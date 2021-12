Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (6-12 décembre)

Nous approchons doucement du milieu de ce qui est le mois qui clôturera l’année avec une nouvelle semaine qui a laissé la plus populaire en termes de séries sur le service de streaming Netflix. Après un long temps, Le jeu du calmar a été dépassée par Rumbo al Infierno, un autre contenu sud-coréen, et ses attentes de répéter la marque semblent impossibles avec la première des derniers épisodes de Le vol d’argent. Ou la fiction espagnole n’a-t-elle pas fait assez ? Revoyez ici le Top 5 des plus choisis sur la plateforme entre le 6 et le 12 décembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Le jeu du calmar

Depuis son lancement officiel sur la plateforme le 17 septembre, il a dominé tous les classements d’audience possibles, mais le temps a passé et il est entendu qu’il abandonnera son leadership. Cependant, il est à noter qu’il reste dans le Top 5, confirmant que nous sommes face à la grande fureur de l’année en termes de contenu pour la télévision. Il travaille actuellement sur sa deuxième saison et nous attendons des nouvelles.

4- Monde Jurassique : Camp du Crétacé

Lors de sa première en 2020, beaucoup ont été surpris par son succès instantané et c’est ce qui a conduit la société à faire une quatrième saison, qui a débuté le 3 décembre et reste parmi les plus populaires. Il s’agit d’une émission pour enfants sur un groupe d’adolescents qui fréquentent un camp et doivent s’unir pour survivre lorsque les dinosaures semblent faire des ravages.

3- Titans

La grande sensation de notre temps sont les super-héros, sans aucun doute, et c’est pourquoi ce spectacle est parmi les plus regardés au monde. La troisième saison est arrivée sur la plateforme le 8 décembre avec l’histoire des jeunes personnages de l’univers DC, qui grandissent et trouvent leur appartenance au groupe.

2- Perdu dans l’espace

L’un des succès muets du streaming, puisqu’il n’a pas eu assez de promotion comme d’autres productions. Le 1er décembre, son troisième et dernier volet est arrivé, avec des épisodes qui marqueront l’avenir de la famille Robinson avec des situations dangereuses qui les mettront à l’épreuve pour survivre.

1- La Maison du Papier

Vendredi 3 décembre, Netflix a lancé les cinq derniers chapitres de l’émission espagnole, clôturant l’une des histoires les plus choisies de l’histoire de la plateforme. C’est pourquoi son maintien en tête du classement n’est pas une surprise, puisqu’il compte des millions de fans du monde entier qui ont regretté sa fin. De la même manière, l’univers de la série se poursuivra avec un spin-off berlinois, dont il existe peu de détails.

