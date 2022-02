Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (21 au 27 février 2022)

Netflix

La huitième semaine de l’année a laissé un nouveau Top 5 des séries préférées des abonnés de la plateforme à travers le monde. Quel est le numéro un ?

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (21 au 27 février 2022).

Le deuxième mois de 2022 commence à fermer ses portes et dans les derniers jours les abonnés du service de streaming Netflix Ils ont accueilli l’un des contenus les plus attendus, car il est Vikings : Walhalla, même s’il n’a pas atteint un nombre d’audience suffisant pour faire partie des plus choisis de la semaine et sera sûrement bientôt en tête de liste. En attendant ce qui vous attend en mars, nous vous présentons d’autres titres qui ont retenu l’attention des utilisateurs et fait partie du Top 5. Celle-ci a été la plus vue entre le 21 et le 27 février !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Café au parfum de femme

Les productions colombiennes continuent de monter, après ce qui a été fait avec La Reina del Flow, mais celle qui reste un véritable phénomène sur la plateforme est ce remake de la telenovela de 1994. Étonnamment, cette nouvelle version mettant en vedette Laura Londoño et William Levy se classe cinquième dans le classement hebdomadaire après avoir rejoint le catalogue il y a deux mois.

4- L’amour est aveugle

Le deuxième volet de cette télé-réalité américaine a retenu l’attention des abonnés et sa permanence sur cette liste le prouve encore. Depuis leur présentation, ce qu’ils racontent est captivant : des couples célibataires à la recherche d’une rencontre sans se connaître et pariant sur une connexion affective, avec la projection de réaliser également une connexion physique dans le futur.

3- Nous sommes morts

Comme la Colombie, la Corée du Sud est aussi un pays dont les téléspectateurs ont été éblouis par leurs programmes. Un mois s’est écoulé depuis sa sortie, mais l’histoire qui suit un groupe de lycéens piégés dans leur école par une épidémie de virus zombie a ce qu’il faut pour rester dans la considération de la majorité.

2- Quelqu’un ment

Cette émission basée sur le roman homonyme de Karen M. McManus de 2017 a été créée aux États-Unis début octobre, mais a officiellement fait son arrivée en streaming le 18 février de cette année après avoir été très bien accueillie. De quoi s’agit-il? Une retenue scolaire réunit cinq élèves très différents. Mais un meurtre – et des secrets – les maintiendront ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu.

1- Inventer Anna

Pour la deuxième fois consécutive, cette série de Shonda Rhimes se positionne comme la plus regardée de la semaine sur Netflix. Le cas réel ne fait que séduire les internautes : un journaliste enquête sur le cas d’Anna Delvey, la femme qui a convaincu l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande et une grande femme d’affaires. Mais derrière tout ce glamour se cache un escroc audacieux.

