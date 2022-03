Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (7 au 13 mars 2022)

Netflix

Première semaine complète de mars et le public a de nouveau pris la parole, laissant un nouveau Top 5 des séries sur la plateforme la plus populaire au monde. Revoyez la liste !

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 7 au 13 mars 2022).

le service de streaming Netflix poursuivra sa stratégie au troisième mois de 2022, en lançant davantage de projets télévisés qui ajouteront des chiffres d’audience, avec la saison 2 de Bridgerton comme le titre le plus important. Pendant ce temps, d’autres contenus ont récemment été ajoutés à la bibliothèque et font partie du nouveau Top 5 hebdomadaire de la plateforme, bien que seulement deux d’entre eux datent de mars. Découvrez quelles ont été les séries les plus regardées entre la 7ème et la 13ème mondiale, selon FlixPatrol !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Le pire locataire du monde

Cette belle option à savourer un week-end continue d’occuper la cinquième place du classement de la semaine dernière, puisqu’elle se positionnait auparavant de la même manière. Il s’agit d’une mini-série réalisée par Domini Hoggman de seulement 5 épisodes qui suit quatre cas de colocataires qui semblent inoffensifs, mais se transforment en cauchemar pour les victimes aux mauvaises intentions.

4- Le dernier royaume

Le 9 mars, les épisodes de la cinquième et dernière saison de ce show qui a captivé des millions de fans sont arrivés, sa place dans le Top 5 était donc plus qu’assurée. « Uhtred fait face à ses ennemis les plus puissants et subit des pertes incommensurables alors qu’il se bat pour accomplir son destin. Pendant ce temps, Edward lutte pour maintenir un équilibre difficile entre être un gardien de la paix et un dirigeant autoritaire qui se bat bataille après bataille pour unir les royaumes. fracturé « a avancé son synopsis.

3- Inventer Anna

Par rapport à la précédente mise à jour, elle a perdu une place dans le classement, mais ce n’est pas un coup d’audience, puisqu’elle fait partie du podium depuis son lancement il y a plus d’un mois, le 11 février. La raison pour laquelle le public est devenu fasciné par cette histoire est qu’elle décrit le cas réel d’Anna Delvey, une jeune femme allemande qui a trompé la scène sociale new-yorkaise et volé son argent.

2- Vikings : Walhalla

La suite de Vikings était l’une des plus attendues du début de l’année, car le show créé par Michael Hirst était l’un des plus acclamés de la dernière décennie. Cependant, cette histoire qui suit un nouveau groupe de Vikings qui ouvrent une nouvelle voie en quête de survie dans un monde en constante évolution n’a pas fait fureur comme prévu et est passée de la première place à la deuxième en quelques jours seulement.

1- Des morceaux d’elle

Selon le nouveau rapport FlixPatrol, La série la plus regardée de Netflix dans le monde pour la semaine du 7 au 13 mars était ‘Samc’est qui ?’, comme on l’appelait en Amérique latine. Si vous n’avez pas encore vu ce programme, voici son synopsis officiel qui le rend incontournable : « Un acto aleatorio de violencia en un tranquilo pueblo de Georgia tiene unas consecuencias imprevistas para la joven treintañera Andy Oliver y su madre, Laura. Ávida de respuestas, Andy emprende un peligroso viaje por Estados Unidos que la lleva al lado más oscuro y secreto de sa famille ».

