Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (29 novembre au 5 décembre)

in

Cela a commencé le dernier mois de l’année pour le service de streaming Netflix, où l’on avait déjà eu quelques sorties plébiscitées par les utilisateurs comme le tome 2 de l’ultime saison de Le vol d’argent. Il y a encore plus de contenu à venir, mais ici nous allons nous concentrer sur ceux qui ont eu le plus de vues au cours de la semaine qui se termine. Revoyez le Top 5 des séries les plus vues sur la plateforme du 29 novembre au 5 décembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Le jeu du calmar

Dans le rapport précédent, nous apprenions qu’il a cessé de dominer le classement des vues et a maintenant perdu une position, bien qu’il reste dans le Top 5 mondial. C’est une fureur sans comparaison dans l’histoire du streaming et c’est pourquoi depuis son lancement le 17 septembre jusqu’à aujourd’hui il a fait tellement parler qu’un deuxième volet est en cours d’élaboration.

4- Perdu dans l’espace

La première grande nouvelle de la liste par rapport à la semaine dernière. La saison 3 a été diffusée mercredi 1er décembre dernier, marquant ainsi la fin d’une fiction qui n’a pas été l’une des plus médiatisées. Cette dernière partie devient plus dangereuse et urgente que jamais, et les Robinsons verront leurs capacités de survie mises à l’épreuve face au défi ultime.

3- Une histoire vraie

La grande croissance de nos jours, sans aucun doute. Les drames policiers sont généralement appréciés par les abonnés, et plus encore s’ils sont bien accompagnés d’un scénario et d’une mise en scène appropriée, comme cela se produit dans ce cas. Kevin Hart brille dans une intrigue qui suit un comédien de renommée mondiale qui cherche désespérément une issue après une nuit à Philadelphie avec son frère qui pourrait saboter tout son succès.

2- Arcane

Pour la troisième fois consécutive, il reste à la deuxième place, au-delà du phénomène et des réalisations réussies, comme avoir déplacé Le jeu du calmar comme le plus choisi par les téléspectateurs à l’époque. Cette émission basée sur l’univers de League of Legends a fait de quoi captiver même les personnes peu familiarisées avec le jeu vidéo, il a donc été décidé d’en faire une saison 2.

1- En route pour l’enfer

Les productions sud-coréennes ont commencé à gagner du terrain dans les derniers mois de 2021 et cela a une nouvelle fois été démontré grâce à cette série d’horreur surnaturelle. Il est à nouveau en tête du Top 5 des Netflix les plus regardés la semaine dernière et il devrait être renouvelé pour une deuxième partie, comme cela s’est produit avec d’autres contenus à succès.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂