Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (du 4 au 10 juillet 2022)

FlixPatrol présente le Top 5 des séries les plus choisies par les utilisateurs de Netflix au cours des sept derniers jours, où une tendance s’est maintenue. Voyez ce qu’ils sont!

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 4 au 10 juillet 2022).

le service de streaming Netflix a traversé sa première semaine complète en juillet, un mois au cours duquel il est clair que l’entreprise est la plus populaire au monde sur le marché des plateformes, puisque ses titres sont les premiers dans les sujets de conversation de l’industrie audiovisuelle. Bien que la concurrence se renforce avec le contenu exclusif de Disney + ou d’Amazon Prime Video, le N rouge a un ajout spécial qui réussit en attirant l’attention en quelques jours. Le site Web FlixPatrol en témoigne dans une nouvelle série hebdomadaire Top 5 avec un leader récurrent. Revoyez la liste !

+ Séries Netflix les plus vues la semaine dernière

5- Peaky Blinders

Le sixième et dernier volet de la fiction britannique créée par Steven Knight est arrivé début juin, mais il est clair que sa fureur reste dans la considération des abonnés car c’est l’un des programmes les plus populaires de la dernière décennie, bien qu’ils le fassent ne pensent pas de la même manière que les autorités derrière les cérémonies de remise des prix aux États-Unis. En revanche, ce n’est pas la fin de l’histoire, puisqu’ils vont bientôt travailler sur un film qui ne sera sûrement disponible qu’en 2024.

4- Homme contre. Abeille

L’une des surprises du mois dernier était cette comédie en 9 épisodes mettant en vedette le prestigieux acteur Rowan Atkinson, qui a incarné le mythique Mr. Bean en Grande-Bretagne. Dans ce cas, on le retrouvera dans le rôle de Travis, un père de famille aussi attachant que maladroit qui décroche un emploi de femme de ménage. Sa première commande est un manoir luxueux rempli d’œuvres d’art inestimables, de voitures classiques et d’un chien amical. Mais tout bascule lorsque la commande est interrompue par l’apparition d’une abeille : quels dommages irréparables ce conflit va-t-il causer ?

3- Manifeste

Ce drame surnaturel, créé par Jeff Rake, a été créé sur le réseau de télévision NBC en 2018 et a été un succès à partir de là, mais à la mi-2021, ils ont décidé de l’annuler. Dans le même temps, l’émission faisait également fureur en streaming, la société a donc décidé d’acquérir ses droits pour réaliser une quatrième et dernière saison, même sans date de sortie. Son intrigue suit l’arrivée du vol 828 à New York et les passagers découvrent qu’ils sont dans les airs depuis cinq ans, mais ils n’ont pas vieilli, et lorsqu’ils retrouvent leurs proches, rien n’est plus comme avant.

2- L’Académie des Parapluies

L’adaptation des comics par Gerard Way et Gabriel Bá a été la plus choisie lors de la mise à jour précédente, mais cela n’a duré pour eux qu’une seule fois. Au-delà de cela, le troisième opus a été un phénomène complet pour les téléspectateurs d’après ce qui a été vu : la Umbrella Academy est revenue au présent après avoir arrêté la fin du monde en 1963, mais ils se rendent compte que certaines choses ont changé et apparaît la Sparrow Academy. Cependant, ce ne sera pas une préoccupation majeure, car ils devront retrouver le chemin de leur vie pré-apocalyptique.

1- Choses étranges

Le tome 1 avait établi des records d’audience lors de son premier week-end et avec ce tome 2, Stranger Things est à nouveau la série la plus regardée sur Netflix la semaine dernière. Après avoir découvert l’identité de Vecna ​​et sa relation étroite avec Eleven, l’ennemi va tenter de mener à bien son plan pour amener l’Upside Down dans la réalité de Hawkins avec une quatrième mort qui ouvrirait cette opportunité. Une cinquième saison a déjà été confirmée, même si ce sera la dernière et on pourrait s’y attendre mi-2024.

