Les 6 milliards de dollars d’Elon Musk peuvent-ils vraiment mettre fin à la faim dans le monde ?

Le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, a été critiqué par les commentaires qu’il a faits mardi dernier sur le « New Day » de CNN, critiquant les milliardaires pour ne pas avoir fourni d’aide aux crises humanitaires malgré leurs marges bénéficiaires résultant de la pandémie mondiale.

Plus précisément, il a ciblé Jeff Bezos et Elon Musk pour l’augmentation massive de leur valeur nette et leur a demandé de faire don d’une partie de leur richesse – affirmant que 2% de la valeur nette d’Elon Musk pourraient aider à résoudre la faim dans le monde.

Mais les 6 milliards de dollars d’Elon Musk pourraient-ils vraiment mettre fin à la faim dans le monde ?

Musk lui-même aimerait vraiment savoir. À Halloween, Musk a répondu à un Tweet qui commentait un titre de CNN qui disait que 2% de sa richesse pourrait résoudre la faim dans le monde.

« Si le PAM peut décrire sur ce fil Twitter exactement comment 6 milliards de dollars résoudront la faim dans le monde », a-t-il répondu, « Je vais vendre des actions Tesla tout de suite et le faire. »

Cependant, la réponse n’est pas si simple – surtout lorsque CNN a mâché les mots que Beasley a dit et a publié un titre trompeur.

6 milliards de dollars ne mettront pas fin à la faim dans le monde.

Beasley n’a pas dit que Musk pouvait résoudre ou mettre fin au problème – cela coûterait beaucoup plus d’argent sur plusieurs années, pas un paiement unique.

Selon des études réalisées par l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, l’ONU et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le problème existe sur de nombreuses couches complexes différentes qui doivent prendre en compte plusieurs facteurs qui ne peuvent pas être manipulés comme : la météo, maladie, guerre, ravageurs, etc.

En bref, la fourchette du montant d’argent qu’il faudrait pour résoudre la faim dans le monde se situe entre 7 et 265 milliards de dollars par an.

Cependant, il ne faut pas un génie politique ou économique pour se rendre compte que les gouvernements du monde entier ont des richesses qui dépassent de loin celles des milliardaires américains et pourraient payer ces prix.

Le gouvernement américain a dépensé près du triple de l’estimation maximale pour résoudre la faim dans le monde en 2020 sur les seules dépenses militaires.

L’ONU estime que le conflit mondial est la raison pour laquelle il y a un manque de progrès dans la quête d’absoudre la faim dans le monde, mais tout espoir n’est pas perdu.

193 pays ont signé un accord s’engageant à mettre fin à toutes les formes de malnutrition d’ici 2030, appelé Division des Nations Unies pour les objectifs de développement durable #2.

Des milliardaires comme Elon Musk pourraient donner un coup de main.

Au lieu de faire un commentaire sur l’accumulation massive de richesses que pratique ce milliardaire, il faisait vraiment un commentaire sur le problème ponctuel à court terme qui se produit à la suite de la pandémie de COVID.

« Je ne leur demande pas de le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les ans », a déclaré Beasley. « Nous avons une crise ponctuelle, une tempête parfaite de conflit, de changement climatique et de COVID. J’ai 43 nations avec 42 millions d’habitants au niveau IPC 4, qui frappent à la porte de la famine. Aide-moi juste avec eux une fois.

Le niveau 4 de l’IPC est un niveau de classification de l’insécurité alimentaire aiguë qui symbolise une urgence alimentaire, à un niveau seulement de la catastrophe/de la famine.

Beasley veut juste que les milliardaires soient un peu plus utiles, surtout quand ils gagnent autant d’argent et pourraient faire tellement de bien avec.

« C’est une nouvelle fantastique parce qu’Elon est un gars très, très intelligent », a-t-il déclaré lors d’une autre interview avec CNN, « et pour lui, même entrer dans cette conversation change la donne car en termes simples, nous pouvons répondre à ses questions, nous pouvons proposer un plan clair.

Beasley était ravi de la réponse de Musk – promettant qu’il ferait tout ce qu’il faut pour l’avoir à bord pour aider le Programme alimentaire mondial, y compris en lui montrant le processus de dépenses de l’organisation et les livres ouverts.

Bien qu’il soit peu probable que les 6 milliards de dollars de Musk résolvent la faim dans le monde, cela pourrait résoudre la famine de 42 millions de personnes dans 43 pays différents et serait certainement un bon point de départ.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.