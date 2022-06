Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (20 au 26 juin 2022)

Netflix

FlixPatrol présente le Top 5 des séries Netflix préférées au cours de la dernière semaine dans le monde, puis nous vous l’apportons en détail. Revoyez la liste !

©NetflixLes 5 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (20 au 26 juin 2022).

Il manque de moins en moins pour le début du septième mois de l’année, donnant le début de la deuxième partie de l’année. Pour cette raison, le service de streaming Netflix Il se prépare déjà pour ce qui est à venir et ils ont déjà présenté toutes les séries qui seront bientôt disponibles, ainsi que les nouveaux films. Pendant ce temps, le site Internet FlixPatrol présente le reportage le plus consulté de la semaine dernière sur la plateforme, où il y avait trois grands titres populaires. Revoyez le Top 5 des programmes du 20 au 26 juin !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Ils ne me connaissent pas

Cette fiction de seulement quatre chapitres réalisée par Sarmad Masud et écrite par Tom Edge, basée sur le roman homonyme de 2017 d’Imran Mahmood, a été l’une des grandes considérations des abonnés pour une histoire vraiment émouvante, mais aussi pour sa courte durée qui fait c’est agréable en moins d’une journée. Son intrigue est centrée sur un jeune homme de Londres accusé de meurtre, mais dans le discours de clôture, il congédie son avocat et plaide non coupable en racontant sa propre histoire.

4- La première mort

C’était l’un des titres qui avait généré le plus d’attentes avant son lancement et en raison de ce qui a été réalisé, ils pensent probablement déjà à une deuxième tranche d’épisodes. Sa prémisse fait suite à un béguin compliqué entre deux adolescents, Juliette et Callipoe, car l’un est un vampire et l’autre est une chasseresse, ils sont donc tous deux prêts pour leur premier meurtre.

3- L’Académie des Parapluies

Le gros titre de la semaine en streaming était la saison 3 de l’adaptation de la bande dessinée écrite par Gerard Way et dessinée par Gabriel Bá, qui était très attendue par ses fans après deux ans sans diffusion en raison de la pandémie. L’intrigue ramène Umbrella Acamdey à nos jours après avoir stoppé la fin du monde en 1963, mais lorsqu’ils sont convaincus d’avoir empêché l’apocalypse, ils réalisent que certaines choses ont changé. L’Académie Sparrow y entre, avec qui ils se confrontent immédiatement, mais le plus inquiétant sera de récupérer leur vie pré-apocalyptique.

2- Peaky Blinders

Un autre des titres les plus acclamés du mois était le sixième et dernier volet du programme britannique créé par Steven Knight. Après un temps d’interruption dû à la crise sanitaire mondiale, l’histoire des gangsters de Birmingham est revenue avec le dernier lot d’épisodes, mais ce ne serait pas la clôture de l’histoire, puisqu’un film est en cours de développement dans lequel Tommy Shelby reviendra d’ici 2024.

1- Choses étranges

Une fois de plus, tome 1 saison 4 choses étranges Il est devenu le plus regardé sur Netflix la semaine dernière. Une nouvelle réalisation quelques jours après la sortie du tome 2, plus précisément le vendredi 1er juillet prochain. A cette occasion, l’intrigue se déroule des mois après la bataille de Starcourt et la bande d’amis est obligée de se séparer, mais une nouvelle menace surnaturelle commence à terrifier Hawkins, dans ce qui pourrait être le moyen de bannir à jamais l’Upside Down.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂