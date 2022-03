Les 5 séries les plus vues sur Netflix dans le monde la semaine dernière (28 février au 6 mars 2022)

Netflix

La plate-forme a dépassé une nouvelle semaine dans l’année, étant la première en mars. Des premières importantes sont arrivées, mais seulement 5 ont repris le nouveau Top. Quel aurait été le numéro un ?

©NetflixLes 5 séries Netflix les plus regardées dans le monde la semaine dernière (28 février au 6 mars 2022).

Un nouveau mois a commencé pour le service de streaming Netflix, où de nouveaux contenus commenceront à arriver au fil des jours pour continuer à être les plus populaires au monde. Bien sûr, certains abonnés ne sont pas d’accord avec les suppressions prévues, mais les audiences continuent de grimper pour la plateforme et le nouveau Top 5 des séries les plus regardées de la semaine, selon FlixPatrol, a été confirmé. Passez en revue ce qu’ils ont le plus choisi entre le 28 février et le 6 mars !

+Les 5 séries les plus regardées sur Netflix la semaine dernière

5- Le pire locataire du monde

Cette mini-série réalisée par Domini Hoggman et produite par Jason Blum a une intrigue engageante pour les utilisateurs et c’est pourquoi elle les a conquis avec seulement quelques jours dans le catalogue. En 5 épisodes, ils présentent quatre histoires de colocataires qui semblent inoffensifs, mais se transforment en cauchemar pour les victimes aux intentions vraiment maléfiques. De plus, il a une courte durée qui le rend idéal pour profiter d’un week-end.

4- L’amour est aveugle

Comme la dernière mise à jour, cette émission de télé-réalité américaine a pris la quatrième place du classement, une démonstration claire que le contenu sur la vie privée des gens continue de fonctionner. Dans ce cas, ce sont des hommes et des femmes célibataires qui recherchent une rencontre sans se connaître et décident de miser sur une connexion affective, en espérant qu’elle devienne aussi physique.

3- Quelqu’un ment

Par rapport à la semaine dernière, il a perdu une place, mais il fait toujours partie du Top 3 après sa sortie mi-février et c’est tout un exploit. L’émission basée sur le roman du même nom de Karen M. McManus suit une détention scolaire qui réunit cinq élèves très différents, mais un homicide et de grands secrets les maintiendront ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu.

2- Inventer Anna

Shonda Rhimes et Shondaland l’ont encore fait en plaçant un titre qu’ils possèdent parmi les plus populaires, bien qu’à sa troisième semaine, il ait abandonné la première place. Son intrigue basée sur la vraie vie n’a pas manqué d’éblouir les téléspectateurs : un journaliste enquête sur le cas d’Anna Delvey, une femme qui a convaincu l’élite de New York qu’elle était une héritière allemande et une femme d’affaires, mais derrière elle se cachait une escroc audacieuse.

1- Vikings : Walhalla

Plus d’un an après la fin de vikings, l’une des séries les plus acclamées de la dernière décennie, les fans ont pu profiter de la première extension de son univers. Le 25 février, la première saison de la fiction en huit épisodes est arrivée et une semaine complète a suffi pour atteindre le top des plus regardés de la semaine. Cette fois, l’histoire suit une nouvelle génération de Vikings célèbres alors qu’ils ouvrent de nouvelles voies dans une Europe en constante évolution.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂