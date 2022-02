Les 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (14 au 20 février 2022)

Netflix

Il passe une nouvelle semaine sur la plateforme et sort un Top 5 avec la série qui a captivé les téléspectateurs. Regardez qui a mené le classement ces jours-ci !

©NetflixLes 5 séries les plus vues sur Netflix la semaine dernière (du 14 au 20 février 2022).

le service de streaming Netflix Il vit un début d’année discret, mais toujours prêt pour la suite. En effet, dans les jours suivants ils accueilleront Vikings : Walhalla, l’un des spin-offs les plus attendus, avec d’autres productions annoncées. De plus, dans la première partie de 2022, la quatrième saison de choses étranges, qui culminera avec le cinquième épisode. Cependant, il est encore temps pour cela et ici nous allons nous concentrer sur ce qui s’est passé cette semaine sur la plateforme. Ce sont les séries les plus regardées entre le 14 et le 20 février !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Sombre désir

Après s’être classés deuxièmes lors de la mise à jour précédente, ils clôturent cette fois le Top 5, tout en montrant que leur deuxième saison était l’une des plus attendues. « »Le mariage et la vie d’une professeure d’université changent à jamais après être tombée amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune qu’elle », lit-on dans son synopsis.

4-jouet garçon

Plus de deux ans se sont écoulés pour la nouvelle fournée d’épisodes de cette fiction espagnole mettant en vedette María Pedraza et Jesús Mosquera, et son maintien dans le classement montre qu’elle a un bon flux de fans. « Hugo Beltrán est un jeune strip-teaseur qui se réveille un matin sur un voilier, après une soirée, à côté du cadavre brûlé d’un homme. Il est le mari de Macarena Medina, son amant, une femme mûre et influente. »

3- L’amour est aveugle

Les émissions de télé-réalité ont repris de la vigueur ces derniers temps et un exemple clair est ce programme des États-Unis, qui compte déjà deux épisodes. De quoi s’agit-il? Les couples célibataires recherchent un « match » et, sans se connaître, parient sur une connexion émotionnelle, avec la projection de réaliser une connexion physique également dans le futur.

2- Nous sommes morts

La fureur des produits originaires de Corée du Sud se poursuit plus que jamais après ce qui s’est passé avec The Squid Game. Près d’un mois après son arrivée, l’émission sur un groupe de lycéens piégés dans leur école par une épidémie de virus zombie reste la deuxième plus populaire de nos jours.

1- Inventer Anna

C’était l’une des plus grosses sorties du mois et récolte rapidement les éloges et le bon accueil des utilisateurs, et c’est pour cette raison que la nouvelle série de Shonda Rhimes et Shondaland est la plus regardée de la semaine. L’histoire ne pourrait pas être plus convaincante : un journaliste enquête sur le cas d’Anna Delvey, la femme qui a convaincu l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande et une grande femme d’affaires. Mais derrière tout ce glamour se cache un escroc audacieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂