Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 14 au 20 mars 2022)

La 11e semaine de l’année est passée et nous avons un nouveau Top 5 des émissions sur la plateforme. Consultez la liste et lequel était le favori ces jours-ci!

©NetflixLes 5 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (du 14 au 20 mars 2022).

Netflix Il traverse la seconde moitié du troisième mois de 2022 et reste le service de streaming le plus populaire au monde avec un contenu qui atteint son large catalogue en continu. Dans les derniers jours sont venus Ressources humainesun spin-off de Big Mouth, qui sera sûrement dans le prochain classement prochainement, ainsi que Bridgerton, qui lancera sa deuxième saison le vendredi 25 mars. En attendant l’évolution des chiffres d’audience, nous vous présentons la série que les abonnés ont le plus choisie entre les jours 14 et 20selon FlixPatrol. Quel sera le numéro un ?

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Tabou

Cette émission britannique a officiellement été créée en 2017, donc cela fait un moment depuis sa première diffusion, mais elle a récemment été ajoutée à la plateforme et a déjà acquis une grande popularité. C’est principalement parce qu’il s’agit d’un projet créé par Steven Knight, le même esprit derrière Peaky Blinders, et qu’il met en vedette Tom Hardy, l’une des plus grandes stars d’aujourd’hui. « L’aventurier James Keziah Delaney revient d’Afrique à Londres en 1814 avec quatorze diamants volés pour venger la mort de son père »note son synopsis.

4- Le dernier royaume

Comme la mise à jour précédente, cette émission, qui a lancé son cinquième et dernier opus, reste en quatrième position du classement, en référence claire au nombre de fans qui ont apprécié les derniers épisodes. Si vous n’avez encore rien vu de cette histoire épique, nous avançons ici son intrigue : « Uhtred fait face à ses ennemis les plus puissants et subit des pertes incommensurables alors qu’il se bat pour accomplir son destin. Pendant ce temps, Edward lutte pour maintenir un équilibre difficile entre être un gardien de la paix et un dirigeant autoritaire qui se bat bataille après bataille pour unir les royaumes. fracturé « .

3- Formule 1 : conduire pour survivre

L’année 2021 a été l’une des plus excitantes de la F1 de ces dernières décennies, c’est pourquoi tous les fans de la compétition avaient envie de la revivre dans cette série documentaire qui en est déjà à son quatrième volet. Leur fureur d’être immergés dans l’intimité des équipes et des coureurs les a amenés à faire partie du Top 3 de la semaine. La confrontation entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a eu une clôture cinématographique, même si ce n’était pas le seul ingrédient qui a rendu cette saison spéciale.

2- Des morceaux d’elle

En ce qui concerne le dernier rapport, il a perdu une place, même si on peut dire qu’il était sur toutes les lèvres et ce n’est pas une mince affaire, considérant qu’il est à la bibliothèque depuis près de 20 jours. Toni Collete, David Wenham et Bella Heathcote sont les vedettes de ce récit d’un acte de violence aléatoire dans une paisible ville de Géorgie qui a des conséquences imprévues pour le jeune trentenaire Andy Oliver et sa mère, Laura.

1- Inventer Anna

Comme aux premiers jours de la sortie, Inventer Anna C’est la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière, selon le rapport FlixPatrol. Une vraie surprise, étant donné qu’il est arrivé le 11 février, soit plus d’un mois, et dans le Top 5 précédent, il était à la troisième place. Le public a une nouvelle fois choisi cette histoire qui suit le cas réel d’Anna Delvey, une jeune femme allemande qui a trompé la scène sociale new-yorkaise et volé son argent. Continuera-t-il à mener le classement dimanche prochain ?

