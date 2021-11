Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (du 1er au 7 novembre)

Pentair Pompe Pentair Sta Rite S5P2R eau douce / salée Modèle - S5P2RC1 - 0,50CV mono - 7 m3/h

Pompe Sta Rite série S5P2R Un rendement et des débits inégalés La réputation de Sta-Rite en matière dâ 'équipements de qualité nâ 'est plus à faire dans lâ 'industrie des piscines. Cette réputation est due à la confiance qu’ ont témoignée les propriétaires de piscines satisfaits. Chaque caractéristique de ces pompes a été conçue pour répondre aux besoins des acheteurs dâ 'aujourdâ 'hui : rendement élevé, maintenance réduite et fiabilité. Avantages Les pompes Sta-Rite S5P2R sont moulées avec précision en fibre de verre renforcé. Cette pompe thermoplastique légère et exceptionnellement robuste est conçue pour fonctionner à une pression nettement supérieure. Un diffuseur auto-amorçant en fait une pompe de piscine à lâ 'amorçage le plus rapide. Une turbine à refoulement élevé, moulée avec précision en polycarbonate rempli de verre, assure des passages dâ 'eau étonnamment fluides pour des performances et une efficacité optimales. La série S5P2R convient aux applications à eau salée contenant jusquâ 'à 4 grammes par litre de concentration en sel. La capacité et les dimensions sont identiques à la série 5P2R. La S5P2R a un arbre moteur spécial et toutes les pièces internes sont réalisées dans un acier inoxydable de haute qualité ou dans un matériau thermoplastique. Moteur haute résistance refroidi par ventilateur entièrement intégré (TEFC) avec arbre en acier inoxydable, paliers scellés et lubrifiés en permanence. Le moteur reste plus froid, ce qui prolonge sa durée de vie à des températures ambiantes élevées. Tous les moteurs monophasés sont protégés par un fusible. Le joint mécanique est rabattu avec précision et fabriqué dans un acier inoxydable en carbone céramique hautement poli assurant une résistance aux fuites et une protection anticorrosion maximales. Collier de verrouillage en acier inoxydable pour un entretien rapide et aisé. Couvercle transparent conçu pour résister à une pression de test de 4 bars ainsi que des conditions de vide élevées. Panier inséré extra-large pour retenir davantage de saletés â e Orifices dâ 'évacuation multiples pour une hivérisation rapide â e Résistant à la température et à la corrosion. Des performances inégalées, ce qui signifie des refoulements allant jusquâ 'à 22,5 m de hauteur et débit max. de 22 m³/h. Caractéristiques techniques Référence Puissance Alimentation Entrée / Sortie Débit Compatible eau salée S5P2RC1 0,50 CV / 0,37 kW Monophasée 1 1/2 7 m3/h âoe” S5P2RD1 0,75 CV / 0,55 kW Monophasée 1 1/2 12 m3/h âoe” S5P2RD3 0,75 CV / 0,55 kW Triphasée 1 1/2 12 m3/h âoe” S5P2RE1 1,00 CV / 0,75 kW Monophasée 1 1/2 15 m3/h âoe” S5P2RE3 1,00 CV / 0,75 kW Triphasée 1 1/2 15 m3/h âoe” S5P2RF1 1,50 CV / 1,10 kW Monophasée 1 1/2 18 m3/h âoe” S5P2RF3 1,50 CV / 1,10 kW Triphasée 1 1/2 18 m3/h âoe” Dimensions et rendement Garantie commerciale 2 ans La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les...