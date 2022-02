Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (24 au 30 janvier 2022)

Il ne fait aucun doute que, peu importe combien d’années passent, Netflix restera toujours le géant du streaming. Avec un catalogue infini et varié, la plateforme continue d’attirer les utilisateurs qui optent pour ses films et séries. Un contenu original, de genres différents et pour tous les goûts et tous les âges, c’est ce qui prévaut dans la bibliothèque de ce service à la demande qui a commencé 2022 en grand.

Évidemment Netflix ne connaît pas la discrétion et la tranquillité. Depuis le début de l’année, elle a lancé de grandes avant-premières, annoncé différents renouvellements et, en plus, fait savoir que de beaux projets arrivaient pour la plateforme. Mais au-delà de son calendrier serré, le géant du streaming a également commencé à publier ses statistiques. Sur leur page « Top 10 », ils ont commencé à partager les productions les plus jouées de la semaine dernière, en les divisant entre contenus anglophones et non anglophones.

A tel point que, comme tous les mardis, Netflix a mis à jour sa liste et, la semaine dernière, les utilisateurs ont choisi de nouvelles créations à afficher. Découvrez le Top 5 des séries anglophones et non anglophones les plus reproduites de la semaine dernière, du 24 au 30 janvier 2022.

Les séries en anglais les plus diffusées sur Netflix :

5. Jouer avec le feu – Saison 3 :

Cette émission de télé-réalité américaine, qui a été créée pour la première fois en 2020, est un succès dès le jour de son lancement. Et voilà, après un an sans nouvelles, il revient avec sa troisième saison en beauté. La troisième édition a été lancée le 19 janvier et, moins d’un mois plus tard, elle est déjà cinquième parmi les plus vues avec 31 740 000 heures regardées.

Synopsis officiel : « Un autre tout nouveau groupe de célibataires séduisants arrive pour ce qu’ils pensent être les vacances les plus sexy de leur vie. Mais, sous l’œil toujours attentif de Lana, peuvent-ils respecter les règles strictes et s’abstenir de tout contact sexuel afin de construire des relations émotionnelles plus profondes ?

4. Ozarks – Saison 1 :

Le retour de Ozark dans sa quatrième saison a conduit les fans à revivre les premières éditions de la série. Afin de se remémorer l’histoire mettant en vedette Jason Bateman et Julia Garner, les fans ont une nouvelle fois choisi le premier volet de la fiction. Les premiers épisodes sont en quatrième position du Top 10 depuis 2 semaines et cumulent 35 230 000 heures de visionnage.

3. Dossier 81 – Saison 1 :

Créé le 14 janvier dernier pour la première fois, fichier 81 attiré des millions d’utilisateurs à travers le monde. Avec huit épisodes remplis de science-fiction, de terreur et de mystère, ce strip est déjà dans le Top 10 depuis trois semaines, n’a cessé de grimper et compte 36 270 000 heures de lecture depuis son lancement.

Synopsis officiel : « Il raconte l’histoire de l’archiviste Dan Turner, qui accepte de restaurer des bandes vidéo enregistrées en 1994. Ce faisant, il reconstitue l’œuvre de la documentariste Melody Pendras et plonge dans son enquête sur un culte dangereux dans le Visser Building. Au fur et à mesure que la saison progresse à travers ces deux chronologies, Dan devient obsédé par la découverte de ce qui est arrivé à Melody.”.

2. La femme de la maison en face de la fille à la fenêtre – Saison 1 :

C’est l’une des dernières productions publiées sur Netflix. Il a été créé sur la plateforme le 28 janvier, il y a à peine une semaine, et il compte déjà 40 080 000 heures de lecture à son actif. En fait, tout indique que cette semaine, il pourrait devenir le plus regardé.

Synopsis officiel : « Pour Anna, chaque jour est le même. Dévastée, elle s’assied avec un verre de vin et regarde la vie passer par la fenêtre. Mais lorsqu’un beau voisin et son adorable fille emménagent de l’autre côté de la rue, Anna commence à voir la lumière au bout du tunnel. Jusqu’à ce qu’il soit témoin d’un meurtre horrible… du moins le pense-t-il.”.

1. Ozark – Saison 4 (partie 1) :

C’était sans aucun doute l’un des retours les plus attendus par les fans. Avec sept épisodes pleins de drame et de suspense, les stars de Ozark ils sont revenus donner de nouvelles intrigues aux adeptes de cette série. En effet, la production a une nouvelle fois été très bien accueillie et figure déjà depuis deux semaines dans le Top 10 avec 96 340 000 heures de lecture.

Séries non anglophones les plus jouées sur Netflix :

5. Cette année-là – Saison 1 :

Ce drame télévisé sud-coréen compte 16 épisodes disponibles et est l’un des k-dramas les plus acclamés par le public. Après le succès de Alarme d’amour Netflix a continué à miser sur ce type de production.

4. Neymar : Le chaos parfait – Mini-série :

Il est dans la bibliothèque Netflix depuis moins d’une semaine et les fans ne pouvaient s’empêcher de profiter de l’une des plus grandes idoles du football. Lancée le 25 janvier, cette mini-série Neymar est dans le Top 10 depuis une semaine et totalise 26 340 000 heures de lecture.

3. Je suis Georgina – Saison 1 :

C’est l’une des émissions de téléréalité les plus acclamées par le public. Georgina Rodríguez a lancé, le 27 janvier, cette émission sur Netflix où elle montre, avec un regard émouvant et profond, qui se cache derrière les photos, les couvertures et les gros titres. Les utilisateurs ont déjà choisi cette histoire et l’ont jouée 30 630 000 heures.

2. Café parfumé pour femme – Saison 1 :

Il est dans le Top 10 depuis cinq semaines maintenant et n’a apparemment pas l’intention de descendre. Les utilisateurs ont déjà joué les épisodes de cette série mettant en vedette William Levy pendant 82 750 000 heures et, malgré le fait qu’elle soit désormais deuxième, elle reste la plus regardée parmi les séries.

1. Nous sommes morts – Saison 1 :

Sorti le 28 janvier Nous sommes morts Il a pris tous les yeux cette dernière semaine qui s’est écoulée. Avec une saison de 12 épisodes, la terreur et le mystère que contient la série l’ont établie comme la première du Top 10 avec 124 790 000 heures jouées.

Synopsis officiel : « Un groupe d’étudiants pris au piège dans une école se retrouve dans des situations extrêmes alors qu’ils cherchent un moyen d’être sauvés d’une invasion de zombies.”.

