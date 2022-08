Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 1er au 7 août 2022)

Netflix

Netflix et FlixPatrol présentent le Top 5 des séries préférées du public au cours de la dernière semaine. Est-ce que The Sandman est sur la liste?

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 1er au 7 août 2022).

Première semaine complète du service de streaming Netflix au huitième mois de l’année, ce qui a entraîné une longue liste de premières de séries et aussi des films intéressants. En évoquant les spectacles, L’homme de sable C’est le premier qui se démarque car c’est un projet plus qu’attendu par les fans des adaptations de Neil Gaiman, mais malheureusement il n’a pas grimpé dans ce classement hebdomadaire, même si on s’attend à ce qu’il occupe une place importante dans le prochain rapport. Passez en revue dès maintenant les 5 programmes les plus regardés du 1er au 7 août !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Woo, un avocat hors norme

Les séries coréennes font partie des types de contenus préférés des abonnés à la plateforme et ce K-drama est arrivé fin juin et continue d’être un succès à ce jour. Il s’agit d’un brillant avocat nommé Woo Young-woo qui relève des défis dans la salle d’audience et au-delà en tant que recrue dans un grand cabinet d’avocats et une femme atteinte de troubles du spectre autistique. Il met en vedette Park Eun-bin, Kang Tae-oh et Kang Ki-young.

4-Rivière Vierge

Bien qu’il ait perdu deux places par rapport à la mise à jour précédente, il est clair que ce drame reste dans l’attention du public avec sa quatrième saison, en attendant des nouvelles pour le cinquième opus déjà confirmé. Dans cette partie de l’histoire, Mel ne sait pas si son bébé appartient à son défunt mari Mark ou Jack, mais elle maintient un sentiment d’optimisme depuis des années qu’elle a voulu être mère et son rêve se rapproche de devenir un réalité.

3- Manifeste

Comme s’il s’agissait d’une surprise pour la plateforme, cette fiction créée par Jeff Rake n’en finit pas d’ajouter des spectateurs après son retour au catalogue et l’annonce que Netflix l’a sauvée pour en faire une ultime saison. Sa prémisse est plus que captivante : certains passagers arrivent à destination après un voyage d’heures qui dans le monde signifiait cinq ans au total et ils étaient déjà considérés comme morts, ils doivent donc affronter la nouvelle réalité.

2- Choses étranges

Le 1er juillet, le volume 2 tant attendu de la quatrième saison est sorti et jusqu’à la semaine dernière, il est resté à la première place, mais son phénomène commence à diminuer lentement jusqu’à l’arrivée du moment de la livraison finale, prévue pour la mi-2024. des nouvelles des actions de Vecna ​​qui ont donné vie à Upside Down dans la ville de Hawkins.

1- Continuez à respirer

Si on parle de surprises, il ne fait aucun doute que Keep Breathing en fait partie. Selon FlixPatrol, cette mini-série arrivée le 28 juillet est la série la plus regardée sur Netflix au cours de la semaine dernière. Mettant en vedette Melissa Barrera et Jeff Wilbusch, l’intrigue tourne autour d’un avion qui s’écrase au milieu de la nature canadienne et une femme seule doit combattre les éléments et l’adversité pour survivre.

