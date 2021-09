Le service de streaming Netflix a implémenté certaines fonctionnalités dans son interface pour rendre l’expérience de ses abonnés plus agréable, ce que d’autres plateformes prenaient également. Dans ce cas, HBO Max a récemment ajouté le Top 10 des séries et des films actuellement à la mode et ici nous allons vous montrer les 5 programmes principaux de la plateforme par WarnerMedia. Découvrez lequel est en tête du classement !

+ Les 5 séries les plus regardées sur HBO Max ces derniers jours

5- Amarrages

Année: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Gabriela de la Garza, Martín Saracho, Nicole de Albornoz, Hugo Catalán

Terrain: Ana est à l’aube de sa vie, mais après trois divorces et avec trois enfants, elle sent qu’elle marche vers le précipice. Pour soigner sa faiblesse économique, Ana décide de récupérer l’entreprise d’amarrage dirigée par sa grand-mère Celia.







4- Docteur Miracle

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Hazal Türesan

Terrain: Le jeune Ali Vefa, abandonné enfant par son père, parvient à devenir médecin et intègre l’équipe chirurgicale d’un hôpital. Mais leurs relations interpersonnelles et professionnelles sont affectées par le syndrome de la sauge.







3- Samurai Jack

Année: 2001

Saisons: 5

Protagonistes: Phil LaMarr, Mako Iwamatsu, Gray DeLisle, Kevin Michael Richardson

Terrain: Un sorcier maléfique transporte un jeune guerrier samouraï dans le futur, où il commence une quête pour retourner dans le passé et réparer les dégâts causés ; sur son chemin, il obtiendra des alliés qui se battront contre les serviteurs du sorcier.







2- Jours de Coqs

Année: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Angela Torres, Tomas Wicz, Delfina Chaves, Franco Rizzaro

Terrain: León et Rafaela veulent faire partie du monde compétitif du freestyle. Ensemble, ils surmonteront non seulement leurs concurrents mais aussi leurs propres obstacles. Andy les aidera tout au long du processus avec les médias sociaux.







1- Scènes d’un mariage

Année: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Oscar Isaac, Jessica Chastain, Nicole Beharie, Michelle Williams

Terrain: Une adaptation de la mini-série télévisée suédoise d’Ingar Bergmann de 1973 sur un mariage en ruine.