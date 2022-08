Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (15 au 21 août 2022)

Netflix

FlixPatrol présente le Top 5 des séries les plus vues sur Netflix du 15 au 21 août. Quel sera le #1 cette semaine ?

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus vues la semaine dernière (du 15 au 21 août 2022).

Le huitième mois de l’année semble avoir laissé une couverture de tranquillité sur le service de streaming Netflixmais force est de constater que son contenu fait parler à tout moment, au-delà du fait que le phénomène de choses étranges est déjà passé. Parallèlement à cette situation, la société est à un moment critique en raison de la perte confirmée d’abonnés, bien qu’elle soit toujours la plateforme la plus populaire au monde aujourd’hui et que les 5 séries de cette liste soient les favorites de la semaine dernière du 15 au 21 août. Revoyez la liste !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Locke & Clé

Le streaming a mis le feu à l’une des séries les plus populaires de ces dernières années le 10 août et c’est pourquoi elle fait partie de ce Top 5. Il s’agit de l’adaptation de la bande dessinée du même nom de Joe Hill et Gabriel Rodríguez dans sa troisième et dernière saison, ce qui a apporté plus de mystère et une nouvelle menace au sein de la Keyhouse. Alors que les fans espèrent un crossover avec L’homme de sable à un moment donné, les responsables ont déclaré que c’est quelque chose qui n’arrivera pas.

4- Manifeste

La série est revenue au catalogue à la mi-juillet et à ce jour elle reste parmi les préférées du public, puisqu’il se murmure que son dernier opus pourrait arriver en novembre. Ce sera la fin d’une histoire qui a commencé avec des passagers qui arrivent à destination après un voyage d’heures que le monde a signifié pendant cinq ans et leurs proches pensaient déjà qu’ils étaient morts, ils doivent donc affronter leur nouvelle réalité et découvrir le mystère derrière.

3- Woo, un avocat hors norme

Les programmes originaires de Corée du Sud font partie des titres préférés des utilisateurs de la plateforme, donc ici on ne trouve pas d’exception. L’intrigue suit un brillant avocat nommé Woo Young-woo qui relève des défis dans la salle d’audience et au-delà en tant que recrue dans un grand cabinet d’avocats et une femme atteinte de troubles du spectre autistique. Il a été récemment renouvelé pour une deuxième saison.

2- Je n’ai jamais

La troisième partie de cette série a été créée le 13 août et a rapidement grimpé au sommet du Top. L’histoire qui a commencé en 2020 montre sa protagoniste, Devi, et ses amis abandonnant finalement le célibat et laissant place à l’amour, qui devient inoubliable pour eux. Avant son lancement, son renouvellement a été confirmé pour une quatrième saison, même si ce sera la dernière selon ses showrunners.

1- Le marchand de sable

Pour la deuxième semaine consécutive, l’adaptation de la bande dessinée de Neil Gaiman reste la série la plus regardée sur Netflix, en l’occurrence du 15 au 21 août. L’histoire suit Dream, qui est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle et son absence déclenche des événements qui vont changer le monde des rêves. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle d’une suite.

