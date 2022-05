Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (25 avril au 1er mai 2022)

Netflix

Netflix a terminé une nouvelle semaine de l’année et a laissé son Top 5 avec les séries que les abonnés du monde entier ont le plus choisies. Consultez la liste!

©NetflixLes 5 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (25 avril au 1er mai 2022).

Le cinquième mois de l’année a déjà commencé pour le service de streaming netfliXoù ils espèrent continuer avec des sorties qui reçoivent un accueil positif de la part de leurs abonnés, comme cela s’est produit jusqu’à présent en 2022. De nouvelles saisons de La frange Oui Qui a tué Sara ?mais il ne fait aucun doute que de grandes attentes sont placées sur le retour de choses étrangesaprès presque trois ans. En attendant ces versions, nous vous apportons ici les 5 séries les plus vues la semaine dernière sur la plateforme.

+Les 5 séries les plus regardées la semaine dernière

5- Proposition de travail

Les K-Dramas continuent d’être une tendance dans différents pays du monde et ce programme réalisé par Park Sun-Ho, diffusant un épisode par semaine, a conquis le public amateur de genre. « Déguisée en son amie, Ha-ri se présente à un rendez-vous à l’aveugle pour lui faire peur. Mais les plans tournent mal quand il s’avère être son PDG et lui fait une offre »faites avancer votre synopsis.

4- Vendre le coucher du soleil

Un autre type de contenu qui a récemment gagné en popularité dans le streaming est la téléréalité, comme cela s’est produit avec l’amour est aveugle Oui Jouer avec le feu. Dans ce cas, la production se concentre sur les agents immobiliers d’élite du groupe Oppenheim qui vendent la vie lugo aux riches acheteurs de Los Angeles, mais tout change lorsqu’un nouvel agent rejoint l’équipe.

3- Bridgerton

Le deuxième volet de l’adaptation des romans de Julia Quinn est arrivé le 25 mars, mais son séjour dans le top 5 montre clairement à quel point il est devenu furieux. Les épisodes qui tournent autour de la vie sentimentale d’Anthony Bridgerton sont devenus la diffusion en anglais la plus choisie de l’histoire de la plateforme, elle devrait donc dépasser ou répéter le cap dans les saisons suivantes déjà confirmées.

2- Anatomie d’un scandale

Les mini-séries d’anthologie ont également accru leur intérêt, car ce sont de courtes histoires sur des cas qui peuvent être réels ou fictifs, mais avec ce qu’il faut pour être vraiment captivants. La première saison suit un puissant politicien qui se retrouve impliqué dans des conflits tumultueux aux côtés de sa famille et de ses associés.

1- Battement de coeur

Le 20 avril, il a été diffusé en streaming et quelques jours ont suffi pour prendre le dessus sur les principaux classements d’audience. Un certain temps plus tard, Pressentiment se consolide comme la série la plus regardée sur Netflix dans le monde au cours de la semaine dernière et il reste aujourd’hui, au-dessus d’autres grands titres. Quelle est la raison de la fureur du show colombien ? Sa belle histoire : « C’est l’histoire d’un homme qui doit voir sa femme mourir et se faire enlever le cœur pour le donner à une autre femme. Il cherche à se venger dans le monde du trafic d’organes ».

