Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (15-21 novembre)

Une nouvelle semaine fermée sur le service de streaming Netflix, qui a présenté de nouveaux contenus qui composent son grand catalogue, comme une grande production sud-coréenne qui semble être venue parler comme Le jeu du calmar. Cette série précitée, après avoir obtenu le record d’audience, était en tête du classement des dernières mises à jour, mais avait été dépassée par Arcane en quelques jours. A quoi ressemblera le Top 5 du 15 au 21 novembre ? Découvrez quelles ont été les émissions les plus populaires !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Les choses à nettoyer

Encore une fois, nous trouvons que cette émission reste dans le classement principal mondial, indiquant clairement que nous sommes confrontés à l’une des productions préférées des abonnés au streaming. Margaret Qualley incarne une jeune mère qui souffre des ravages de la pauvreté et des abus alors qu’elle lutte contre vents et marées pour redéfinir sa propre valeur.

4- Vous

Cela faisait plus de deux ans d’attendre le troisième volet du programme qui adapte les romans de Caroline Kepnes pour arriver sur la plateforme, et là s’explique la dernière fureur des fans. Concernant le dernier reportage, il occupe exactement la même place et rejoint Choses à nettoyer comme le favori du public peu après avoir atteint le mois qui s’achèvera en 2021.

3- Narcos : Mexique

Il y a un peu plus de trois semaines, la dernière saison de l’une des séries qui a le plus fait parler d’elle en Amérique latine est arrivée, car c’est l’adaptation mexicaine du mythique Narcos qui a captivé les téléspectateurs du monde entier. Cette dernière partie mettra en scène le personnage d’Amado Carillo Fuentes et la guerre pour le trafic de drogue dans le cartel de Juarez.

2- Arcane

La nouvelle grande fureur est ce spectacle basé sur l’univers du jeu vidéo légendaire League of Legeds et développé par Riot Games. Le samedi 20 novembre, les trois derniers épisodes de son acte final sont arrivés, mais à la bonne nouvelle des fans, quelques heures après son lancement, il a été confirmé qu’il aurait une deuxième saison. Bien sûr, il n’est toujours pas à la hauteur du leader.

1- Le jeu du calmar

Du 17 septembre à nos jours, divers contenus ont atteint Netflix, mais à aucun moment ce drame coréen n’a perdu la première place du Top, nous sommes donc confrontés à un cas unique dans l’histoire du streaming. Ce ne sera pas le dernier vu de cette fiction, puisque son deuxième opus a été annoncé par son créateur et des nouvelles sont attendues prochainement.

