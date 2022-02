Les 6 boss les plus difficiles de Dark Souls, Bloodborne and Co.

Même si à partir d’un logiciel avec Âmes sombres créé et façonné son propre genre à l’époque, les titres du studio de développement japonais tiennent toujours la route à certains égards strictement aux conventions connues du jeu vidéo. A la fin d’un niveau vous trouverez donc un patron délicatdont vous devez d’abord triompher avant de progresser dans le jeu – à cet égard également Anneau Elden ne faire pas exception.

Les boss de Dark Souls Transmis par le sang and Co. aussi délicat serait un tout un euphémisme. Parce que bon nombre des boss des jeux de From Software font partie des plus grands défis auxquels vous serez confrontés dans le monde des jeux vidéo. On a les six plus lourds Des boules de pouvoir rassemblées pour vous ! Et si vous rencontrez toujours des difficultés pour démarrer avec les jeux Souls en général, jetez un œil nos conseils pour les débutants.

6ème place : le tueur de dragons Ornstein et le bourreau Smough de Dark Souls

Un double ennui attend ceux qui atteignent la fin d’Anor Londo baigné de soleil. © FromSoftware

Les fans de « Dark Souls » se souviendront d’un boss en particulier de leur premier run : Dragon Slayer Ornstein et le bourreau Smough. Le duo dynamique qui est aussi adorable par son physique et ses compétences Pikachu et Relaxo s’appelle est le plus gros obstacle dans la première ramification de « Dark Souls ».

Bien que les deux soient beaucoup plus simples par rapport au reste de la liste, c’est ce qui les rend si accrocheurs leur place dans le jeu. Car si les boss à venir sont tous issus de DLC ou du moins vous attendent à la toute fin de leurs parties, vous rencontrerez Ornstein et Smough bien plus tôt. C’est pourquoi de nombreux joueurs devraient éviter le double rush et la seconde phase menaçante en milieu de partie. clairement à leurs limites avoir rencontré