Les 5 séries Netflix qui ont eu la meilleure première en 2023 : « The Night Agent », « You 4 » et plus

Ce 2023, diverses séries rejoint le Catalogue Netflix. Ainsi, les abonnés ont été surpris par des projets intéressants, des histoires inédites et même des suites. Et si certaines de ces fictions n’ont pas connu un grand succès, beaucoup d’autres ont connu des sorties spectaculaires, accumulant des millions d’heures de lecture au cours de leur première semaine.

Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes suivantes, nous vous disons quelles sont les séries Netflix qui a eu les meilleures premières de la plateforme en 2023.

LA SÉRIE NETFLIX QUI A EU LA MEILLEURE PREMIÈRE EN 2023

5. « Vous » – Saison 4

La première partie de la saison 4 de « toi » créé le 9 février et a mené la liste pendant deux semaines Top 10 mondial de Netflix. production enregistrée 92,1 millions d’heures regardées dans ses premiers jours de sortie.

De quoi parle « You 4 » ? Lorsque la saison commence, Joe vit à Londres en tant que professeur d’université nommé Jonathan Moore. Tout ce qu’il veut, c’est prouver qu’il n’est pas un homme terrible, vivant tranquillement en tant qu’enseignant, soignant son cœur brisé et s’occupant complètement de ses propres affaires. Vous pouvez regarder la série à partir de ce lien.

4. « Kaléidoscope »

Kaléidoscope C’est la série qui a retenu l’attention du public car elle peut être regardée dans n’importe quel ordre. Il a été créé le 1er janvier et, selon les données de Mises à jour du filmréalisation 112,33 millions heures de lecture dans sa semaine de lancement.

De quoi parle « Kaléidoscope » ? Un voleur professionnel et sa bande tentent un braquage épique pour voler 7 milliards de dollars. Mais la trahison, la cupidité et d’autres menaces menacent son plan. Vous pouvez profiter des 8 chapitres de la fiction, via ce lien.

3. « Outer Banks » – Saison 3

Le troisième volet de Banques extérieures atteint un nombre impressionnant de 154,97 des millions heures visionnées au cours de sa première semaine de sortie. Rappelons que les épisodes les plus récents de l’émission sont diffusés depuis le 23 février.

De quoi parle « Outer Banks 3 » ? Cet épisode trouve les Pogues sur une île déserte qui, pendant un bref instant, ressemble à une maison idyllique. Mais les choses changent lorsque nos protagonistes se retrouvent à nouveau pris dans une course au trésor, courant littéralement pour sauver leur vie. Vous pouvez voir le programme à partir de ce lien.

2. « L’agent de nuit »

« L’agent de nuit » était l’une des grandes surprises du catalogue de Netflix. Il a été créé le 23 mars et a enregistré un total de 168,7 millions heures de lecture dans ses premiers jours sur la plate-forme. De cette façon, il est en tête de liste Top 10 mondial facilement.

De quoi parle « The Night Agent » ? Lorsqu’un agent du FBI répond à une ligne téléphonique d’urgence à la Maison Blanche, sa vie est plongée dans un monde de complots, de danger mortel et d’espionnage. Vous pouvez profiter de tous les épisodes de la série via ce lien.

1. « Ginny & Georgia » – Saison 2

Jusqu’au 29 mars 2023, Netflix pensez à la saison 2 de « Ginny et Géorgie » comme son meilleur début jusqu’à présent cette année. Cette tranche du projet a été créée le 5 janvier et avait 180,47 millions heures regardées au cours de sa première semaine de lancement.

De quoi parle « Ginny & Georgia 2 » ? Au cours de 10 épisodes, Ginny passe quelques jours avec son père Zion, tandis que Georgia ne laisse pas la fugue de ses fils perturber ses projets de mariage avec le maire réélu Paul Randolph. Regardez la série à partir de ce lien.