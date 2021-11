Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (8-14 novembre)

Une nouvelle semaine fermée pour le service de streaming Netflix, où plus de sorties étaient attendues par les abonnés. Ici, nous vous apportons un nouveau rapport du site FlixPatrol, qui nous dit ce qui a été le plus choisi par les utilisateurs ces derniers jours. Le jeu du calmar Ce n’est plus la série préférée actuellement sur la plateforme, il pourrait donc y avoir une surprise dans la liste suivante. Ce sont les émissions les plus regardées entre le 8 et le 14 novembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5-Les choses à nettoyer

Sa permanence dans le Top 5 des audiences hebdomadaires depuis sa création début octobre le positionne clairement comme l’un des contenus préférés des téléspectateurs. Margaret Qualley incarne une jeune mère qui souffre des ravages de la pauvreté et des abus alors qu’elle lutte contre vents et marées pour redéfinir sa propre valeur.

4- Vous

La troisième partie de l’adaptation des romans de Caroline Kepnes a mis plus de deux ans à atteindre le streaming, donc les fans ont sûrement apprécié ses épisodes plus d’une fois au cours du mois dernier. Même s’il a reculé de deux places, par rapport au précédent bilan, il reste une semaine de plus parmi les plus choisis.

3- Narcos : Mexique

Le 5 novembre sortait son troisième et dernier volet, clôturant ainsi l’une des fictions les plus appréciées des fans latino-américains. Sans Diego Luna dans le rôle de Miguel Ángel Felix Gallardo, José María Yazpik a pris le commandement du spectacle en tant qu’Amado Carillo Fuentes et a conduit le public dans le cartel de Juarez et un côté plus violent de la guerre contre la drogue.

2- Arcane

La série basée sur le jeu vidéo League of Legends et développée par Riot Games a commencé avec une rage unique sur les réseaux sociaux, assez pour surpasser The Squid Game en tant qu’émission la plus regardée du moment. Cependant, il n’a toujours pas réussi à être considéré comme le plus reproduit la semaine dernière et occupe la deuxième place.

1- Le jeu du calmar

Comme de coutume depuis le 17 septembre, le drame coréen est en tête du classement des plus regardés par les utilisateurs de Netflix la semaine dernière. On pense que dans quelques jours il perdra sa place devant Arcane, mais il reviendra sûrement à la tête du classement lors de la sortie de la deuxième saison déjà annoncée.

