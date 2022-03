Les 5 séries les plus vues sur Netflix Mexique la semaine dernière

Netflix

Netflix a cessé de cacher ses statistiques et, désormais, chaque semaine, les utilisateurs peuvent découvrir ce qui a été le plus regardé dans leur pays. Mais, le classement du Mexique ces derniers jours était surprenant : sachez-le.

©NetflixLes séries les plus regardées sur Netflix Mexique

Netflix C’est de loin la plus grande plateforme de streaming au monde. Basé dans plus de 200 pays, il a des fans à travers le monde et, en fait, continue de croître. Dans certains endroits, il est arrivé plus tôt que dans d’autres, mais même là où il a des succursales plus récentes, il est rapidement devenu l’un des services à la demande les plus populaires. En fait, le Mexique en est l’un des meilleurs exemples.

Depuis qu’il s’est installé au Mexique, Netflix Il grandissait à pas de géant et, à l’heure actuelle, le N rouge est l’un des grands alliés des spectateurs. A tel point que, pour tous les utilisateurs mexicains, si vous voulez confirmer ce qui a été le plus joué cette semaine dernière dans votre pays, voici votre classement.

Les 5 séries les plus regardées sur Netflix Mexique :

5. Inventer Anna : mini-série

Sorti le 11 février Inventer Anna était l’un des plus grands succès de Netflix le mois précédent. Basée sur l’histoire vraie d’Anna Sorokin, l’escroc la plus célèbre de New York, Shonda Rhimes a créé cette mini-série en neuf épisodes dans laquelle les plus grandes tromperies de cette jeune femme étaient racontées, sous licences créatives de la production. De plus, le strip a connu un tel succès qu’il figure dans le top 10 de la plateforme depuis quatre semaines.

4. Nous sommes morts – Saison 1

Présenté en avant-première sur Netflix le 28 janvier dans le monde entier, ce thriller dramatique et mystérieux continue d’attirer beaucoup d’attention de la part des utilisateurs. Le résumé officiel de la plateforme indique : «Un groupe d’étudiants pris au piège dans une école se retrouve dans des situations extrêmes alors qu’ils cherchent un moyen d’être sauvés d’une invasion de zombies.”. Cette fiction fait fureur dans le monde entier et figure déjà dans le classement depuis six semaines.

3. Café parfumé pour femme – Saison 1

C’est l’une des bandes qui a fait le plus sensation sur Netflix à travers le monde. Originaire de Colombie, la fiction est venue faire tomber La reine du flux avec sa puissante histoire d’amour et de drame. Et, étant l’une des bandes les plus longues du service à la demande, les utilisateurs le choisissent depuis 10 semaines, car c’est le temps qu’il a occupé cette position sur la liste.

2. Vikings : Valhalla – Saison 1

C’est l’une des versions les plus récentes de Netflix. La plateforme a lancé cette production le 25 février avec une seule saison qui a fait sensation dans le monde entier. Cette suite à vikings a ramené plusieurs souvenirs aux fans de la série à succès et promet de continuer à grandir. Il est dans le top 10 depuis deux semaines maintenant et a tout pour attirer encore plus de fans.

1. Je suis Ugly Betty – Saison 1

C’est peut-être l’un des feuilletons anciens les plus regardés au monde. Et maintenant, avec son retour sur Netflix, il a de nouveau attrapé ceux qui l’appréciaient à l’époque. En fait, le grand exemple de cela est qu’il est déjà dans le classement depuis 36 semaines et continue de le mener. Malgré les nouvelles et meilleures versions du géant du streaming, Je suis Betty la laide c’est toujours une rage.

Il convient de noter que les statistiques de Netflix ils sont mesurés autour des heures de reproduction et il existe différentes listes. Parmi eux se trouve celui divisé par pays et le global, où les heures de reproduction de ces séries sont mises en évidence. Cela dit, c’est l’explication claire pourquoi Vikings : Walhalla est en deuxième position et non, par exemple, Café au parfum féminin qui est dans le classement depuis le plus longtemps. En termes plus simples, la suite de vikings Il a été reproduit plus que l’histoire d’amour colombienne et la même chose se produit avec le reste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂