Ne vous inquiétez pas, vous pouvez être sûr que vous n’êtes pas la seule personne au monde à avoir eu besoin d’un coup de pouce pour continuer à vous battre dans cette vie pleine de hauts et de bas. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui ce qu’ils sont les 6 meilleures séries inspirantes que vous pouvez regarder sur Netflix. Après avoir terminé l’un de ces éléments, vous pourrez obtenir la motivation nécessaire pour continuer plus facilement.

La motivation se trouve dans les endroits les moins attendus, mais toutes ces séries ont quelque chose en commun qui vous aidera à le trouver. Quelle que soit la situation que la vie vous réserve en ce moment, soyez assuré que lorsque vous regarderez quelques épisodes, vous réaliserez de quoi nous parlons.

6 séries inspirantes qu’il faut voir en ce moment sur Netflix.

Nous vous proposons une collection de les 6 meilleures séries inspirantes que vous pouvez regarder sur Netflix afin que vous puissiez obtenir cette aide supplémentaire qui est parfois nécessaire pour aller de l’avant. Choisissez celui qui attire le plus votre attention et installez-vous confortablement, il existe plusieurs options pour plaire à tous les goûts.

La loi des audacieux

L’anatomie de Grey

Breaking Bad

des milliards

la dernière dance

Super champion

La loi des audacieux

Qu’une série ait eu autant de saisons est synonyme de succès et La Loi des Téméraires en est un exemple clair. Découvrez à quoi ressemble la vie d’un homme qui n’a pas terminé son parcours universitaire, mais qui a développé plusieurs talents qui lui permettent de entrer dans le monde du droitde la main d’un brillant avocat nommé Harvey Specter.

Une histoire qui combine le drame conventionnel typique avec une touche d’humour qui vous surprendra par la simplicité de sa proposition et les cas intéressants qui arrivent au cabinet d’avocats où ils vivent. Oui tu le veux inspirez-vous en regardant quelqu’un de très professionnel faire son trucVous allez adorer cette série.

Année 2011.

Saisons : 9.

Épisodes disponibles : 134.

Durée approximative : 40 minutes.

L’anatomie de Grey

Impossible de parler de séries inspirantes sur Netflix sans mentionner Grey’s Anatomy, le drame médical le plus ancien de l’histoire. Cette série suit la vie de Meredith Grey, la fille d’un chirurgien généraliste renommé, après avoir été acceptée dans le programme de résidence du Seattle Grace Hospital.

L’anatomie de Grey il a tous les ingrédients clés pour vous attraper, vous inspirer et même tomber amoureux: drame, émotion, conflits, personnages qui surmontent l’adversité, cas médicaux complexes et un protagoniste incroyable. Si vous aimez les séries médicales, c’est celle que vous devez voir obligatoirement.

Année 2005.

Saisons : 17.

Épisodes : 369.

Durée approximative : 42 minutes.

Breaking Bad

Breaking Bad est l’une des meilleures séries de trafiquants de drogue, de gangsters et de drogue de l’histoire. Ceci est basé sur la vie de Walter White, un professeur de chimie atteint d’un cancer, qui commence à cuisiner de la méthamphétamine avec son élève Jesse Pinkman dont le travail consistait à vendre de la drogue dans sa ville.

Après avoir constaté le prix élevé des traitements, Walter n’hésitera pas à emprunter le chemin du mal pour gagner de l’argent et subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, avec le temps, il finira par devenir un monstre capable de tuer ou de faire tout ce qu’il faut pour protéger son entreprise. Cela ne vous inspirera pas pour la meilleure des raisons, mais sûrement vous serez motivé par le combat que le protagoniste mène contre le cancer et contre lui-même.

Année 2008.

Saisons : 6.

Chapitres : 62.

Durée approximative : 45 minutes.

des milliards

Billions est une série où vous plongerez dans la vie du procureur américain de New York Chuck Rhoades et son objectif d’incarcérer un financier milliardaire nommé Bobby Axelrod. À la suite de tout cela, vous découvrirez que le monde de la haute finance n’est pas facile et regorge de choses louches. L’argent est-il quelque chose qui vous motive ou vous inspire ? Alors c’est la série parfaite pour vous.

Année : 2020.

Saisons : 5.

Chapitres : 50.

Durée approximative : 50 minutes.

la dernière dance

The Last Dance est une série documentaire inspirante qui vous montre à quoi ressemblait la vie du plus grand basketteur de tous les temps : Michael Jordan. Que vous soyez fan de ce sport ou non, vous serez motivé de voir comment cet homme a maîtrisé un jeu aussi difficile. Son ambition, sa rigueur et son habileté seront une grande source d’inspiration. à ce moment de votre vie.

Année : 2020.

Saisons : 1.

Épisodes disponibles : 10.

Durée approximative : 50 minutes.

Super champion

Super Champions (également connu sous le nom d’Oliver et Benji ou Captain Tsubasa) est l’un des meilleurs anime que vous pouvez regarder sur Netflix. Cette série animée mythique, qui a lancé la pratique du football au Japon, vous motivera pour de nombreuses raisons. Profitez des aventures d’Oliver, Benji et des autres alors qu’ils font ce qu’il faut pour s’établir au sommet du football mondial. Un anime addictif, inspirant et divertissant pour les amateurs de football.

Année : 2001

Saisons : 1

Épisodes disponibles : 52

Durée approximative : 24 minutes

