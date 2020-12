Les 5 titans les plus puissants de « Attack On Titan »

Eren Jaeger et le escadron de reconnaissance ils feront face à la dernière barrière qu’ils auront laissée, dans la prochaine saison extrait de «Attack On Titan» (Shingeki no Kyojin); Marley.

Avec cela, ce sont les titans les plus puissants de tous « L’attaque des Titans ». (Spoilers)

Vous pourriez aussi être intéressé par: Regardez Eminem rejoindre Pete Davidson dans la parodie de Noël de «Stan»

5: Titan féminine: Annie Leonhart peut se transformer en Titan de 14 mètres avec quelques caractéristiques féminin distinctif et avec cheveux courts clairs, ayant une force énorme et une vitesse inhabituelle, capable d’une application rapide sur une longue période de temps. Il peut également appeler d’autres Titans avec son rugissement.

4: Titan Beast – avec une apparence simienne caractéristique, mais en préservant certaines caractéristiques humaines. Zeke Jaeger mesure 17 mètres de haut sous sa forme de titan, étant une stature inhabituelle parmi les titans. le Titan Bête semble posséder une force incroyable, être capable de lancer des objets contondants avec une grande précision, en plus de pouvoir escaladez les murs à grande vitesse.

3: Titan blindé: Reiner est capable de se transformer en Titan de 15 mètres avec le même style que sa forme humaine. Contrairement aux autres titans changeling, sa forme titane a un durcissement de la peau très épais dans tout son corps, qui sert d’armure gagnant une force inhabituelle et une grande agilité.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Miley Cyrus parle du «traumatisme» qu’elle a vécu après son adolescence

2: Attaque des Titans: Eren Jaeger est capable de se transformer en Titan de 15 mètres, d’apparence musclée, avec des cheveux noirs hirsutes. Avoir une force inhabituelle, être capable de soulever un gros rocher ou même Titan blindé. Il a le don de s’attaquer aux titans réguliers.

1: Titan colossal: Armin, après avoir dévoré Bertolt, est capable de se transformer en Titan colossal. Sa taille est de 60 mètres, physiquement il ressemble beaucoup à Bertolt bien que son apparence soit plus squelettique que d’autres Titans colossaux, sa grande taille le rend imbattable contre les autres titans connus en Shingeki no Kyojin.