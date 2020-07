Les 6 meilleurs films à regarder gratuitement ce week-end (31-2 août)

L’Amazon Spider-Man 2 ou Murder Raid, certains des meilleurs films que vous pouvez regarder à la télévision

En plus de tout ce qui peut être trouvé sur les plateformes de streaming ce week-endLes télévisions gratuites offrent également un large éventail d’options au cas où nous déciderions de passer le week-end sur le canapé. Des super-héros, avec le deuxième volet de la saga “L’incroyable homme-araignée”, même d’autres classiques comme “Dans la ligne de feu” ou “Vampires” de John Carpenter. On retrouvera également des titres majuscules dans le genre action tels que “Murderous Raid” ou plus nostalgique comme “The Gremlins 2”. Voici les 6 meilleurs films à regarder gratuitement ce week-end du 31 juillet au 2 août.

31 juillet

The Amazing Spider-Man: Le pouvoir de l’électro (TVE)

L’apparition d’un nouveau méchant puissant et le retour d’un vieil ami provoquent Peter Parker pense que tous ses ennemis ont une chose en commun: Oscorp. Deuxième volet de la saga “The Amazing”, avec Andrew Garfield et co-vedette Emma Stone. Même s’ils n’ont pas reçu autant de reconnaissance que la trilogie Raimi ou ceux de l’univers cinématographique Marvel, c’est un bon choix pour passer un bon moment. Vous pouvez le voir dans La 1 à partir de 22h05.

Dans la ligne de mire (Antenne 3)

Frank Horrigan C’est un agent des services secrets hanté par son incapacité à protéger John F. Kennedy lors de sa visite à Dallas en 1963. Il doit maintenant se battre pour essayer d’empêcher un autre meurtre à la Maison Blanche. Le film met en vedette Clint Eastwood et Vous pouvez le voir à partir de 22h10 sur Antena 3.

1er aout

Mission Impossible: Protocole Ghost (Antenne 3)

Lorsque le FMI est impliqué dans un plan terroriste international et est fermé, Ethan Hunt et son équipe doivent travailler sous couverture et cachez-vous pour effacer le nom de l’organisation. Vous pouvez voir la bande-annonce de ce film via ce lien, et la bande à partir de 22:10 sur Antena 3.

Vampires de John Carpenter (Paramount)

L’un des meilleurs films de Carpenter, le maître de la terreur qui reviendra l’année où arrive sur grand écran avec “Halloween KillsJack Crow est devenu un chasseur de vampires lorsqu’ils ont tué ses parents. Maintenant, avec l’aide de l’Église catholique et d’un groupe de mercenaires, il affronte le chef de gang Jan Valek dans le désert du Nouveau-Mexique. des morts-vivants les plus puissants du monde. Vous pouvez le voir sur Paramount à partir de 00h00.

2 août

Assassin Raid (Paramount)

Membre novice d’une équipe de commandement d’élite, Rama (Iko Uwais) reçoit l’instruction alors que ses camarades poursuivent leur mission d’appréhender un criminel brutal nommé Tama (Ray Sahetapy). Cependant, le plan de l’équipe est découvert et Tama offre aux criminels de son immeuble un gros prix en échange de la tête des flics.. Maintenant, Rama commande l’équipe dans une guerre très violente à travers le bâtiment et tente de survivre à la mission. Vous pouvez voir la bande-annonce du film via ce lien, et la bande, après 23h43.

Gremlins 2: La nouvelle génération (la sixième)

Un gratte-ciel moderne est le fond de la suite satirique de la horde de Gremlins, les diablotins destructeurs. Suite de l’un des films les plus représentatifs des années 80. Vous pouvez le voir à La Sexta à partir de 15h30 sur La Sexta.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂