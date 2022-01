Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (27 décembre au 2 janvier)

Netflix a clôturé une autre année en se positionnant comme le service de streaming le plus populaire au monde avec plus de 200 millions d’abonnés, qui ont profité d’une année pleine de contenu de qualité et espèrent continuer de la même manière avec les productions déjà annoncées pour les deux prochains mois. 2022 ne fait que commencer, mais nous allons nous concentrer sur le dernier Top 5 qui a quitté le 2021 avec la série la plus choisie par les utilisateurs de la plateforme. Celui-ci a été le plus regardé du 27 décembre au 2 janvier !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- La Reine du Flow

Une fois de plus, cette telenovela colombienne se démarque dans les classements d’audience du monde entier, indiquant clairement qu’il s’agit de l’une des productions les plus intéressantes de la région. Ses 172 épisodes captivent le public avec l’histoire d’une chanteuse injustement emprisonnée pendant dix-sept ans et qui part maintenant à la recherche des personnes qui l’ont ruinée et assassiné sa famille.

Concernant la dernière mise à jour, elle a perdu deux places, mais c’est raisonnable considérant qu’elle est revenue il y a presque un mois. La vérité est que cette fureur qui a culminé le 3 décembre est toujours l’un des univers préférés des abonnés et ils continueront d’en profiter lorsque le lancement du spin-off berlinois, avec Pedro Alonso, sera annoncé.

3- Mer de tranquillité

La première surprise de la liste est cette émission de Corée du Sud, scénarisée par Eunkyo Park et réalisée par Choi Hang-yong. Le pays asiatique prouve une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs exportateurs et propose désormais une aventure sur les membres d’une équipe spéciale dont la mission est de récupérer de mystérieux échantillons d’une station de recherche lunaire abandonnée.

2- Le sorceleur

La deuxième saison de l’adaptation en direct des romans d’Andrzej Sapkowski a mis plus de deux ans à revenir, car la pandémie de coronavirus était sa pierre angulaire dans sa chaussure. Les fans ont attendu et ont pu voir plus de cette fiction avec Henry Cavill, qui reviendra pour le troisième lot d’épisodes en 2022.

Avec seulement quelques jours de sortie, le deuxième volet de cette émission s’était classé troisième dans le dernier Top 5 et les téléspectateurs l’ont désormais placé en tête du classement la semaine dernière du 27 décembre au 2 janvier. Au-delà de quelques critiques reçues, force est de constater qu’il a déjà son groupe de fans et qu’ils demandent un tiers, ce que Netflix n’a pas confirmé pour l’instant.

