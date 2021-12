Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (13-19 décembre)

De moins en moins à l’aboutissement d’une année vraiment réussie pour le service de streaming Netflix, car il n’est pas habituel de briser la marque de visualisation avec seulement quelques mois de différence, comme ils l’ont fait Bridgerton en janvier et Le jeu du calmar en septembre. Au cours des derniers jours, plus de contenu est arrivé qui a été intégré à son grand catalogue et fait déjà partie des plus choisis par les millions d’abonnés. Découvrez le Top 5 des séries les plus regardées la semaine dernière du 13 au 19 décembre !

+ Les 5 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière

5- Le jeu du calmar

Comme dans les mises à jour les plus chaudes précédentes, ce drame coréen continue de figurer parmi les cinq émissions les plus populaires au monde, même s’il est sur la plate-forme depuis le 17 septembre et il y a longtemps. Cela s’explique par une fureur sans précédent qui l’a porté au sommet des premières les plus jouées de l’histoire et son expansion ne semble pas avoir de fin proche.

4- Perdu dans l’espace

Concernant le dernier rapport, il a perdu deux places, mais il continue parmi la considération des utilisateurs. Sa troisième et dernière saison est arrivée le 1er décembre, devenant un succès qui n’a pas fait trop de bruit comme l’ont fait d’autres productions renommées. La famille Robinson revient avec des situations plus dangereuses qui mettront à l’épreuve leur capacité à survivre.

3- Le sorceleur

Après plus de deux ans, le deuxième opus est sorti, plus précisément ce vendredi 17 décembre. Entre les problèmes et les inconvénients, des pierres ont empêché un tournage normal, mais au début de 2021, il a finalement été annoncé que le travail était terminé. Henry Cavill incarne à nouveau Geralt de Rivia, accompagné d’Anya Chalotra (Yennefer) et de Freya Allan (Ciri).

2- Titans

Avec près de deux semaines de disponibilité en streaming, cette émission à base de super-héros a conquis les téléspectateurs et grimpé d’une position, compte tenu du classement d’il y a une semaine. Il s’agit d’un groupe de jeunes personnages de l’univers DC qui grandissent et trouvent leur appartenance à un nouveau groupe. Il est également disponible pour regarder sur HBO Max.

1- La Maison du Papier

Une fois de plus au sommet, nous trouvons la série espagnole la plus populaire de l’histoire de Netflix, qui a lancé le 3 décembre les derniers épisodes de sa dernière saison. Les fans ont pleuré la fermeture de leur histoire préférée, mais une lueur d’espoir s’ouvre pour englober plus d’intrigues avec l’annonce du spin-off berlinois, joué par Pedro Alonso, qui ouvrira peut-être en 2023.

