiste, tandis que d’autres seraient le résultat d’escapades ivres.

