Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (17 au 23 octobre 2022)

Netflix

Netflix ferme une nouvelle semaine et nous vous proposons ici le Top 5 des séries les plus populaires au monde, selon la récente mise à jour de FlixPatrol.

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (17 au 23 octobre 2022).

le service de streaming Netflix semble avoir un renouveau après les bonnes nouvelles qui sont arrivées la semaine dernière. Ce furent des mois compliqués au niveau des entreprises en raison des rapports négatifs arrivés au cours des deux premiers trimestres de l’année, mais on sait qu’il y a eu des augmentations à la fois du nombre d’abonnés et dans le domaine économique. En parallèle, le contenu du catalogue a également fait parler et il y avait 5 séries qui ont pris la plupart des vues. Revoyez la liste !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Dynastie

La plateforme possède de nombreuses séries dans sa bibliothèque, dont certaines peuvent être inconnues, mais elles y sont conservées par leurs fans. C’est le cas de cette production créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage, diffusée depuis 2017. Ce reboot modernisé du feuilleton des années 1980, sur deux familles riches aux États-Unis alors qu’elles luttent pour contrôler leur fortune et leurs enfants. , est revenu cette année avec sa saison 5 et a repris sa fureur jusqu’à occuper une place dans la liste.

4- Sainte famille

L’Espagne est l’un des pays avec le plus d’exposants en streaming et c’est pourquoi ils ont une fois de plus fait confiance à Manolo Caro pour cette fiction mettant en vedette Najwa Nimri et Alba Flores, toutes deux de Le vol d’argent. À partir du 14 octobre, les utilisateurs peuvent profiter de cette histoire d’une famille qui cache un secret choquant qui recommence à Madrid, où de nouvelles relations compliquent leurs projets et où le passé commence à les rattraper.

3- Le club de minuit

Mike Flanagan est devenu l’un des plus grands noms de la plateforme, tant ses créations parviennent à séduire le public amateur d’horreur et de science-fiction. Pendant quelques jours, vous pouvez voir la nouvelle qui tourne autour d’un groupe de patients en phase terminale qui vivent à l’institut Rotterdam Home et commencent à se réunir à minuit pour se raconter des histoires effrayantes.

2-Dahmer

Il y a peu de titres qui peuvent être considérés comme de véritables phénomènes de streaming, mais il ne fait aucun doute que ce thriller basé sur des événements réels en fait partie. Evan Peters joue dans la production de Ian Brennan et Ryan Murphy. Au format mini-série, il suit l’histoire du monstre de Milwaukee, racontée du point de vue des victimes et de l’incompétence policière qui a permis à cet homme de poursuivre sa tuerie pendant plus d’une décennie.

1 observateur

Selon des rapports de FlixPatrol, L’observateurcomme elle est devenue connue internationalement, est la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière. Les chiffres officiels de la plateforme ont indiqué qu’elle a obtenu 125 010 000 millions d’heures jouées en seulement quatre jours et un nombre plus élevé est attendu dans la prochaine mise à jour. Son intrigue captivante montre une famille qui achète la maison de ses rêves, mais tout change lorsqu’elle commence à recevoir des lettres de menaces qui la mettent en alerte avant ses voisins.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂