Les 6 news WhatsApp de la semaine dernière que vous devez connaître

WhatsApp a reçu plusieurs mises à jour au cours de la semaine dernière pour recevoir les nouvelles les plus intéressantes.

Une nouvelle semaine commence, et encore une fois, nous voulons revoir le nouvelles WhatsApp qui sont arrivés à l’application au cours des derniers jours par le biais de mises à jour.

Et c’est que Whatsapp est l’une des applications les plus fréquemment mises à jour, en particulier dans sa version bêta, où nous pouvons nous inscrire pour tester les dernières modifications et fonctionnalités disponibles dans l’application. Justement, ces derniers jours, nous avons vu comment ils sont arrivés diverses nouvelles fonctionnalités à la version bêta de WhatsApp, ainsi que d’autres qui le feront bientôt.

Toutes les nouveautés qui arriveront sur WhatsApp

Après une semaine particulièrement chargée, avec 9 changements importants intervenus sur WhatsApp, ces derniers jours ont été un peu plus calmes côté actualité. Malgré tout, nous avons pu assister à l’arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités WhatsApp qui atteindra très bientôt le monde entier :

**Liens d’appel – ** WhatsApp 2.22.21.13 pour Android: vous permet de générer des liens uniques qui servent d’invitations à des appels vocaux et vidéo, afin que d’autres personnes puissent les rejoindre. Modifier la visibilité du statut « En ligne » – WhatsApp pour Android et iOS: la fonction qui vous permet de cacher que vous êtes « en ligne » du reste du monde commence déjà à atteindre tous les utilisateurs de WhatsApp avec la dernière version de l’application. Créer des sondages – WhatsApp bêta 22.21.0.70 pour iOS/WhatsApp bêta 2.22.21.16 pour Android: fonction qui permet de créer des sondages dans les chats. modes de caméra WhatsApp bêta 2.22.21.8 pour Android: option en cours de développement qui permettra de changer de mode caméra (photo ou vidéo) rapidement, sans avoir à maintenir enfoncé le déclencheur pour enregistrer une vidéo comme c’est le cas actuellement. Prise en charge de l’API « Ne pas déranger » – WhatsApp bêta 2.22.21.10 pour Android_ : WhatsApp inclura la prise en charge de l’API Android « Ne pas déranger », de sorte que les appels reçus lorsque le mode est activé ne sonneront pas, et un avis apparaîtra indiquant à l’utilisateur que les appels n’ont pas sonné car le mode n’est pas activé . déranger était actif. messages enregistrés – WhatsApp bêta 2.22.21.12 pour Android: fonction en cours de développement qui permettra de conserver les messages enregistrés même s’ils sont supprimés. Seuls les administrateurs d’un groupe pourront choisir quels messages sont enregistrés et lesquels ne le sont pas.

Comme on peut le voir, certains des Les actualités Whatsapp sont désormais disponiblestandis que d’autres sont des fonctionnalités en cours de développement qui mettront encore un certain temps à faire leur chemin dans l’application.

Pour vous assurer que vous profitez des dernières fonctionnalités, il est recommandé de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible.

