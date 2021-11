Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (25-31 octobre)

La semaine s’est terminée et en même temps, elle a laissé derrière elle octobre, l’un des mois les plus réussis du service de streaming Netflix en 2021 pour les contenus restés parmi les favoris des abonnés. novembre Il arrivera avec d’excellentes nouvelles sur les émissions et les films, mais ici, nous ferons un examen final du dixième mois de l’année, en particulier des sept derniers jours. Ce sont les 5 séries les plus regardées entre le 25 et le 31 octobre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Dynastie

On s’est vite retrouvé avec la surprise du Top 5, puisqu’il n’est pas disponible dans tous les pays, mais ses vues valaient le coup de faire partie des plus vues. Si vous aimez les séries sur les liens puissants, vous ne pouvez pas manquer celle qui suit deux des familles les plus riches des États-Unis, qui se disputent le contrôle de leur fortune et de leurs enfants, exposant ainsi le sombre maelström d’un monde corrompu.

4- Les choses à nettoyer

Malgré sa descente du podium, Maid, comme on l’appelle en anglais, continue sur la liste des préférences des téléspectateurs. Margaret Qualley joue dans cette fiction de survie et de résilience sur une jeune mère qui souffre des ravages de la pauvreté et des abus alors qu’elle se bat contre vents et marées pour redéfinir sa propre valeur.

3- Serrure & Clé

La deuxième nouveauté de la liste est cette émission basée sur la bande dessinée du même nom créée par Joe Hilly Gabriel Rodriguez. Le 22 octobre, ils sont revenus au catalogue avec une saison 2 pleine de mystère et d’aventure centrée sur les trois frères Locke et leur mère. La bonne nouvelle pour les fans est qu’il n’y aura pas d’attente pour les annonces, car plus de chapitres sont officiels.

2- Vous

Comme il y a sept jours, le troisième volet de l’adaptation du roman de Caroline Kepnes se classe deuxième. Il a fait son grand retour sur la plateforme il y a tout juste 15 jours, on s’attendait donc à ce qu’il reste parmi les plus choisis par le public, qui attend déjà le prochain lot d’épisodes depuis quelque temps en 2022.

1- Le jeu du calmar

Ce sont 142 millions de comptes qui reproduisent ce drame coréen, obtenant le record historique de la plateforme. Pendant ce temps, les semaines passent et elle continue d’être la série la plus choisie par les utilisateurs du monde entier. Jusqu’à présent, il est loin devant ses poursuivants, il pourrait donc rester longtemps.

